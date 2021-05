Main ContentPlaceholder

Kun koulupäätös ei ole Tapiolassa mieleinen, vanhemmat aloittavat määrätietoisen lobbaamisen – ”He ovat tottuneet tekemään oikaisupyyntöjä ja olemaan yhteydessä mediaan”

Espoo on jaettu seitsemään oppilasalueeseen, ja jokaiselle ekaluokkalaiselle osoitetaan koulupaikka jostakin oman oppilasalueen alakoulusta. Järjestelmän hyvä puoli on se, että se antaa kaupungille joustovaraa. Huonona puolena on ennustamattomuus. Tapiolassa ekaluokkalaisten jakautuminen alueen kouluihin herättää keskustelua lähes joka kevät.

Alun perin Aarnivalkean koulussa Tapiolassa piti aloittaa vain yksi ekaluokka. Vanhemmat huolestuivat siitä, miten pieni oppilasmäärä vaikuttaa muun muassa kieltenopiskelumahdollisuuksiin. Lopulta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että koulussa aloittaa kaksi ekaluokkaa.

Huhtikuussa tapiolalaisvanhempien Facebook-ryhmässä alkoi kuhina. Oli käynyt ilmi, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksen esityslistalla oli ehdotus, jonka mukaan Tapiolassa sijaitsevaan Aarnivalkean kouluun perustettaisiin vain yksi ekaluokkalaisten opetusryhmä. Sen sijaan Otaniemessä sijaitsevaan Kivimiehen kouluun ekaluokkalaisten ryhmiä oli tulossa kaksi.