Täällä on tilaa rellestää enemmän kuin Pasilan Triplassa – Hylätylle teollisuusalueelle nousee vaivihkaa pienpanimoiden kylä

Hylätty teollisuusalue on saanut jälleen uutta väriä panimoista. Suunniteltu Keran panimoiden yhteinen oluenmaistelualue ei toteutunut. Sen sijaan syntyi uusi olutravintola, jonka hanoista saa Keran panimoiden oluita.

Espoon Keran hylätylle teollisuusalueelle on hiipinyt vähitellen uutta elämää. Nyt unohtuneista logistiikkahalleista ovat löytäneet paikkansa pienpanimot, ja alueelle on hyvää vauhtia muodostumassa ”pikku-Berliiniksikin” kutsuttu panimokylä.

Pian käsityöläispanimoita on Keran halleissa kaikkiaan kolme: Amerikkalais-suomalainen 8-Bit Brewing ja espoolainen Tired Uncle Brewing Co. ovat toimineet tiloissa jo vuodesta 2019. Uusimman tulokkaan, espoolaisen Masis Breweryn, on määrä avautua kesällä.

Olutharrastajien iloksi keskittymästä löytyy myös oluttarvikemyymälä. Lisäksi hallin itäiselle puolelle avautui viime lauantaina Taproom-olutravintola, jonka valikoiman kulmakivenä ovat Keran panimoiden oluet. Ravintola on Tired Uncle Brewing -panimon tytäryhtiö.

Keran hallien oluttarjonta saattaa kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä S-ryhmä on käynyt keskusteluja uusista yrittäjistä.

Tired Uncle Brewing -pienpanimon nimi on kunnianosoitus vuonna 1998 perustetulle kaveriporukalle nimeltään ”väsyneet sedät”.

Valtavat teollisuushallit keskellä Espoota jäivät tyhjilleen muutama vuosi sitten, kun S-ryhmän logistiikka- ja kuljetusyritys Inex partners muutti Kerasta Sipooseen.

Espoo suunnittelee Keran alueelle uutta kaupunkikeskusta. Rakentamisen aloittamisen ajankohdasta ei kuitenkaan ole vielä tietoa, joten S-ryhmä halusi saada tyhjillään oleviin tiloihin väliaikaista käyttöä.

Lue lisää: Hylätystä teollisuusalueesta tehdään pikku-Berliiniä keskelle Espoota – Kaupunkiaktiivi lyö pöytään vision urbaanista keitaasta, jonka nimi painuu ihmisten mieliin

Nyt halleissa toimii esimerkiksi liikunta- ja elintarvikealanyrityksiä. Viime vuodesta lähtien Kera on täyttynyt myös kaupunkitaiteesta. Nähtävissä on muun muassa Suomen suurin muraalikeskittymä.

Tired Uncle’s Taproom-ravintolan keittiömestari Matti Nikkonen kertoo pääkaupunkiseudun ihmisten löytäneen Keran hallit ”tosi kivasti”. Nikkonen on Tired Uncle Brewing -panimon osakas ja Taproom-ravintolan pääomistaja.

Keittiömestari Matti Nikkonen on suunnitellut Taproom-ravintolan ruokalistan. Vaimo Maiju Nikkonen toimii ravintolayrityksen toimitusjohtajana ja ravintolapäällikkönä.

Taproomin viime lauantaina pidetyt avajaiset olivat hänen mukaansa menestys. Jonot ulottuivat ulos asti, ja 80-paikkainen terassi oli koko aurinkoisen päivän ajan täysi.

Turvavälien pitäminen onnistuu Keran halleissa helposti, sillä vajaan 100 000 kerrosneliömetrin kokoisella alueella on tilaa temmeltää. Kokonsa puolesta Keran tiloille häviää jopa Pasilan Triplan ostoskeskus, jossa on noin 85 000 kerrosneliömetriä.

Lue lisää: S-ryhmä hylkäsi keskelle Espoota hallin, jossa on tilaa enemmän kuin Pasilan Triplassa: Nyt sinne alkaa hiipiä uutta elämää

Espoon Kerassa toimii kolme pienpanimoa.

Nikkosen mukaan Keran panimoyrittäjillä oli suunnitelmissa rakentaa hallin länsipäätyyn panimoiden yhteinen oluenmaistelualue. Suunnitelma kaatui kuitenkin rakennusteknisiin seikkoihin.

Aikoinaan varastotilaksi suunnitellun alueen muuttaminen kokoontumistilaksi olisi vaatinut ison remontin. Tila olisi pitänyt muuttaa turvalliseksi isoille ihmismäärille, mikä olisi vaatinut esimerkiksi uusien paloturvallisuusjärjestelmien asentamisen.

”Ei olisi ollut järkeä investoida niin paljon rahaa uusiin seiniin ja sprinklerijärjestelmiin, kun vuokrasopimuksemme on voimassa neljän vuoden päähän”, Matti Nikkonen sanoo.

Hallin pohjoispäädyn purkaminen alkaa jo tänä kesänä. Nikkonen on kuitenkin toiveikas sen suhteen, että toiminta voisi jatkua vielä useiden vuosien ajan, jos rakennustyöt viivästyvät.

”Ihmisillä on jo valmiiksi luopumisen tuskaa, mikä luo tietynlaista kiintymystä tähän paikkaan.”

Suomessa oli vuonna 2010 alle 40 rekisteröityä pienpanimoa, selviää Alkon tilastoista. Viime kesänä niitä oli jo 120.

Pienpanimoiksi lasketaan panimot, jotka valmistavat vuoden aikana enintään 15 miljoonaa litraa olutta.

”Monesti on tuntunut, että pienpanimobuumi on jo saavuttanut huippunsa. Se on kuitenkin kasvamaan päin. Ihmisistä tuntuu aidolta ostaa olutta suoraan panimolta”, Nikkonen sanoo.

Nikkosen mukaan Suomen panimogenre on yhteisöllinen. Hän uskoo, että kilpailijat hyötyvät toisistaan taloudellisesti, vaikkei tuotannollisen yhteistyön tekeminen olekaan sallittua.

”Meille on sitä parempi, mitä useampi panimo Kerassa on.”

Amerikkalais-suomalainen 8-Bit Brewing on yksi Keran halleissa toimivista pienpanimoista.

Espoo on Suomen pienpanimopääkaupunki. Kaikkiaan panimoita on kaupungissa noin kymmenen.

Visit Espoo järjestää ensi heinä–elokuussa Keran ja Otaniemen panimoiden kanssa yhteistyössä bussimatkoja, joilla kuljetetaan olutharrastajia ja -turisteja panimosta toiseen. Bussi lähtee Kampista ja matkaa Otaniemen Fat Lizard- ja Olarin panimon kautta Keraan.

Keran panimot ovat myös käyneet keskusteluja olutfestivaalista. Nikkosen mielestä tilava teollisuushalli olisi omiaan tapahtumien järjestämiseen.

”Kera on uniikki paikka Suomessa. Täällä olisi mahdollisuus tehdä turvallinen ja hyvä festari.”