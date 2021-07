Ruotsinkielisten kartanonherrojen sekä agraarin Espoon ja nykyisen porvarillisen, kokoomuksen hallitseman Espoon väliin sijoittuu unohdettu historian vaihe, jolloin Espoo oli vasemmistolaisen punainen.

Yleinen mielikuva Espoosta on väriltään kokoomuksen sininen.

Poliittisesti kuva on oikea: kokoomuksella on kesäkuussa valitussa, elokuussa istuntokautensa aloittavassa 75-paikkaisessa kaupunginvaltuustossa 28 paikkaa, puolueista eniten. Vihreät on toiseksi suurin ryhmä (14 paikkaa), ja sosiaalidemokraateilla on kolmanneksi eniten valtuutettuja (10 paikkaa).