Keskellä Espoota on kuumottava ”Kuolemankallio”, josta retkeilijöitä varoitetaan – ”Aurinko ei sinne paljoa paista”

Espoolaisen Raija Terrin mukaan jyrkänne tunnettiin paikallisten keskuudessa Kuolemankalliona jo 1960-luvulla. Paikallisten keskuudessa liikkuneen huhun mukaan paikalle olisi menehtynyt hiihtäjä.

Espoon Friisinkallion luonnonsuojelualue on suosittu ulkoilualue, eikä syyttä: Alueelta löytyy monimuotoisen metsän lisäksi esimerkiksi muinaisranta ja kaunis avosuo. Näköalakalliolta voi tiirailla Helsingin keskustaan asti.

Infokartan mukaan alueelta löytyy myös uhkaavalta kuulostava Kuolemankallio. Onko paikka nimensä veroinen?

Pudotus ainakin on huimaavan jyrkkä.

Noin 13 metrin korkuisen kallion päällä ei ole suojakaiteita tai aitoja, sillä kyseessä on luonnonkallio merkityn reitin ulkopuolella. Virallinen luontopolku kulkee jyrkänteen alla. Retkeilijöitä pyydetään noudattamaan varovaisuutta ylhäällä liikkuessaan.

Espoon kaupunki ei löytänyt ketään, joka tuntisi paikan nimistön historiaa. Kuolemankallio ei ole paikan virallinen nimi, mutta se esiintyy esimerkiksi alueen infotauluissa. Jyrkänne on myös kulkenut sillä nimellä paikallisten suussa jo vuosikymmenten ajan.

Espoolainen Raija Terri asui Friisilässä yli 50 vuotta. Hänen mukaansa Friisinkallion korkea jyrkänne tunnettiin Kuolemankalliona jo 1960-luvulla, jolloin hän muutti alueelle.

Silloin lähialueen asukkaiden keskuudessa kulki huhu, jonka mukaan paikka olisi saanut nimensä traagisesta onnettomuudesta. Tarinan mukaan joku olisi ollut hiihtämässä kallioilla, pudonnut jyrkänteeltä alas suksilla ja menehtynyt paikalle.

Tarina kerrottiin myös uusille asukkaille, kuten Terrille.

”En mene sanomaan, että se olisi totta. Olisi kyllä loogista, että se olisi tapahtunut hiihtäessä, sillä suksilla liikkuessa on kovempi vauhti.”

Terri epäilee, että kyseessä voi olla myös totuuspohjaa vailla oleva urbaani legenda tai kaupunkitarina, jolla on haluttu varoitella lapsia menemästä vaaralliselle jyrkänteelle.

”Siellä on tosi jyrkkä pudotus, ja se on muutenkin aika synkkä paikka. Aurinko ei sinne paljoa paista. Voi hyvin olla, että synkeällä nimellä on peloteltu lapsia.”

Friisinkallion luonnonsuojelualue perustettiin Espoon 550-vuotissyntymäpäivien kunniaksi.

Noin 6 000-8 000 vuotta sitten Friisinkallio oli saari, jonka pohjoisrinteelle Litorinameri muokkasi muinaisrannan, joka on nähtävissä edelleen. Alueella kulkee valaistu ulkoilureitti.

Oikaisu 7.6. klo 15.13: Jutussa haastateltu Raija Terri on espoolainen eikä helsinkiläinen, kuten jutussa alun perin väitettiin.