Opintoihin kuuluvaa työharjoitteluaan suorittavilla sairaanhoitajaopiskelijoilla ei ole oikeutta henkilökuntahintaiseen pysäköintiin Jorvissa ja Meilahdessa. Käytännön syynä on Meilahden jatkuva pula pysäköintipaikoista.

Sairaanhoitajaopiskelijalle tuli yllätyksenä, kuinka kallista pysäköinti on Jorvin sairaala-alueella.

Nummelassa asuva Mia Taskinen aloitti kesäkuun alussa opintoihin kuuluvan neljän viikon harjoittelun Jorvin sairaalassa. Ennen harjoittelun alkamista hän ryhtyi selvittämään, minne hän voisi pysäköidä auton työpäivän ajaksi. Nummelasta julkisilla Jorviin kulkeminen ei ole Taskiselle vaihtoehto.

Hän hämmästyi kuullessaan, etteivät harjoittelua tekevät opiskelijat ole oikeutettuja henkilökunnan maksamaan halvempaan pysäköintiin. Sen sijaan opiskelijoiden pitäisi maksaa pysäköinnistä samaa hintaa kuin asiakkaidenkin, eli 1,20 euroa per tunti.

Summa tuntui suurelta, varsinkin kun kyseessä on palkaton harjoittelu.

”Se on opiskelijalle iso raha. Olet ilmaisessa työssä ja jotenkin pitäisi myös elää. Henkilökuntahinnalla asia olisi ollut eri.”

Taskinen kummasteli tilannetta espoolaisessa Facebook-ryhmässä. Sitä kautta löytyi vinkki noin kilometrin päässä Jorvista sijaitsevasta maksuttomasta pysäköintipaikasta.

Hän on säilyttänyt nyt autoaan siellä työpäivien ajan.

”Ei se ole matkallisesti pitkä, mutta kyllä siihenkin kävelyyn menee aikaa. Jorvissa on kuitenkin ihan hyvin vapaita pysäköintipaikkoja, niin tilanne tuntuu siinäkin mielessä älyttömältä.”

Husin operatiivisesta pysäköinnistä vastaavan HUS Kiinteistöt Oy:n valvontapäällikkö Lasse Himmanen tunnistaa Taskisen kuvaileman tilanteen.

Hän kertoo, että käytäntö juontaa juurensa Meilahden sairaala-alueelta, jossa pysäköintipaikoista on kova pula.

Meilahdessa on aikoinaan tehty ratkaisu, että vain työsuhteessa olevat voivat ostaa henkilökunnan pysäköintiluvan. Käytännöt haluttiin yhdenmukaisiksi, jotta Jorvissa ja Meilahdessa harjoitteluaan suorittavat sairaanhoitajaopiskelijat eivät olisi keskenään eriarvoisessa asemassa.

”Tiedän, että se tuntuu aina yksilökohtaisesti kohtuuttomalta. Erityisesti, kun puhutaan opiskelijoista, jotka tekevät palkatonta harjoittelua”, Himmanen sanoo.

Tilanne on Jorvin osalta siinä mielessä nurinkurinen, että Jorvissa pysäköintitilaa riittäisi hyvin myös opiskelijoille. Meilahdessa sen sijaan pysäköintipaikoista on huutava pula.

”On haluttu, etteivät opiskelijat tämän takia lähde valikoimaan harjoittelupaikkoja. Meilahdessa, Jorvissa ja Peijaksessa on kaikissa sama politiikka”, Himmanen sanoo.

Myös Porvoossa on hänen mukaansa pohdittu pysäköintikäytäntöjen yhdenmukaistamista.

Meilahden pysäköintiongelma on jatkunut jo pitkään, eikä helpotusta ihan heti ole luvassa. Tavoitteena on lisätä pysäköintipaikkojen määrää, mutta aikataulu on vielä kysymysmerkki.

Husissa onkin nyt mietitty erilaisia keinoja, jolla pysäköintiin voitaisi vaikuttaa. Suunnitteilla on esimerkiksi malli, jossa vuosittaisen pysäköintiluvan sijaan maksettaisiinkin edullisempaa henkilökuntahintaa vain toteutuneista pysäköinnistä.

”Kun henkilö on ostanut vuoden luvan, niin siinä helposti ajattelee, että kun siitä on maksanut, niin sitä pitää myös käyttää joka päivä. Uudella hinnoittelumallilla on tarkoitus päästä siihen, että ihminen voisi valita helpommin myös jonkun toisen kulkumuodon. Näin voitaisiin varmistua, että niille, joiden on pakko tulla autolla, olisi siellä varmasti paikka”, Himmanen sanoo.

Uusi pysäköintimalli olisi tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden aikana.

Taskisen suunnitelmiin Jorvin ja Meilahden pysäköintitilanteet vaikuttavat. Meilahteen hän ei halua hakeutua töihin eikä harjoitteluun hankalan pysäköintitilanteen vuoksi. Jorvinkin houkuttelevuutta pysäköinnin hinta heikentää.

”Seuraava harjoitteluni on Lohjalla ja luulen, että mieluummin jatkossa hakeudun pysäköinnin takia sinne. Jorvin päivystys voisi olla oppimisen kannalta monipuolisempi, mutta kyllä pysäköinti vaikuttaa tähän.”

Hän toivoo, että Hus miettisi uudelleen pysäköinnin hinnoittelua Jorvissa opiskelijoiden osalta.

”Jos halutaan tulevaisuuden työntekijöitä, tähän asiaan pitäisi kiinnittää huomiota.”

