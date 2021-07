Hapertuneessa musta­valkoisessa pahvi­laatikossa säilytetään Lakka­korpien 140-vuotista suku­aarretta: ”Tämä on arvokkainta, mitä on”

Sama kastemekko on kulkenut perimätiedon mukaan Lakkakorpien suvussa yli 140 vuotta. Tänä keväänä Olarin kirkossa kastettiin tutussa mekossa sukulinjan nuorimmainen.

Suvussa pitkään kulkenut kastemekko on perimätiedon mukaan peräisin 1880-luvulta.

Mustavalkoisen laatikon kanteen on teipattu ruutupaperi, joka on ajan saatossa hieman kellastunut. Paperille on kirjoitettu siistillä kaunokirjoituksella nimi, puhelinnumero sekä Lauttasaaressa sijaitseva osoite.

Viimeisenä on vielä alleviivattu ohje: Tämä puoli ylöspäin.