Opintoihin kuuluvaa työharjoittelua suorittavilla sairaanhoitajaopiskelijoille ei ole oikeutta henkilökuntahintaiseen pysäköintiin Jorvin sairaalassa. Naapurissa sijaitseva Espoon sairaala sen sijaan tarjoaa opiskelijoille pysäköinnin henkilökuntahinnalla.

Vierekkäiset parkkiruudut, mutta pysäköinnistä pitää maksaa eri hinta. Tämä on sairaanhoitajaopiskelijoille tuttu tilanne Jorvin sairaala-alueella Espoossa.

Alueella sijaitsevat vierekkäin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli Husin Jorvin sairaala sekä Espoon kaupungin Espoon sairaala.

Sairaanhoitajaopiskelijat, jotka suorittavat opintoihin kuuluvaa, palkatonta harjoitteluaan Jorvin sairaalassa, eivät saa pysäköidä henkilökuntahinnalla vaan heidän pitää maksaa pysäköinnistä sama hinta kuin asiakkaiden. Espoon sairaalassa harjoittelua suorittavat sen sijaan saavat pysäköidä henkilökuntahinnalla.

Reilun kuukauden mittaisessa harjoittelussa se tarkoittaa, että Jorvissa harjoitteluaan suorittavat voivat joutua maksamaan pysäköinnistään useita satoja euroja enemmän kuin Espoon sairaalan harjoittelijat.

”Tämä on kovin epätasa-arvoista. Siinä on selkeä ero, kuinka paljon pysäköinti maksaa riippuen siitä, mihin olet päätynyt tekemään harjoittelua”, sanoo ensihoitajaksi opiskeleva Markus Kutvonen.

Kutvonen on ammattiliittojen keskusjärjestö STTK:n opiskelijajärjestön puheenjohtaja sekä muun muassa sairaanhoitajia edustavan Tehyn opiskelijayhdistyksen jäsen. Hän oli itse keväällä harjoittelussa Jorvissa.

”Tätä pysäköintiasiaa on Jorvissa kirottu ja naureskeltu. On kysytty, että mikä järki siinä on, että vedetään niin monella erilaisella linjauksella. Tämä on aiheuttanut selvästi problematiikkaa.”

HS Espoo kertoi kesäkuun alussa opiskelijasta, joka oli aloittanut palkattoman harjoittelun Jorvin sairaalassa ja kummasteli pysäköinnin kallista hintaa.

Lue lisää: Opiskelija aloitti palkattoman harjoittelun sairaalassa, mutta hänen pitäisi maksaa suolainen hinta pysäköinnistä: ”Tilanne tuntuu älyttömältä”

Husin operatiivisesta pysäköinnistä vastaavan Hus Kiinteistöt oy:n valvontapäällikkö Lasse Himmanen perusteli tuolloin pysäköinnin hintaa sillä, että Husin sairaaloissa on hyvä olla keskenään samanlaiset säännöt.

Husin Meilahden sairaalassa henkilökunnan pysäköintipaikoista on kova pula. Siellä on tehty ratkaisu, että vain työsuhteessa olevat voivat ostaa henkilökunnan pysäköintiluvan.

Käytännöt haluttiin yhdenmukaisiksi, jotta Jorvissa ja Meilahdessa harjoitteluaan suorittavat sairaanhoitajaopiskelijat eivät olisi keskenään eriarvoisessa asemassa. Tämän takia Husissa harjoitteluaan suorittavat opiskelijat eivät saa pysäköidä Jorvissa henkilökunnan hinnalla.

Markus Kutvonen pitää linjausta Jorvin osalta kohtuuttomana.

”Meilahteen tullaan usein harjoitteluun pääkaupunkiseudulta, jolloin voi helposti liikkua julkisilla. Jorviin taas tullaan pidemmältä maakunnista, jolloin myös auton tarve on erilainen. Jorvissa ei myöskään ole pulaa pysäköintipaikoista samalla tavalla kuin Meilahdessa.”

Käytännössä harva Husissa harjoitteluaan suorittava opiskelija pysäköi autoaan sairaala-alueelle. Yleensä auto jätetään halvempaan parkkiin kauemmas, sairaala-alueen ulkopuolelle.

Vaikka harjoitteluaan Jorvissa suorittavat sairaanhoitajaopiskelijat keskustelevat säännöllisesti pysäköinnin hinnasta, ei Kutvonen usko, että kukaan valitsee harjoittelupaikkaansa pelkästään sen perustella.

”Espoon sairaalassa tehdään hyvin erilaista työtä kuin Jorvin sairaalassa. En ole kuulut, että ihmiset olisivat ottaneet Espoon sairaalasta harjoittelupaikkaa vain tämän asian takia.”

Hän toivoo silti, että Hus harkitsisi vielä linjaustaan Jorvin osalta.

”Hus mainostaa kovasti, että se haluaa olla houkutteleva työnantaja, mutta jos harjoittelu on sellainen, että opiskelija joutuu maksamaan pysäköinnistä useita satoja euroja, ei se ole kovin houkuttelevaa.”

Lue lisää: Sairaalan työntekijä sai taas parkkisakot Meilahdessa ja hermostui – pahimmillaan jonottanut parkkipaikkaa puolitoista tuntia, ”lähetin kännykkäkameralla kuvan töihin, että täällä ollaan”