Älykäs varis pihistää herkkuja golfaajien laukuista Espoossa ja tuntee pelaajien reitit tarkkaan – "Se on ihan käsittämätöntä”

Villeksi kutsuttu varis osaa avata vetoketjuja ja tunnistaa pelaajat espoolaisella golf-kentällä.

Se tunnistaa pelaajat, tuntee golfkentän kuin omat sulkansa ja osaa avata näppärästi mailalaukun vetoketjut.

Ei, kyseessä ei ole golfaajan rinnalla kuleva caddie vaan Tapiolan golfkentällä päivystävä varis, jota pelaajat kutsuvat Villeksi.

”Eräs pelaaja sanoi, että hän palkkaisi Villen koska tahansa, koska kyseessä on olento, joka on äärimmäisen sinnikäs, periksiantamaton ja ahkera. Ne ovat sellaisia ominaisuuksia, joita hän peräänkuuluttaa myös työntekijöiltään”, kertoo Tapiola Golf ry:n johtokunnan puheenjohtaja Eeppo Haukka.

” ”Ville seuraa tämän pelaajan vierellä kuin koira: kävelee siinä, lennähtää aina välillä, mutta pysyy maan pinnassa ja ihmisen lähellä."

Haukka kertoo, että Ville-varis päivystää kentällä nyt kolmatta kesää. Varis on oppinut tuntemaan pelaajien reitit ja osaa avata nokallaan mailalaukkujen vetoketjut.

”Viime vuonna, kun olimme pelaamassa mieheni kanssa, sanoin miehelle, että ’hei, nyt se varis on siellä sun bägin luona’. Mies sanoi, ettei siellä mitään ole. Ei mennyt kauaa, kun nähtiin, että variksella oli suussaan energiapatukka. Se oli kaivanut sen sieltä bägin taskusta.”

Ville myös tunnistaa pelaajat. Haukka kertoo, että yhdellä pelaajalla on tapana ruokkia varista pähkinöillä. Kun kyseinen pelaaja saapuu kentälle, on Ville heti paikalla.

”Ville seuraa tämän pelaajan vierellä kuin koira: kävelee siinä, lennähtää aina välillä, mutta pysyy maan pinnassa ja ihmisen lähellä. Se on ihan käsittämätöntä.”

Ville, joka itseasiassa saattaakin olla naaras, on opettanut myös poikasilleen, miten golfkentällä toimitaan.

”Se näytti siltä, kuin se olisi opettanut niitä, että kun pelaajat tulee, me varikset jäämme tänne hieman sivummalle, ettemme herätä huomiota.”

Pelaajat jättävät mailalaukkunsa viheriön ulkopuolelle siirtyessään viheriölle puttaamaan. Vasta silloin on varisten vuoro, Ville näytti opastavan jälkikasvuaan.

”Ne odottavat kärsivällisesti, että kunhan pelaajat tuosta häippäisevät, niin sitten ne ovat siellä bägeillä.”

Haukka on vaikuttunut siitä, miten nokkelia ja taitavia Ville ja muut kentän varikset ovat.

”Kerran yksi pelikaveri ihmetteli, mitä hänen omenalleen on tapahtunut. Hänellä oli kärryssä herkkupussukka, joka oli verkkoa. Sieltä oli sitten alakautta käyty syömässä vähän omppua.”

Haukan mukaan pelaajilla on variksiin viha–rakkaussuhde. Osaa linnut ärsyttävät, osasta ne ovat hauskoja ja kiinnostavia.

”Minusta ne ovat aika sympaattisia. Mutta tarkkana pitää olla, sillä kyllä niiden mukaan kaikki mahdollinen lähtee.”

Ville ja muut varikset päivystävät yleensä siellä, missä on paljon pelaajia. Pidemmällä kentällä saa olla rauhassa.

”Toivon, ettei Ville-varis lue tätä juttua, kun nyt kerron, että meillä on väylällä 17 sellainen paikka, jossa bägit jätetään aika kauas. Olemme olleet yllättyneitä, että varikset eivät ole vielä löytäneet tätä paikkaa.”

Vaikka Ville on rasittava, on se myös monelle rakas. Haukka on suuntamassa viikonloppuna taas pelaamaan ja odottaa tapaavansa Villen kentällä.

"Kerron Villelle terveisiä, että hänestä tehdään juttu!"

