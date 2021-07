Kesätöitä on tänä vuonna tarjolla kymmeniä tuhansia vähemmän kuin normaalisti. 14-vuotias Johan Seger työskentelee kesän aikana ruokakojussa, jonka hän rakensi yhdessä isänsä kanssa.

Kun Johan Seger, 14, suoritti keväällä koulussa hygieniapassin, hän halusi saada sille käyttöä. Heikon kesätyötilanteen takia alan töiden löytäminen tuntui kuitenkin mahdottomalta.

”Lähdin etsimään kesätöitä vähän myöhässä. Vapaita työpaikkoja ei kauheasti ollut”, Seger kertoo.

Isä Ville Seger ehdotti, että he rakentaisivat oman pienen ruokakojun. Johan Seger innostui ideasta. Mukaan projektiin lähtivät myös hänen serkkunsa.

Nyt sähköpyörävetoinen punainen koju liikkuu paikasta toiseen Espoon rantaraitilla. Välillä siihen voi törmätä Haukilahdessa, välillä Matinkylän ja Westendin uimarantojen läheisyydessä.

Pop up Pølse -nimellä kulkeva koju tarjoaa hodareita, limuja ja vissyä. Hodareiden välissä ei kuitenkaan ole tanskalaista pølsemakkaraa, kuten nimestä voisi päätellä.

”Sitä ei saanut Suomesta, ja Tanskasta sitä olisi pitänyt tilata kontti kerrallaan. Välissä on Wotkinsin Sörkan nakki”, Ville Seger kertoo.

Johan Segerin mielestä työ on ollut kiinnostavaa ja kivaa. Kojulla käy kaikenlaisia asiakkaita, ja palaute on enimmäkseen positiivista.

Koronavirusepidemia on iskenyt kesätyöpaikkoihin. Vaikka kesätöitä on tänä vuonna tarjolla viime vuotta enemmän, niitä on edelleen kymmeniä tuhansia vähemmän kuin normaalisti.

Lue lisää: Kesätyöpaikkoja on kymmeniä­tuhansia tavallista vähemmän – ”Aivan uskomaton tuuri on käynyt”, sanoo Korkea­saaresta kesä­pestin saanut Viivi Halonen

Johan Segerin mielestä kojulla työskenteleminen on ollut kiinnostavaa. Aikaisempia työpaikkoja hänellä ei ole, mutta kokin työ voisi kiinnostaa häntä.

”Kojulla oppii, miten asiakkaita otetaan vastaan ja käytetään kassaa. Se on hyvää työkokemusta.”

Ruokakojua varten täytyi hygieniapassin lisäksi hankkia luvat elintarvikeviranomaisilta ja Espoon kaupungilta.

Alle 15-vuotias saa työskennellä päivässä enintään kuusi tuntia ja puolet kesästä. Johan Segerille jää siis aikaa myös lomailla.

”Kesällä tulee veneiltyä paljon. Minulla on myös oma pieni kumivene, jolla ajelemme kavereiden kanssa.”

Pop up -ruokakärri kulkee sähköpyörällä.

Segereiden mukaan ruokakoju on otettu Espoossa hyvin vastaan ja siitä on tullut positiivista palautetta. Säätkin ovat suosineet nuoria myyjiä.

”Kojussa on onneksi katos, niin en ole palanut”, Johan Seger kertoo.

Lämpimät kelit ovat omiaan ulkona työskentelylle, mutta silloin ihmiset hakevat hodareiden sijaan usein mieluummin esimerkiksi jäätelöitä. Kauppa on joka tapauksessa käynyt Ville Segerin mukaan hyvin.

Nuoret myyjät ovat tykänneet työstä niin, että tarkoitus on jatkaa sitä ensi vuonnakin. Ajatuksena on rakentaa vielä yksi tai kaksi kärryä lisää.

”Sähköpyörävetoinen kärry on täysin ekologinen. Jääkaappi toimii aurinkopaneeleilla ja kaasulla lämmitetään makkarat ja grillataan sämpylät”, Ville Seger kertoo.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Hufvudstadsbladet.