Ympäri Espoota kiertänyt Gelato Gimmat myy italialaista jäätelöä. Sen taustalla on kaksi sinnikästä lukiolaista.

Emma Karkkusen (vas.) ja Anna Parkkisen kesä on kulunut jäätelön parissa.

Ajatus lähti siitä, että mitä jos työllistäisi itse itsensä kesän ajaksi. Voisi olla sekä pomo että työntekijä, kokeilla kaikkea uutta; oppiakin siinä sivussa.

Ei kai siitä haittaakaan olisi, tuumivat 17-vuotiaat lukiolaiset Anna Parkkinen ja Emma Karkkunen.

Heidät on toukokuusta asti tunnettu myös nimellä Gelato Gimmat, sillä he myyvät jäätelöä polkupyörän selästä ympäri Espoota.

Lue lisää: Italialaistyylinen jäätelö on nyt suosittua

Alkusysäys oman yrityksen perustamiselle taisi syntyä jo vuosi sitten:

”Olimme viime vuonna kehittämässä maahantuoja Multicatering Oy:n uutta konseptia, sillä meitä haastateltiin siihen liittyen. Samalla tutustuimme näihin gelatoihin”, Karkkunen kertoo.

Kevät kului koulutöiden ohella liikeasioihin perehtyessä. Sopiva polkupyörä löytyi Britanniasta, oikea gelato tulisi tietysti Italiasta.

"Innostuimme yrittämisestä tosi paljon, vaikka aluksi emme tienneet siitä mitään. Olemme vielä nuoria ja asumme kotona, joten varma raha ei ollut niin tärkeä juttu”, Parkkinen kertoo.

Gelato Gimmat myyvät italialaisia jäätelöitä eli gelatoja sekä macaron-leivoksia.

Nuorten yrittäjien vanhemmat auttoivat Gelato Gimmojen alkutaipaleella, sillä yrityskoukeroissa oli paljon opeteltavaa. Oli selvitettävä vakuutusasiat ja verotukselliset seikat, täytyi anoa myyntilupaa ja suorittaa hygieniapassit.

”Pohjatyöt olivat työläämpiä kuin ajattelimme”, Karkkunen myöntää.

Markkinointiakin täytyi miettiä. Se on tapahtunut enimmäkseen @gelato_gimmat -Instagram-tilin kautta.

Mutta kesän aikana hommat ovat alkaneet rullata.

Jäätelöpyörä on yhä useammin löytänyt myyntipaikkoja, joissa asiakkaita käy tasaisena virtana. Kesä on ollut säiden puolesta jäätelömyyntiin ideaali, ja palaute on ollut positiivista.

”Alkuinvestointien jälkeenkin pääsemme ihan hyvälle tuotolle”, Parkkinen kertoo.

Polkupyörää yrittäjät ovat säilyttäneet vanhempien pihassa. Pyörään rakennettu pakastin tarvitsee yön ajaksi sähköä.

Nyt jäätelöpyörä on parkkeerattu Tapiolan keskusaltaan laidalle.

Karkkunen pyörittää jäätelöpalloa varmoin ottein, Parkkinen rahastaa asiakasta.

Gelatoyrittäjien mukaan suosituimmat maut ovat kesän aikana olleet pistaasi, sitruuna ja suolainen kinuski.

”Viikoittain olemme vaihdelleet valikoimaa”, Karkkunen sanoo.

Vapaa-ajalla Gelato Gimmat pelaavat jalkapalloa.

Mikä yrittäjyydessä on ollut parasta?

”Tässä on oppinut ymmärtämään kulujen määrää ja ennakointia. Tämä on ollut kokoaikaista oppimista”, Karkkunen kertoo.

”Olemme molemmat tosi sosiaalisia, niin tässä työssä on voinut tavata ihmisiä ja keskustella heidän kanssaan”, Parkkinen sanoo.

Heinäkuun jälkeen Gelato Gimmojen toiminta hiipuu, sillä nuorten yrittäjien on aika keskittyä lukio-opintoihin. Siihen saakka nuoret yrittäjät on mahdollista tilata esimerkiksi tapahtumiin.

Seuraavan kesän suunnitelmat eivät vielä ole selvät, mutta yksi asia on varma: Yrittäjyyskokemuksesta on varmasti hyötyä kesätyömarkkinoilla.