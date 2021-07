Espoossa on auto, jonka väitetään kuuluneen Yhdysvaltojen entiselle presidentille – Pienet vihjeet peräkontissa viittaavat, että tarina voi olla totta

Espoon Järvenperässä myydään Cadillac Fleetwood -limusiinia 27 900 euron hintaan. Auton väitetään kuuluneen Yhdysvaltojen presidentti Jimmy Carterille.

Espoon Järvenperässä sijaitsevassa autokaupassa on tällä hetkellä myynnissä erityinen auto.

Vuosimallin 1980 Cadillac Fleetwood -limusiinia mainostetaan Nettiauton myynti-ilmoituksessa Yhdysvaltojen entisen presidentin Jimmy Carterin käyttämäksi henkilökohtaiseksi ajoneuvoksi.

Autolla on myynti-ilmoituksen mukaan ajettu vasta 40 000 km. Hintaa autolla on 27 900 euroa.

Miten ihmeessä presidentti Carterin auto on päätynyt Suomeen?

Cadillacin ohjaamosta löytyy muistoja Yhdysvalloista.

Puheluun vastaa Timo Jätyri Pornaisista.

Hän tuntee Cadillacin limusiinin ehkä parhaiten, sillä Jätyri on yksi kolmesta kaveruksesta, jotka toivat auton alun perin pohjolan perukoille.

Oli vuosi 2017. Miehet löysivät auton Kaliforniassa sijaitsevalta limusiinivuokraajalta.

”Siellä oli myyjänä Sesma-niminen mies, jolla oli paljon julkkisten vanhoja autoja. Sesmalla oli Elviksen vanha Cadillac ja Johnny Cashinkin vanha auto.”

Amerikkalainen automyyjä oli hakenut automaattivaihteisen Cadillacin Teksasin osavaltiosta. Myytävän Cadillac Fleetwoodin malli oli Commemorative Edition ja väri tummansininen.

”Jimmy Carter ei kuulemma Kaliforniassa ollut koskaan niin suosittu, niin tästä Cadillacista Sesma tiesi aika vähän”, Jätyri kertoo.

Presidentti Jimmy Carter vieraili Konnevedellä kesällä 1997. Carter on tällä hetkellä 96-vuotias.

Sen verran automyyjä osasi kertoa suomalaiskaveruksille, että Carter oli käyttänyt autoa erityisesti vaalikampanjoinnissaan.

Presidenttinä demokraatti Carter toimi vuosien 1977–1981 ajan. Carter pyrki toiselle presidenttikaudelle vuonna 1980, mutta jatkokaudelle häntä ei enää valittu. Republikaanien Ronald Reagan valittiin hänen seuraajakseen.

Tarinoiden mukaan Cadillac kuitenkin palveli Jimmy Carteria vielä seuraavat viisi, kuusi vuotta.

Neliovisessa Cadillac Fleetwoodissa on istumapaikat seitsemälle matkustajalle.

Jätyri on koettanut todentaa amerikkalaisen automyyjän tarinoita, sillä autokaupan yhteydessä hän ei saanut virallisia dokumentteja tai rekisteriotteita, jotka olisivat yhdistäneet auton Carteriin.

Jätyri on viestitellyt presidentti Carterin sihteerin kanssa sekä ottanut yhteyttä Carterin suvun Plains Peanuts -pähkinäfirmaan, mikäli ajoneuvo olisikin rekisteröity yrityksen autoksi. Mitään varmaa Jätyri ei ole koskaan saanut tietoonsa.

”Siitähän ei ole mitään faktatietoa, että auto olisi ollut Carterin”, Jätyri myöntää.

Myös HS Espoo on tavoitellut presidenttiä Carter Centerin kautta, mutta tuloksetta.

Cadillac Fleetwood on edelleen alkuperäisessä asussaan.

Moni asia kuitenkin viittaa siihen, että auto todellakin olisi saattanut olla presidentti Carterin.

Kun suomalaiskolmikko toi limusiinin Suomeen, auton peräluukussa oli vielä tallella presidentti Carterin vanhoja vaalijulisteita ja peltinappeja.

Auton takatilassa kattoon on tehty sähköllä avautuva, normaalia suurempi luukku.

”Käsitykseni mukaan luukku oli siksi, että sitä kautta Carter voisi vilkuttaa yleisölle”, Jätyri arvioi.

Cadillacin takakontista löytyi Yhdysvaltojen-tuliaisia.

Limusiini on erikoisvalmisteinen, sillä radion paikalla autossa on 8-raitasoitin. Auton etulokasuojissa sijaitsevat paikat pienille lipputangoille, ja lisäksi autossa on valaistu ulkolämpömittari.

Suomessa Jätyri ja hänen ystävänsä kunnostivat autoa. Cadillac sai uutta maalipintaa vanhan ja Kalifornian paahteessa palaneen tilalle, lisäksi auto siivottiin museokuntoon.

Limusiini kävi ainakin yhdessä autonäyttelyssäkin, ennen kuin miehet myivät auton eteenpäin.

” ”Pitäisin erikoisena sitä, että istuva presidentti kulkisi panssaroimattomalla autolla vaalitilaisuuksissa.”

Espoon Automuseon varapuheenjohtaja Janne Ollenberg on tutustunut myynnissä olevaan Cadillac Fleetwoodiin autonäyttelyssä. Silloin Carterin ajoneuvo oli esillä automuseossa presidentti Koiviston Cadillacin rinnalla.

”Carterin Cadillac oli samantapainen ajoneuvo kuin Koiviston, paitsi siinä ei ollut panssarointia ja siinä oli lasinen kattoluukku”, Ollenberg sanoo.

Cadillacin limusiinit olivat Ollenbergin mukaan varsin suosittuja autoja Yhdysvalloissa ja muuallakin 1980-luvulla, sillä suuret autot olivat menestyksen merkki.

Ollenberg suhtautuu varauksella tarinoihin Yhdysvaltain entisen presidentin limusiinista:

”Pitäisin erikoisena sitä, että istuva presidentti kulkisi panssaroimattomalla autolla vaalitilaisuuksissa.”

Presidentin auto tai ei, Cadillac on nyt myynnissä autoliike Laurikossa.

Automyyjä Timo Elorannan mukaan Carterin ajoneuvo on aiheuttanut kiinnostusta ja kyselyitä. Hän haluaa silti muistuttaa, että autoliike ei voi olla varma ajoneuvon historiasta.

Hän arvioi, että auton voisi ostaa joku presidentti Carterin edelleen muistava vanhemman sukupolven edustaja.

”Mahdollisesti auton voisi myös ostaa jokin harrastajaryhmä tai autokerho”, Eloranta sanoo.

Auto täyttää museoajoneuvolle asetetut vaatimukset.

Lähteenä käytetty Espoon Automuseo 40 v. -julkaisua.