Pienen uimarannan läheisyydestä on lähes mahdotonta löytää parkkipaikkaa. Moni tietämätön on päätynyt parkkeeraamaan tyhjälle hiekkakentälle ja saanut sakot.

Monen autoilijan kesäpäivä Lippajärven uimarannalla Viherlaaksossa on päättynyt ikävästi, kun auton tuulilasissa on odottanut sakkolappu.

Uimarannan läheisyydessä sijaitsee suuri hiekkakenttä, joka on houkutellut pahaa-aavistamattomia parkkeeraajia.

Yksi heistä on Lassi Liikkanen, joka ajoi viikko sitten keskiviikkona Helsingistä Lippajärvelle lastensa kanssa. Parkkipaikkaa oli vaikea löytää. Katujen varsilla pysäköinti oli kielletty, ja pysäköintialueet olivat yksityisessä käytössä.

Viherlaaksonrannan ja Humisevanportin risteyksessä sijaitsevalla hiekkakentällä oli parkissa autoja. Missään ei näkynyt kieltokylttejä, joten Liikkanen jätti autonsa kentälle ja suuntasi rannalle.

”Olimme rannalla ehkä tunnin. Kun tulimme takaisin, kaikkia oltiin sakotettu”, Liikkanen kertoo.

”Tuli sellainen olo, että alue on tarkoituksella jätetty merkitsemättä. Maapläntille voisi mielestäni laittaa kiellon.”

Liikkanen kertoo, että hän käy yleensä lastensa kanssa Munkkiniemen uimarannalla, jonne he pääsevät polkupyörillä. Munkkiniemen rantaan tulee hänen mukaansa kuitenkin yleensä ensimmäisenä sinilevää, minkä takia he päättivät lähteä kauemmas uimaan.

Lippajärvi oli Liikkaselle ennestään tuntematon, minkä takia hänellä ei ollut tietoa alueen pysäköintijärjestelyistä.

Tyhjillään oleva hiekkakenttä on Espoon kaupungin omistuksessa, eikä siihen saa pysäköidä.

Paikalta on purettu Viherrannan päiväkoti. Päiväkoti on yhdistetty Viherkallion päiväkotiin ja niiden uusi, yhteinen rakennus sijaitsee Viherkalliontiellä.

Vastapäätä hiekkakenttää sijaitsee myös suuri parkkipaikka, joka on ennen ollut ilmainen ja kaikkien käytössä. Parkkipaikka on nyt muutettu yksityiseksi, ja se on pelkästään viereisen kerrostalon asukkaiden käytössä.

Liikkasen mielestä kaupunki voisi järjestää opasteita myös parkkipaikoille samalla tavalla kuin rannoille. Maksullisen pysäköintialueen perustaminen olisi hänen mukaansa niin ikään reilua.

Uimareiden pysäköinti on myös aiheuttanut porua Vantaan Kuusijärvellä, jossa autoja jätetään nyt vääriin paikkoihin kun pysäköintialueelle ei mahdu.

