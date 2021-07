Espoolaiseen pylvääseen on sulanut kiinni mainos, joka läiskäistiin siihen vuonna 1987

Leppävaaran viestijuoksun SM-kisat vuodelta 1987 ovat saattaneet painua unholaan monelta, mutta liikennepylväs Kilossa mainostaa kisoja sitkeästi.

Yli kolmekymmentä vuotta sitten Leppävaarassa käytiin kisat, joiden voisi sanoa jättäneen pysyvän jäljen Espooseen.

Kilossa sijaitseva liikennepylväs muistuttaa yhä viestijuoksun SM-kisoista, jotka järjestettiin heinäkuussa vuonna 1987.

Ensimmäisenä kisapäivänä, 11. heinäkuuta, Ilta-Sanomat kertoi kapuloiden saavan kyytiä Espoossa. Kisoihin olivat osallistumassa ainakin Helsingin Kisa-Veikot ja Viipurin Urheilijat, joista jälkimmäisellä oli lehden mukaan vahva suosikin asema miesten sarjassa. Helsingin Kisa-Veikkojen valttina olivat taas juniorisarjan naiset.

Kaikkiaan kisoissa kapuloita vaihtoi lähes kaksituhatta juoksijaa yhteensä yli sadasta seurasta.

Ilta-Sanomat 11. heinäkuuta 1987.

Ilmeisesti 1980-luvulla tarrojen liimat olivat kovaa tekoa, sillä mainos on kestänyt ajan hammasta hämmästyttävän hyvin. Teksti on yhä helposti luettavissa, ja mainoksen mukaan mukana kisoja järjestämässä olivat espoolaisseurat Espoon Tapiot, Esbo IF ja Leppävaaran Sisu.

Leppävaaran Sisun puheenjohtaja Eko Viljanen ei ole huomannut historiallista tarraa mutta suunnittelee käyvänsä katsomassa sitä.

Tarra saa kuitenkin todennäköisesti jäädä paikoilleen muistuttamaan menneistä kisoista vaikka vielä seuraavat kolme vuosikymmentä.

