Graffitien poistamisessa on järkevintä kutsua ammattilainen puhdistamaan.

Taloyhtiön aitaan tai talon seinään tai kivijalkaan yllättäen ilmestyneet graffitit eivät useinkaan ilahduta asukkaita.

Uudenmaan Pinnanpuhaltajat on yksi yrityksistä, joka on pääkaupunkiseudulla ja myös Hämeenlinna–Lahti–alueella erikoistunut graffitien poistoon. Erikoispesijä Sami Aaltonen kertoo, miten taloyhtiön kannattaa graffitien ilmaannuttua toimia.

Saako graffitia kotikonstein pois seinästä vai onko parempi heti kutsua ammattilainen paikalle?

”Aika pitkälti vastaus kotikonstein puhdistamiseen on, että ei kannata lähteä itse yrittämään puhdistusta.

Lasipinnat ovat oikeastaan ainoita, joista maalin voi itse puhdistaa. Muilla pinnoilla käy usein niin, että jos käyttää vääränlaista ainetta puhdistukseen, aine vain kiinnittää graffitin tiukemmin pintaan ja se on entistä vaikeampi puhdistaa. Me käytämme ammattikäyttöön valmistettuja tuotteita, joita ostamme tukusta.”

Entä voiko graffitin peittää maalaamalla?

Maalaamalla graffitin peittäminen ei ole hyvä keino. Graffiti voi alkaa näkyä maalin alta. Graffitien maalaajat tekevät usein omia maaliseoksia, joiden joukossa on joskus esimerkiksi valokuvankehitysainetta ja ne alkavat näkyä maalin alta. Joskus on käynyt niin, että taloyhtiössä on vaihtunut huoltoyhtiö. Edellinen huoltoyhtiö on maalannut graffitit piiloon. Uusi huoltoyhtiö tilaa puhdistuksen ja silloin pinnan alta paljastuu vanhoja graffiteja ja pinta menee kauhean näköiseksi.”

Graffiteja puhdistavan erikoispesijä Sami Aaltosen mukaan graffiteja puhdistetaan päivittäin jossain päin pääkaupunkiseutua.

Kannattaako graffiti poistaa mahdollisimman pian?

”Mitä nopeammin graffiti päästään puhdistamaan, sen parempi. Mitä tuoreempi maali, sen helpommin se lähtee.”

Miten paljon puhdistus maksaa ja miten kauan se kestää?

”Monilla on 1990-luvulta säilynyt harhaluulo, että graffitien puhdistamisessa puhuttaisiin tuhansista euroista. Puhutaan satasista. Keskimäärin meidän ”töhrynpoistokeikan” hinta on 100–200 euroa. Tietenkin hinta määrittyy graffitin mukaan, meillä esimerkiksi on käytössä neliöhinnoittelu. Puhdistuksen kesto riippuu graffitin koosta. Mutta yleensä puhdistukseen menee korkeintaan tunti. Juuri olin puhdistamassa vaikeasti puhdistettavaa graffitia, siinä meni puolitoista tuntia.”

Onko yleistä, että saatte usein puhdistuskeikan samaan paikkaan?

”Kyllä on tiettyjä paikkoja, joissa käymme usein. Niissä on sekä kaupunkien julkisia paikkoja että taloyhtiöiden kohteita. Graffitit keskittyvät tietyille alueille. Esimerkiksi Helsingissä Kallion alueella käymme puhdistamassa graffiteja useita kertoja viikossa. Voimme sopia asiakkaan kanssa, että käymme tietyllä alueella katsomassa, onko uusia graffiteja tullut ja puhdistamme ne. Joillakin alueilla graffitien määrä on vähentynyt, kun sinne on rakennettu julkisia graffitiseiniä.

Joka vuosi graffiteja tehdään tasaiseen tahtiin, päivittäin niitä puhdistamme.”

Voiko taloyhtiö mitenkään ehkäistä ennalta, että graffiteja ei tehtäisi?

”Sitä ei ehkä voi estää. Mutta taloyhtiössä kannattaisi käyttää pintoihin nestemäistä graffitisuoja-ainetta. Se suojaa pintaa ja töhryt on helpompi puhdistaa. Aivan kaikille pinnoille graffitisuoja-aine ei sovellu.”

Onko olemassa graffiteja, jotka on ”täysin mahdoton puhdistaa”?

”Joskus ammattilaista ei tilata puhdistamaan, koska oletetaan, että ei pintaa kuitenkaan saa puhtaaksi. Aika hyvin olemme saaneet kaikki töhryt puhdistettua.”