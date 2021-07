Kauniaislaisille tärkeä virkistysalue ja kaupungin henkireikä on tänä kesänä kuivunut ja rehevöitynyt rajusti.

Kauniaisten rakastettu luonto- ja virkistyskohde Gallträsk on rehevöitynyt rajusti.

Kauniaisissa sijaitseva Gallträsk on tämän kesän helteiden ja kuivuuden takia mataloitunut ja rehevöitynyt silmin nähden. Järvi on kauniaislaisille tärkeä virkistysalue ja kaupungin henkireikä, ja huoli järven kuivumisesta ja jopa menettämisestä kokonaan kasvaa.

”Taustalla on ilmastonmuutos. Jos hellekesät jatkuvat tällaisina, pelkäänpä, että Gallträskin päivät ovat luetut.”

Näin dramaattisesti kuvaa järven tilannetta kauniaislainen Jari Ihamuotila. Kauniaisten keskustassa asuva Ihamuotila kiertää läheisen Gallträskin pari kolme kertaa viikossa. Hän on seurannut järven tilaa seitsemän vuoden ajan, jotka hän on kaupungissa asunut, ja tänä kesänä on ollut syytä erityiseen huoleen.

Gallträskin vedenpinta on hellekesänä laskenut arviolta parikymmentä senttiä.

”Maallikon silmin seuraan, mitä luonnossa tapahtuu, kun siellä kävelen. Gallträsk kuivuu kovaa vauhtia. Järven pinta on laskenut noin kaksikymmentä senttiä. Se on raju muutos, kun Gallträskin keskisyvyys on metrin luokkaa”, Ihamuotila sanoo.

”Rehevöityminen näkyy kasvuston lisääntymisenä rannoilla. Järven eteläpään matalassa osassa se on huomattavaa.”

Kauniaisten kaupungin internetsivulla esitellään Gallträsk monipuolisesti, syystäkin. Kuten sivulta on luettavissa: ”Järvi, ja sen ympäri kulkeva kävelyreitti, on Kasavuoren ohella kauniaislaisten rakkain virkistysalue.”

Ihamuotila osuu mittaluokka-arviossaan lähelle. Gallträskin syvin kohta on normaalisti 2,5 metriä, ja keskisyvyys 1-1,5 metriä, Kauniaisten kaupungin asumisen ja ympäristön toimiala kertoo verkkosivullaan.

Ihamuotila aloitti huolenaiheestaan keskustelun Facebookissa kauniaislaisten Puskaradio Granissa.

”Suurhälytys! Gali on kuivahtanut niin kokoon, että hauetkin uivat poikittain. Laskuojakin on rutikuivana”, hän kirjoitti.

Villi luonto ja istutukset taistelevat huomiosta järvellä.

Gallträsk laskee ojaa pitkin koilliseen Lippajärveen ja edelleen Pitkäjärven kautta Espoonjokeen ja mereen. Sen vettä ruokkivat etelän suunnasta suoalueelta saapuva puro ja erityisesti tietysti sateet.

Puskaradio Granin keskustelijat toivoivatkin heinäkuun hellepäivinä pikaisia ja pitkäaikaisiakin sateita järven pelastumiseksi. Kuivuus ei ainoastaan laske järven pintaa, vaan myös kiihdyttää sen rehevöitymistä. Eräs Puskaradion keskustelija ehdottikin kauniaislaisia ryhtymään sadetanssiin.

”Toivotaan sateita ennen syyskuuta! Valuma-alue on 10 kertaa järven pinta-ala eli teoriassa (mutta ei käytännössä) millin sade nostaa järven pintaa sentin”, toinen keskustelija mittaili.

Keskiviikkona 28. heinäkuuta kauniaislaisten toive täyttyi, ja kaupungissa alkoi sade.

KaunIaisten ympäristötoimi säätelee Gallträskin pintaa järven laskuojan suulle asennetulla padolla.

Järveä taajaan kiertäneet ovat olleet havaitsevinaan, että padon ylimpiä poikkilankkuja olisi kenties ilkivaltaisestikin poistettu, ja vettä olisi näin päässyt liikaa virtaamaan pois järvestä.

Gallträsk niitetään järven hoitosuunnitelman mukaisesti vuosittain elokuussa. Tänä kesänä niitettävää on paljon.

Gallträskin virkistyskäyttöön on rakennettu muun muassa laituri ja uimakoppi.

Kuntatekniikkapäällikkö Jarkko Riipinen Kauniaisten kaupungilta muistaa, että ilkivallasta olisi joskus havaittu jälkiä. Riipisen vastuulla on yleisten alueiden hoito ja rakentaminen.

”Gallträsk on merkittävä alue kauniaislaisille. Se on kaupungin ainoa vesistö, kyllä sitä täytyy vaalia ja hoitaa”, Riipinen sanoo.

Järven tilaa seurataan ja edistetään yhdyskuntavaliokunnan hyväksymän alustavan seuranta- ja hoito-ohjelman 2021–2030 mukaisesti, Kauniaisten asumisen ja ympäristötoimen internetsivulla kerrotaan.

Järven hoidosta todetaan, että siitä poistetaan vesikasvillisuutta niittämällä. Niitto sijoittuu vuosittain loppukesään. Niin tänäkin kesänä:

”Niitot alkavat elokuussa. Odotetaan, että vesilinnut ovat pesineet ja saaneet poikaset pesästä”, Riipinen sanoo.

Hän kiittää Puskaradio Granin keskustelijoita näiden patotietämyksestä: ”Käytän meidän väkeä katsomassa, mikä tilanne siellä padolla on.”

Gallträskin kuntoa on – kuten kuntatekniikkapäällikkö Jarkko Riipinen totesi – syytä vaalia ja hoitaa, eikä kasvava huoli sen menettämisestä kokonaan ole liioiteltu.

Varoittava esimerkki löytyy Kauniaisten eteläpuolelta Espoosta, jossa historiallinen Kirkkojärvi alkoi kuivua ja kuivattiin lopulta muun muassa moottoriväylän tieltä lähes kokonaan.

Tästä on myös Jari Ihamuotilalla tuore silminnäkijähavainto: ”Juuri kävin Kasavuorella. Katselin Turunväylän ylitse Kirkkojärven suuntaan. Muistelin, että nykyisen golfkentän paikalla oli ennen järvi.”

Onko Gallträskin kohtalona ilmastonmuutoksen ja kesien lämpenemisen myötä soistua ja kuihtua?

