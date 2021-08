Etenkin isoista perheasunnoista on huutava pula, sanovat kiinteistöalan toimijat paikallisista asuntomarkkinoista.

Myös Kauniainen on asukasluvultaan kasvanut, mutta kerrostaloille on vain vähän maa-alaa tarjolla.

Kotipaikkasiteet ovat Kauniaisissa vahvat. Näin kertovat Kauniaisten asuntomarkkinoilla toimivat kiinteistönvälitysalan toimijat. Yksi heistä valitteli tilannetta paikallisten asukkaiden Puskaradio Grani -Facebook-ryhmässä.

”Kauniaisista löytyy markkinoilla vain 23 asuntoa tai kiinteistöä. Tämä tarkoittaa, ettei valinnanvaraa ole. Ostajan näkökulmasta se on surullinen tilanne”, Marjut Uusmäe kirjoitti.

Uusmäe työskentelee myyntineuvottelijana kiinteistöjä välittävässä Roof Groupissa. Hän vertasi Kauniaisten tilannetta Järvenpäähän:

”10 000 asukkaan joukossa se (23) on olematon. Jopa Järvenpäässä myynnissä on noin 400–500 kohdetta.”

Helsingin seudulla Järvenpäässä oli heinäkuussa 2020 tosin noin 45 000 asukasta, kun pääkaupunkiseudun Kauniaisissa asukkaita oli alle 10 000. Ja onhan Järvenpään pinta-alakin noin 40 000 neliökilometriä, kun Kauniaisten on kuusi.

Asumiselle kaavoitettavaa maata on siis Kauniaisissa vain vähän. Markkinoille vapautuvien asuntojen vähäinen määrä selittyy kiinteistönvälittäjien mukaan myös toisella, määriä yksilöllisemmällä syyllä.

Kauniaisten rakennuskanta on suhteellisen vanhaa.

”Eihän Kauniaisten asuntotarjonta ole koskaan ollut suurta. Ihmiset ovat asuneet Kauniaisissa kauan, eivätkä halua muuttaa pois”, myyntijohtaja Sirpa Lehmus Kiinteistömaailmasta sanoo.

”Vapaat asunnot ovat tällä hetkellä yhden käden sormilla laskettavissa. Välillä niitä ei ole sitäkään.”

Lehmus välittää asuntoja etenkin Espoossa ja Kauniaisissa.

”Koko pääkaupunkiseudulla tarjonta on niukkaa, mutta Kauniaisista tekee erityisen vielä ihmisten paikkakuntasidonnaisuus. Muualta muutettaisiin Kauniaisiin, mutta Kauniaisista ei muuteta pois.”

Erityisesti isoista perheasunnoista on Kauniaisissa pulaa.

”Sataneliöisiä perheasuntoja menisi saman tien kaupaksi kymmeniä”, Kauniaisissa asuva Jari Ihamuotila sanoo.

Helsingin Koti LKV:ssä myyntineuvottelijana työskentelevä Ihamuotila toteaa tosin, että Kauniaisissa on kysyntään suhteutettuna puute kaikista asuntotyypeistä, myös pienemmistä yksiöistä sekä kaksioista.

Kauniaisia ympäröivässä Espoossa asumiselle kaavoitettavaa maata vielä piisaa. Pääkaupunkiseudun ja koko Helsingin seudun kaupunkien yhteisessä strategiassa uutta asuntorakentamista pyritään suuntaamaan raiteiden äärelle.

”Kauniaisissa radanvarsi on kaavoituksen kannalta täysi. Rakentaminen ohjautuu Espoon puolelle. Siellä kaupunkien rajan pintaan ja raiteiden varrelle on rakennettu satoja uusia asuntoja”, Ihamuotila toteaa.

Tontteja ei ole kaupan. Tämän voi todeta myös Kauniaisten kaupungin asumisen ja ympäristötoimen internetsivulta: ”Kaupungilla ei ole tällä hetkellä luovutettavia tontteja.”

Kauniaisten rakennuskanta on suhteessa vanhaa, ja talojen tontit ovat perinteisen suuria. Asemakaava sallii nihkeästi yhden talon ylittävää rakennusoikeutta, mutta silti jonkin verran isoja tontteja on onnistuttu lohkomaan.

Kauniainen on myös perinteinen huviloiden kaupunki.

”Joitakin voidaan vielä lohkoa, mutta useimmat mahdolliset on jo lohkottu ja myyty”, Sirpa Lehmus sanoo.

Lehmuksen mukaan kysytyimpiä Kauniaisissa ovat isojen kerrostalohuoneistojen lisäksi juuri omakotitalot ja rivitalot pihoineen ja puutarhoineen. Halutaan asumisen väljyyttä, jonka tarvetta Lehmus näkee koronapandemian entisestään lisänneen.

Etätyöläiset ja etäopiskelijat tarvitsisivat työskentelytiloja. Yhtälö on Kauniaisissa kuitenkin poikkeuksellisen hankala.

”Kauniaisissa on paljon isoja taloja, ja niissä paljon väljyyttä mutta ei paljon huoneita. Vaikka on paljon neliöitä, huoneita on vaikea jakaa”, Lehmus sanoo.

Koska isojen asuntojen kysyntä ylittää roimasti niiden tarjonnan, niiden hinnat ovat Lehmuksen mukaan Kauniaisissa koko ajan nousussa. Mutta nekin ikäihmiset, joilla olisi varakkuutta ja jotka olisivat valmiita luopumaan pihoistaan ja puutarhoistaan sekä muuttamaan väljään kerrostalohuoneistoon, ovat tyhjän edessä – tai pikemmin täyden.

”Kun ei ole mihin muuttaa.”