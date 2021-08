Main ContentPlaceholder

Tämä perheyritys löysi merkillisen markkina­raon: Näitä outoja ajoneuvoja ei näy Helsingin keskustassa, mutta maakuntiin niitä myydään tolkutonta tahtia

Espoon Juvanmalmilla on toiminut 20 vuotta yritys, joka on erikoistunut liikkumista helpottavien kulkuneuvojen maahantuontiin. Yrityksestä on vuosien aikana kasvanut Suomen suurin. Miten se onnistui siinä?

Espoolaisen Modularbox-maahantuontiyrityksen Riku Aaltonen sähköskootterin ohjaimissa. Takana näkyy mitä merkillisempiä muita ajopelejä.

Kylmä hiki kihoaa otsalle pyöräilykypärän alla. Olen viimeksi ajanut kolmipyörää taaperona. Tällä kertaa ajopelinäni on kolmipyöräinen Pyrkijä-merkkinen sähköpyörä. Kierrän kehää Modularboxin edustalla olevalla pihalla Espoon Juvanmalmilla. Modularbox tuo maahan mönkijöitä ja sähköisiä kulkuneuvoja.