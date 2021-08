”Ohhoh!” huudahti Wilmer, ikää 1 vuosi ja 4 kuukautta, kun isoveljensä lainaaman lelun vesibussin laidan yli viskasi.

Elettiin elokuun alkupäiviä, kun haukilahtelainen Emil Holmström julkaisi hätäilmoituksen Puskaradio Espoossa: Muumipappa oli joutunut merihätään Espoon Suvisaaristossa.

”Muumipappa rakastaa merta. Mutta isoveli, joka lainasi papan, ei ehkä arvosta pikkumiehen tempausta. Hän nimittäin päätti heittää papan laidan yli kotimatkalla Pentalan vesibussista tänään juuri ennen Suinonsalmen siltaa”, Holmström kirjoitti Facebookiin.

Pentalan-retki oli ollut onnistunut. Nyt kuitenkin tummat pilvet uhkasivat kokoontua veljesrakkauden ylle, jos pappa hukkuisi meren synkkiin aaltoihin.

”Jos pappa olisi päättänyt päättää meriseikkailunsa johonkin rantaan, josta hänet löydetään, niin pari poikaa olisivat todennäköisesti hyvinkin iloisia”, Holmström jatkoi.

Etsintäkuulutus sai 214 tykkäystä. Eikä aikaakaan, kun eräs keskustelija kertoi jakavansa hätäilmoituksen edustamansa melontaseuran ryhmään.

”Paljon liikutaan tuolla”, keskustelija kertoi.

Muumipapan laillinen huoltaja, kahdeksanvuotias Ilmari, ei ollut Pentalan retkellä mukana. Hänellä oli jo jonkin aikaa ollut tapana lainata lelua yhden vuoden ja neljän kuukauden ikäiselle pikkuveljelleen Wilmerille, joka oli silmin nähden mielistynyt pappaan.

”Hän on huomannut, että Muumipappa on pikkuveljen suosikki. Pappa on ollut mukana retkillä, muun muassa Naantalin Muumimaailmassa, jossa hän tapasi myös oikean ison Muumipapan”, Emil Holmström kertoo.

Muumipappa on ollut perheessä Holmströmin mukaan noin viiden kuuden vuoden ajan. Hän arvelee veljesten ikäeron olevan kyllin iso, jotta rakkaan lelun lainaaminen pikkuveljelle on ylipäänsä mahdollista.

”Isoveli on tosi kiltti pikkuveljeään kohtaan”, isä Holmström kehuu.

”Se oli semmoinen oikein kunnon heitto, kun se lähti”, Emil Holmström kuvaa Wilmerin tempausta.

Pojan edessä vesibussissa istuneet äiti ja isoisä ehtivät hädin tuskin säpsähtää, kun noin 30-senttinen pappa lensi heidän välistään mereen.

Muumipappa istui tyynen rauhallisesti vesibussissa vähän ennen joutumistaan merihätään.

”’Ohhoh!’ huudahti vain Wilmer ihmeissään, kun Muumipapan mereen heitti”, Holmström kertoo.

”Sinne jäi pappa kellumaan mereen.”

Lähellä istunut mies oli kommentoinut huumorimielellä, että kyllä nyt olisi isän pitänyt hypätä perään. Holmströmin mukaan moni muukin tapausta todistanut naureskeli pikkupojan tempaukselle.

Myös isä Holmström näkee tapauksessa ulottuvuuksia:

”Sovittu juttuhan se papan ja pojan välillä oli”, hän arvelee.

Niin paljon kuin Muumipappa merta rakastaakin, vakavasta onnettomuudesta oli kyse. Jonkin aikaa myöhemmin Holmströmin puhelin soi: Holmströmin hätäilmoituksen sosiaalisessa mediassa havainneet olivat lähteneet melomaan alueella. Tavoitteenaan heillä oli löytää Muumipappa.

”He olivat käsittääkseni perhe, joka oli todennut, että etsintäreissusta tulee kiva viikonlopputapahtuma heille. He olivat lähtiessään ajatelleet, etteivät varmaankaan löydä”, Holmström kertoo.

”Sunnuntaina heiltä tuli viesti, että Muumipappa on löytynyt ja hyvässä hoidossa!”

Wilmer oli mukana, kun Muumipappaa haettiin tämän meriseikkailun jälkeen löytäjiltä.

”Iso hymy tuli pojan naamalle, kun hän otti papan iloisesti takaisin syliin”, Emil Holmström kertoo.

Tarina sai onnellisen lopun, ja Holmströmin tuli tietysti jakaa hyvä uutinen myös Facebookissa Muumipapan katoamisesta huolissaan olleille:

”Kyllä, Muumipapan seikkailut päättyivät onnellisesti melontaperheen hellään hoitoon. Suurkiitos kaikille, jotka näkivät vaivaa tällaisen pienen asian edestä ja samalla tuottaen valtavasti onnea meidän pojille!”