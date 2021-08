Kauniaisten Kavallintiellä ajonopeudet nousevat helposti suuriksi. Alueella asuva Konsta Saarela on ryhtynyt pitämään ystävällisiä puhutteluja kaahaajille.

Kai sitä voisi harrastukseksikin kutsua: Kauniaisissa asuvalla Konsta Saarelalla on tapana pysäyttää Kavallintiellä ylinopeutta ajavia autoja ja huomauttaa kuljettajille liian kovasta ajonopeudesta.

Keskiviikkoaamuna hän on taas käynyt tutun keskustelun yhden autoilijan kanssa.

"Kysyin kuljettajalta, että sattuiko hän katsomaan, että mitä nopeusnäyttö näytti. Hän vastasi, että 38 kilometriä tunnissa. Sanoin, että tiesitkö, että täällä on kolmen kympin nopeusrajoitus johtuen näistä aika runsaista jalankulkijamääristä ja koululaisista. Tähän hän sitten totesi, että joo, hän on pahoillaan. Sanoin: kiitos, että pidät jatkossa tämän mielessä.”

Kavallintie on pitkä ja kapea tie, joka kulkee omakotitaloalueen läpi Kauniaissa. Nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa, sillä tiellä on pitkiä osuuksia, joissa ei ole jalkakäytävää.

Kavallintie on Saarelalle tuttu, sillä hänen eka- ja kolmosluokkalaiset lapsensa kulkevat sitä pitkin kouluun.

”En siellä päivystä, mutta pysäytän ylinopeutta ajavia autoja silloin, kun siellä kuljen. Nyt kun koulut alkoivat, niin siellä on tullut pyörittyä ihan lastenkin takia”, Saarela kertoo.

Kauniaisten kaupunki mittasi nopeuksia Kavallintiellä viime keväänä. Mittausten mukaan 85 prosenttia autoilijoista ajoi alle 35 kilometriä tunnissa. Neljän vuorokauden mittausjakson aikana Kavallintiellä ajoi yhteensä 2 700 ajoneuvoa.

”Joo, se on ihan hyvä tulos. Mutta jos sen kääntää toisin päin, niin vuorokaudessa tuosta ajaa sata autoa, jotka ajavat yli 20 prosentin ylinopeutta, eli 36 kilometriä tunnissa tai kovempaa”, Saarela sanoo.

Hän ymmärtää, että 30 kilometriä tunnissa voi tuntua hitaalta vauhdilta. Kovemmat nopeudet tuovat kuitenkin vain minimaalisen ajan säästön kuljettajalle, mutta tekevät tiestä sitäkin turvattomamman pienille koululaisille.

”Ne tilanteet, joita siinä välillä syntyy, ovat olleet sellaisia, että monet vanhemmat ovat sanoneet, ettei heidän lapsensa voi käyttää Kavallintietä koulutienä johtuen siitä, miten siinä ajetaan”, Saarela kertoo.

Kun Saarela pysäyttää ylinopeutta ajaneen autoilijan, hän pyrkii olemaan mahdollisimman kohtelias ja ystävällinen.

”Useimmat, keitä olen siinä pysäyttänyt ja keille olen asiani esittänyt ystävällisesti, ovat rehellisesti olleet pahoillaan. Uskon, että omalla asenteellani on ollut aika paljon vaikutusta siihen, että ihmiset ovat reagoineet näin hyvin. Jos ihmisiä lähtee syyttämään, he yleensä hermostuvat.”

Saarela on kiinnittänyt huomiota siihen, että monella hänen pysäyttämällään autoilijalla on itsellään kyydissä lapsi. Häntä mietityttää, unohtuuko vanhemmilta auton ratissa muiden lasten turvallisuus.

”Monet kyllä sitten sanovat, että he ovat todella pahoillaan. Että he ovat itsekin pienten lasten vanhempia ja ymmärtävät huolen.”

Jos Saarela ei ehdi pysäyttää autoa tai autoilija ei syystä tai toisesta pysähdy, ottaa Saarela rekisterinumeron ylös ja selvittää sitä kautta auton omistajan.

”Olen lähetellyt sähköpostia ja olen soittanut yrityksen vaihteeseen ja pyytänyt lähettämään terveiset kuljettajalle. Muutamalta tuli sähköposti, että he ovat pahoillaan: että oli ajatuksissaan, oli hirveä kiire ja stressi ja kaikkea muuta. Viesteissä on suhtauduttu ymmärtäväisesti yhteydenottooni ja kiitelty sitä, että olen laittanut asiasta viestiä”, hän kertoo.

Saarela on myös rkp:n kunnanvaltuutettu Kauniaisissa ja yhdyskuntavaliokunnan puheenjohtaja.

Onko autojen pysäyttely tosiaan kunnanvaltuutetun ainut keino puuttua ylinopeuksiin?

”Se on hyvä kysymys. Tein viime kaudella valtuustoaloitteen, että jalkakäytävän rakentamista selvitettäisiin. Jalkakäytäväasiaa on käsitetty varmaan neljän tai kahdeksan vuoden välein ja se tie on nyt tutkittu”, Saarela sanoo ja jatkaa:

”En ajatellut tätä omaa asiaani sen enempää ajaa valtuuston kautta. Kyllä se sitten tulee sieltä virkamiesvalmistelun kautta. Koko ajanhan kaupunki näitä liikenneasioita arvioi.”

Kavallintiellä on jo joitain hidasteita sekä nopeusnäyttö. Hidasteet hankaloittavat Saarelasta kuitenkin tarpeettomasti myös asiallisesti ajavien autoilijoiden matkaa eikä hän haluaisi niitä Kavallintielle lisää.

”Olen päättänyt nyt ajaa tätä asiaa tällä tavalla autoilijoiden kanssa keskustelemalla. Mutta en minä tätä ole miksikään elämäntehtäväksi ottanut. Ei ole tarkoitus toimia poliisina ja kyttäillä täällä ketään. Välinpitämättömyys on se, mikä jurppii eniten. Ehkä näin saan vähän heräteltyä ihmisiä”, Saarela sanoo.