Neljätoista puuta joutui ilkivallan kohteeksi Kivenlahdessa. Tekijän tarkoituksena on ollut ilmeisesti tappaa puut paremman merinäköalan tieltä.

Puita on vaurioitettu tekemällä niihin viiltoja Kivenlahdessa.

Neljätoista puuta on joutunut ilkivallan kohteeksi Kivenlahdessa. Kaikki puut, 13 tervaleppää ja yksi mänty, sijaitsevat pienellä alueella Tyrskyrannassa, Espoon rantaraitin varrella.

Tekijä on ollut systemaattinen: jokaisen puun runkoon on tehty siisti, huolellinen viilto. Viillon tarkoituksena on todennäköisesti ollut aiheuttaa puun kuolema.

Viiltoja on tehty yhteensä 14 puuhun.

”Tässä näkyy hyvin vahvasti se, että tämä on tehty tarkoituksenmukaisesti tietyltä näkemäsektorilta”, sanoo luonnonhoitoyksikön päällikkö Kati Tuura. Hän kävi arvioimassa puiden kuntoa keskiviikkona.

Tuuran mukaan on hyvin todennäköistä, että viillot on tehty paremman merinäköalan toivossa.

”Samoilla suunnilla, ei tosin muistaakseni ihan tuossa kohtaa, on haettu merinäköaloja aikaisemminkin. Tämä on hävytön teko, täysin järjenköyhä juttu”, Tuura sanoo.

Puita on todennäköisesti vaurioitettu ohutlaippaisella sahalla tai vastaavalla työkalulla. Tuura arvioi, että kaikki viillot on tehty samalla kertaa.

Kaupunki seuraa nyt puiden kuntoa. Tapauksesta tehdään myös rikosilmoitus poliisille.

”Asukkaat ovat olleet puiden tilanteesta huolissaan. Lepät suojaavat tuulelta ja varsinkin auringolta nyt, kun on ollut kovia paahteita. Se on kaunis alue ja nuo puut erittäin komeita”, Tuura sanoo.

Jos joku sattuu näkemään ilkivallantekijän itse teossa, kannattaa olla suoraan yhteydessä poliisiin, Tuura opastaa.

”Poliisi on se viranomainen, joka voi saman tien puuttua tilanteeseen.”

Kaikki vaurioitetut puut sijaitsevat pienellä alueella Kivenlahden Tyrskyrannassa.

Vastaavanlaisia ilkivallantekoja, joissa on tavoiteltu parempaa merinäköalaa, tapahtuu Tuuran mukaan Espoossa lähes vuosittain.

”Osa on röyhkeämpi, osa varovaisempia. Rantaraitin varrella on ollut sitäkin, että männyt katoavat mystisesti kannoiltansa eikä kukaan tiedä, kuka ne on käynyt kaatamassa”, Tuura sanoo.

Varsinainen puidentuhoamisaalto nähtiin Rantaraitin varrella 2000-luvun alussa. Tuolloin Soukassa vaurioitettiin kymmeniä puita parempien merinäköalojen toivoissa.

Vuonna 2011 Helsingin Sanomat esimerkiksi kertoi, kuinka Soukassa oli katkottu katajien ja kuusten latvoja. Lisäksi suuria tervaleppiä ja koivuja oli myrkytetty omakotitalojen merinäköalan tieltä.