Espoon Kurttilan Salakuljettajantien varteen istutetut nuoret koivut on sahattu siististi keskeltä poikki.

Joku on sahannut viime vuonna istutettuja puita poikki Espoon Kurttilassa sijaitsevalla Salakuljettajantiellä.

HS Espoon lukijan mukaan lähelle Kallvikinkartanon risteystä viime vuonna kaupungin istuttamat koivut on sahattu poikki tien molemmin puolin niin, että ne on jätetty roikkumaan katkaistuina tien varteen.

Latvat roikkuvat surullisina maata kohden.

Lukijan mukaan osa tienvarren muiden lajien puista oli jätetty rauhaan, ja erikoinen ilkivalta on purettu vain koivuihin.

HS Espoo kertoi viime viikolla Tyrskyrannassa Kivenlahdessa tapahtuneista ilkivallanteoista. Rantaraitin varrella on pieni alue, jolla peräti 14:ää puuta on viillelty siististi ja systemaattisesti. Tarkoituksena on ilmeisesti ollut aiheuttaa puiden kuolema.

Viime viikolla kerrottu viiltely ei ollut ensimmäinen kerta, kun Espoossa on tehty puille ilkivaltaa.

Ilkivaltaa tehtiin muun muassa viime vuoden toukokuussa Espoon kaupunginpuutarhan puistossa Vanttilassa, jossa sahattiin ilkityönä viikonloppuna kolme puuta.

HS Espoo kertoi viime syyskuussa niin ikään Kauklahdesta sattuneesta tapauksesta, jossa joku sahasi poikki useita Bassenkyläntien varteen istutettuja katupuita ja jätti puut roikkumaan latvoistaan — samalla tavoin kuin nyt Kurttilassa.

Koivuja on sahattu kahtia molemmin puolin Salakuljettajantietä.

Voiko Kurttilan Salakuljettajantien ilkivallantekijä olla sama henkilö kuin Kauklahdessa tai Vanttilassa viime vuonna puita sahannut?

” ”Eihän kukaan kulje saha kainalossa keskellä kirkasta päivää”

Espoon kaupungin vihertyöpäällikkö Merja Myyry sai tiedon Kurttilassa sahatuista koivuista maanantaina.

”Ilmiö, kuten aiemmatkin ilkivallanteot, on hyvin ikävä. Siinä on ollut tiettyä systemaattisuutta, ja tekoja on todennäköisesti suunniteltu jonkin aikaa. On mahdollista, että kyseessä on yksi ja sama taho, joka näitä tehtailee”, Myyry sanoo.

Puut on sahattu todennäköisesti öiseen aikaan.

”Eihän kukaan kulje saha kainalossa keskellä kirkasta päivää”, Myyry sanoo.

Ilkivalta Kurttilan Salakuljettajantiellä on kohdistunut kuuteen koivuun.

Kaupunki ei ole toistaiseksi tehnyt tapahtuneesta rikosilmoitusta.

”Sahatut koivut on istutettu viime vuonna, ja ne ovat yhä urakoitsijan takuuajan hoidossa. Olemme käyneet tapausta läpi urakkayksikön kanssa. Puut kyllä uusitaan, mutta uusiminen menee varmaan kevääseen”, Myyry kertoo.

Myyryn on mahdoton ymmärtää tekijän tai tekijöiden motiiveja.

Hänen mukaansa tapauksia, joissa merenrannalla kasvavia puita on vahingoitettu paremman merinäköalan toivossa, on ”ikävän usein”.

Nyt sahatut puut sijaitsevat niittymäisellä alueella paikassa, josta puun tai puiden kaataminen ei Myyryn mukaan varmasti vaikuta kenenkään näköalaan.

”En ymmärrä, miksi tällaista tuhoa halutaan tehdä. Ehkä se kertoo ihmisen sisäisestä ahdistuksesta tai jostakin”, Myyry sanoo.

