Sähköpotkulaudat ovat joutuneet uudentyyppisen ilkivallan kohteeksi Espoon Tapiolassa. Ensimmäiset havainnot tehtiin kaksi viikkoa sitten.

VuoKrattaviin sähköpotkulautoihin kohdistuva ilkivalta on saanut taas kerran uuden muodon.

HS Espoon lukija kertoo, että joku tai jotkut ovat lukinneet nippusiteillä sähköpotkulautojen käsijarruja Espoon Tapiolassa. Lukija huomasi ensimmäiset ilkivaltatapaukset kaksi viikkoa sitten.

Ilkivaltaa on tehty ainakin Voi-merkkisille sähköpotkulaudoille.

Sähköpotkulautayhtiö Voi Technologyn Suomen operatiivisesta toiminnasta vastaava Reetta Alastalo ei ole kuullut vastaavista tapauksista.

”Meille asti tieto tällaisesta ilkivallasta ei ole tullut. Satunnaista ilkivaltaa on ollut aina. Sähköpotkulautoja on esimerkiksi kaadettu tahallaan”, Alastalo kertoo.

Hänen mukaansa nyt ilmi tullutta ilkivaltaa aletaan selvittää välittömästi.

”Otamme selvää, onko kyse yksittäistapauksesta vai laajemmasta ilmiöstä.”

Lue lisää: Sähköpotkulautojen aiheuttamat vakavat onnettomuudet vähenivät rajusti Helsingissä – Osa asiakkaista vastustaa yöllistä ajokieltoa

Alastalo ei usko, että tärvely kohdistuu nimenomaan heidän yrityksensä tuotteisiin, vaan sähköpotkulautoihin yleisesti.

Ilkivaltatapauksia on mahdollista selvittää muun muassa valvontakameramateriaalin avulla. Voi on Alastalon mukaan tehnyt rikosilmoituksia sähköpotkulautojen tärvelystä silloin, kun todisteita on ollut saatavilla.

”Rikosilmoituksia on tehty esimerkiksi silloin, kun sähköpotkulauta on heitetty veteen. Tekijöitä on saatu myös kiinni, ja he ovat joutuneet korvaamaan aiheuttamansa vahingot”, Alastalo sanoo.

Lue lisää: Sähköpotkulautojen käyttöä rajoitetaan myös Espoossa ja Vantaalla

Lue lisää: Vuokrattujen sähköpotku­lautojen käyttö kielletään Helsingissä viikon­loppuöisin

Lue lisää: Sähköpotkulautojen nopeus­rajoitukset laajenevat viikon kaikkiin öihin – myös käyttökatko viikonloppu­öisin kello 00–05 keskustelussa