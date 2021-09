Kiertosaarekkeet on poistettu Kehä I:sen alittavan kevyen liikenteen väylän risteyksestä, koska pyöräilijät alkoivat pelätä paikkaa.

Tapiolassa kauhua herättänyt kevyen liikenteen väylä on kokenut odotetun parannuksen.

Kehä I:n alittavan tunnelin suuaukolla Tapiolantien puolella on ollut risteys, joka on kahdesta suunnasta merkitty kiertoliittymäksi.

Kiertoliittyminä toimineet saarekkeet ovat tönöttäneet keskellä risteysaluetta aidattuina pieninä pusikkoalueina.

Erityisesti pyöräilijät ovat kritisoineet pari vuotta sitten valmistunutta Kehä I:sen alikulkua vaaralliseksi, sillä se on ollut kapea ja jyrkkä ja siinä on huono näkyvyys.

Elokuussa risteyksessä tapahtui sairaalakäyntiä vaatinut polkupyöräonnettomuus.

Vihdoinkin hankalat saarekkeet on purettu.

Espoon kaupunki rakensi kiertosaarekkeet paikalle alun perin hillitsemään pyöräilijöiden vauhtia.

Kyseessä on yhdistetty pyöräily- ja jalankulkuväylä, joten reitillä liikkuu sekaisin sekä pyöräilijöitä että jalankulkijoita.

Suomalaisilla pyöräteillä kiertoliittymiin ei perinteisesti olla totuttu, vaikka autoteillä ne ovatkin olleet tuttu näky. HS Vantaa uutisoi pyöräteiden kiertoliittymistä aikaisemmin.

Espoon kaupungin rakennuspäällikkö Hannu Lehtikankare kertoi HS Espoolle jo vuonna 2019, että kiertoliittymät saattavat olla väliaikaisia ratkaisuja.

Kiertoliittymiä arvosteltiin alusta saakka liian pieniksi ja ahtaiksi.

Projektipäällikkö Anna Jokinen vahvistaa, että saarekkeista on nyt päästy eroon:

”Kyllä, kiertosaarekkeet on nyt käsittääkseni poistettu ja kulkusuuntia ohjaavat maalaukset on tehty.”