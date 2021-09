Graffitisanastoa

Tägi: Tägi on eräänlainen nopeasti syntyvä graffitin ilmaisumuoto ja myös graffititaiteilijan allekirjoitus.

Throw up: Throw up on graffitimuoto, johon kuuluu nopea maalaaminen ja yleensä pulleat kirjaimet. Throw up on suurempi kuin tägi, mutta ei yhtä näyttävä kuin piissi.

Piissi: Sana piissi tulee englanninkielisestä sanasta ’masterpiece’ ja tarkoittaa huoliteltua, isoa ja värikästä graffititeosta, jonka eteen on tyypillisesti nähty enemmänkin vaivaa.