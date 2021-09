Padelin suosio ei hyydy. Espooseen tulee nyt kelluva padelkenttä. Mereen karanneita palloja Keilaniemessä voi metsästää haaveilla.

Ohikulkijat ja toimistotyöläiset sitä ovat jo hetken ihmetelleet: mitä meren päälle rakennetaan?

Ponttonilla lepää vihreä kenttä, jossa on lasista ja metalliverkoista valmistetut aidat laidoilla.

Vieressä veneet keinuvat hitaasti aaltojen mukana. Taustalla lasiseinäiset konttorit tönöttävät jykevinä.

Espoon Keilaniemeen tulee Suomen ensimmäinen kelluva padelkenttä.

Keilaranta Marinan toimitusjohtaja Ville Leisti on esittelemässä pelialuetta satamassa.

Viimeistelyä vaille valmis kenttä avataan peleille vielä syyskuun aikana, jotta halukkaat pääsevät testaamaan kelluvaa kenttää tämän vuoden puolella.

”Täällä tarjotaan uudenlainen paikka harrastaa padelia”, Leisti kertoo ylpeänä.

Ville Leisti toivoo, että uusien harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen elävöittäisi Keilaniemen rantaa.

Keilaniemen padelkenttä on rakennettu Marinetekin valmistamien kelluvien betoniponttonien päälle. Suunnittelussa on konsultoitu kelluvaan rakentamiseen erikoistunutta Bluet oy:tä.

Kyseessä on Suomen – ja mahdollisesti myös koko maailman – ensimmäinen betoniponttonialustan päälle rakennettu kelluva padelkenttä.

”Maailmalla on muutamia kelluvia kenttiä, jotka on toteutettu proomutekniikalla”, Leisti kertoo.

Ponttonialustan reunoille on kiinnitetty veneenkiinnityspollarit.

”Pelaamaan voi tulla esimerkiksi omalla veneellä tai vaikka suppilaudalla. Tässä on loistava aktiviteettikohde veneellä liikkuville kaveriporukoille tai perheille.”

Lisäksi Leisti uskoo naapuritoimistojen yritysten kiinnostuvan padelvuoroista.

”Keilaniemen yrityksessa moni työntekijä harrastaa padelia, ja yritysvuoroja varmasti tullaan varaamaan.”

Padel on ollut jo muutaman vuoden ajan hurjassa suosiossa. Kyseessä on yleensä nelinpelinä pelattava mailapeli, jossa on piirteitä tenniksestä ja squashista.

Suomessa kenttiä on viime aikoina noussut kuin sieniä sateella.

Lue lisää: Miljoonaluokan mailapeli

Keilaniemen kenttä vaikuttaa erikoisuuden tavoittelulta. Onko se sitä?

”Onhan tämä kikka erottua joukosta. Uskon siihen, että kilpailu padelbisneksestä tulee kovenemaan. Kelluva kenttä on uniikki paikka pelata”, Leisti sanoo.

Tällä hetkellä kenttä on ankkuroitu paikalleen. Sekin olisi mahdollista, että kenttä hinattaisiin joskus johonkin toiseen rantaan.

Mitenköhän vedessä kelluva kenttä kestää talven ja jäät?

Hyvin, Leisti sanoo. Kenttä kestää samalla tavalla kuin järeä betonilaituri.

”Mutta talvella kentällä ei toki pelata padelia.”

Espoon rantaraitin kehityksestä vastaava erityisasiantuntija Lennart Pettersson Visit Espoosta kertoo, että Keilaniemen padelkenttää odotetaan innolla.

”Rantaraitti kaikkiaan kehittyy voimakkaasti. Padelkenttä on uusi innovatiivinen tapa ottaa ranta-alueita käyttöön.”

Rantaraitille asettuu lähivuosina useita uusia toimijoita. Keväällä Espoon kaupunki ilmoitti, että se hakee rantaraitille kahvila- ja ravintolatoimijoita kolmeen paikkaan: Soukanrantaan, Haukilahden Toppelundiin ja Tapiolan Otsolahdelle.

Tällä hetkellä kaupunki tekee valintoja hakijoiden välillä

Lisäksi rantareitin varrelle osuu esimerkiksi uimarantoja, ulkokuntosaleja, lentopallokenttiä ja venesatamia.

Ja sitten padelkenttä.

”Kelluva pelialue on uraauurtava. Se sopii Espoo edelläkävijä -imagoon”, Pettersson sanoo.

”Arvostamme paljon yritteliäisyyttä ja yrittäjyyttä, jota Espoosta löytyy.”

Padelkenttää voi lähestyä sekä maalta että vedestä. Veneilijöitä varten kentän laidalla on kiinni pollareita.

Palataan vielä Keilaniemeen.

Meressä kelluvalta padelkentältä avautuvat maisemat ovat upeat.

Mutta heiluuko kenttä aaltojen mukana?

Ei merkittävästi, Leisti vakuuttaa. Keilaniemessä kenttä sijaitsee suojaisassa poukamassa, jossa aallot harvoin yltyvät korkeiksi.

”Kyseinen rakennelma painaa 120 tonnia, se on hyvin järeä. Tosin kaikki kelluva, myös kenttä, liikkuu merenpinnanvaihtelun mukana rauhallisesti ylös ja alas”, Leisti sanoo.

”Peliin rauhallinen pieni liike ei vaikuta.”

Entä mitä jos pallo lentää laitojen yli mereen?

”Se mahdollisuus on aina olemassa”, Leisti myöntää nauraen.

Sitä varten kentän varustuksiin tulee kuulumaan pallohaavi.

”Pallon voi sitten noukkia merestä.”

Keilaranta Marina operoi padelkenttää yhdessä alueella toimivan vesiurheiluvuokraamo Majakka Watersportsin kanssa.