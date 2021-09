Merkillinen ”pressupato” ilmestyi espoolaiseen jokeen – Mikä on sen tarkoitus?

Glimsinjoen ylittävän sillan kaiteeseen Espoon Träskändassa on kiinnitetty erikoisen näköinen verhoviritelmä. Kyseessä on HSY:n asentama suojaverho.

HSY:n asentama suojaverho on kiinnitetty liinoilla tukevasti sillankaiteeseen.

Espoossa sijaitsevalle Träskändan puistotielle, Glimsinjoen ylittävälle sillalle, ilmestyi hiljattain erikoisen näköinen suojaverhorakennelma.

Toinen kahdesta kankaasta on kiinnitetty useammalla liinalla vanhan holvisillan kaiteeseen.

Toinen kankaista on huomattavasti suurempi, ja se on vedenpinnan tasolla poikittain. Myös suurempi kangas on sidottu sillankaiteeseen liinoilla kiinni.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kunnossapitoyksikön päällikkö Arja Johnsson kertoo, että kyseessä on suojaverho.

Sen tarkoitus on estää kiintoaineen pääsyn laskuojaan, ja se liittyy käytöstä poistetun paineviemärin poistourakkaan Pitkäjärvestä.

”Purku-uoman suulle asennettu verho on paikoillaan, kunnes urakka on saatu tehtyä ja kiintoaines on laskeutunut riittävästi”, Johnsson sanoo.

HSY nostaa syksyn aikana Pitkäjärvestä käytöstä poistetun paineviemärin.

”Kun sitä aletaan nostaa, pohjasta voi lähteä nousemaan kiintoainesta. Jos kiintoainesta, kuten pohjalietettä, nousee pohjasta, suojaverho estää sen. Aine ei pääse laskuojaan.”

Johnssonin mukaan suojaverho on asennettu poikkeuksellisen näkyvästi sen vuoksi, että lupa edellyttää sen asianmukaista merkitsemistä.

”Sen vuoksi verho on asennettu näkyvillä liinoilla näkyviin. Paikka oli hieman hankala, ja silta oli oikeastaan ainut paikka, johon suojaverhon sai järkevällä tavalla kiinnitettyä”, Johnsson kertoo.

Verho kiinnitettiin ajosiltaan sen vuoksi, ettei se joutuisi ilkivallan kohteeksi.

HSY aloitti Pitkäjärven paineviemäriurakan syyskuun alussa, jolloin myös suojaverho asennettiin.

Verho on paikoillaan koko urakan ajan, marraskuun alkuun saakka.

”Vielä senkin jälkeen meidän on tarkistettava, että kiintoaines on laskeutunut. Suojaverhon voi poistaa vasta sen jälkeen”, Johnsson sanoo.