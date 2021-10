Keran vanhalle teollisuusalueelle on syntynyt monen eri lajin harrastajia kokoava liikunta- ja kulttuurikeskittymä. Se on kuitenkin väliaikainen.

Hei, mikä tuolla lentää ja kierii ilmassa? Ja uudestaan!

Tatu Melajärvi ja Johan Lindholm ottavat vuoronperään temppupotkulaudoillaan eli scooteilla vauhtia vanerista rakennetun rampin päässä Terminaali 360 -parkissa Kerassa. Rampin toisessa päässä vauhti lennättää heidät kerta toisensa jälkeen korkealle ilmaan, jossa he pyörähtelevät näyttäviä voltteja.

Tämän harrastuksen kautta toisiinsa tutustuneet pojat kertovat käyvänsä Kerassa harjoittelemassa temppuja monta kertaa viikossa. ”Tulen tänne aina kun on aikaa, ja kun ei ole koulujuttuja”, Melajärvi, 15, kertoo.

Harjoiteltava on, jos mielii pärjätä lajin kisoissa, joissa ideana on saada tehtyä lyhyessä ajassa mahdollisimman monta vaikeaa temppua onnistuneesti peräkkäin.

He kertovat harjoitellessa vierähtävän arkisin helposti viitisen tuntia, viikonloppuisin vieläkin pidempään. Lindholm, 16, osallistui hiljattain Latviassa kilpailuihin.

Aiemmin kaksikko harjoitteli Friisilässä mutta tuon paikan paikan sulkeuduttua loppuvuonna 2019, espoolaispojat matkustivat Vantaalle tai Hyvinkäälle harjoittelemaan kunnes Keran paikka kesällä 2020 avautui.

”Tämä on Suomen paras halli”, kehuu Melajärvi.

Tatu Melajärvi kertoo, että vaikeiden temppujen on tarkoitus näyttää helpoilta. Viikonloppuisin harjoitteluun voi kulua koko päivä.

Rampit sijaitsevat vanhassa teollisuusrakennuksessa Espoon Kerassa, jossa on paljon myös muiden liikuntalajien tiloja. Kävimme tapaamassa niiden käyttäjiä lokakuisena keskiviikkona.

padelia Helsingistä pelaamaan saapunut Vilma Salonen yllättyi tiedosta, että hänen ja monen muun tämänhetkisen suosikkilajin kymmenet kentät Kerassa eivät tule jäämään näille sijoilleen.

Trendilajin kentillä on keskiviikkona jo alkuiltapäivästä paljon väkeä ja iltaa kohden ruuhka sen kuin kiihtyy.

Salosen mielestä Keran padelpaikan hyvä puoli on se, että siellä on paljon tilaa ja varauksen voi tehdä nopeallakin varoitusajalla.

”Nytkin varattiin ex tempore kenttä”, hän kertoo.

Vilma Salonen tuli autolla Helsingistä Espoon Keraan pelaamaan padelia.

Parin kilometrin päässä asuva, golflyöntejä harjoittelemaan tullut Alénin pariskunta on tietoinen Keran alueen muutossuunnitelmista.

Hekin toivovat harjoitusmahdollisuuksien säilyvän ainakin lähistöllä sen jälkeenkin, kun vanhaa hallia ei enää ole.

Kesäisin Hannu ja Ulla Alén käyvät golfaamassa Fiskarsin lähellä Åminneforsissa Benzin kentällä.

Talvikaudella he käyvät pari kertaa viikossa Kerassa GoGolfin sisäharjoittelukeskuksessa treenaamassa lyöntejä.

Alkuiltapäivästä ja ulkona auringon paistaessa sisäviheriöllä on hyvin tilaa. Sadepäivinä ja talvea kohti mentäessä varauskalenteri täyttyy nopeasti, kertoo paikan asiakaspalvelija.

”Täällä ei tarvitse harjoitella lyöntejä vain seinää vasten, vaan voi pelata kentillä ympäri maailmaa”, kehuu Hannu Alén ja viittilöi seinälle heijastettua viheriötä maisemineen.

Hän on pelannut golfia jo pitkään, mutta Ulla innostui lajista vasta viime syksynä.

”Tämä on kyllä super, kun voi tulla vaikka kävellen kotoa”, sanoo Ulla Alén.

Hannu Alén valmistautuu lyöntiin golfin sisäharjoittelukeskuksessa Kerassa.

Rasmus Baggströmin, 14, edessä lattialla on iso kasa jääkiekkoja. Hän ottaa yhden kerrallaan haltuunsa mailallaan, kuljettaa kiekkoa ja laukaisee napakasti kohti maalia. Baggströmin otteita seuraa tarkasti valmentajaksi esittäytyvä Patrik Björkskog.

Baggströmin t-paidan rintamuksessa on Jokerien logo ja hän kertoo pelaavansa U16-joukkueessa Jokereissa. Pari kertaa viikossa hän tulee Viima Hockeyn tiloihin yksilövalmennukseen.

”Kiekonhallintaa, silmäpelikoordinaatiota, laukauksia”, Baggström luettelee harjoitteita.

Rasmus Baggström harjoittelee Kerassa pari kertaa viikossa muuan muassa kiekonhallintaa ja laukauksia.

Keran hallien maat ja suuret teollisuusrakennukset omistaa S-ryhmä. Alue toimi varastona alkuvuoteen 2019 saakka, jolloin S-ryhmä siirsi varastonsa uuteen logistiikkakeskukseen Sipooseen.

Heti varastojen tyhjennyksen jälkeen S-ryhmä haki Espoon kaupungilta lupaa käyttää 13 jalkapallokentän laajuisia varastohalleja muun muassa liikunta- ja vapaa-ajan harrastetoimintaan siihen asti, kunnes alueen asunto- ja muu rakentaminen alkaa.

SOK:n kiinteistövarallisuuspäällikkö Mari Pitkäaho tietää, että Keran halleista on tullut käyttäjilleen tärkeitä paikkoja. Lisäaikaa tiloille Pitkäaho ei kuitenkaan voi luvata, vaan tavoitteena on tyhjentää halli kesän 2025 jälkeen.

Tämä tarkoittaa, että noin 50-vuotiaan varastorakennuksen loppu häämöttää. Rakennuksesta puretaan ensin noin kolmasosa. Tämä työ alkaa jo noin kolmen kuukauden päästä tammikuussa 2022 Keran aseman puoleisesta päädystä, jossa maisemaa hallitsevat nyt parhaat päivänsä nähneet lastauslaiturit ja asfalttikenttä.

Tässä noin 30 000 neliötä käsittävässä ensimmäisenä purettavassa osassa on järjestetty kulttuuritapahtumia, rullaluisteludiskoja, kirpputoreja ja yksityistilaisuuksia.

Käyttöön jää toistaiseksi vielä noin 60 000 neliötä, joissa on tällä hetkellä 62 vuokralaista. Suurin osa pinta-alasta on vuokrattu liikuntapalveluita tuottaville yrityksille, mutta tiloissa on myös toimistovuokralaisia, start up -yrityksiä ja panimo-, ruoka- ja kulttuurialan toimijoita kuten Kera-kollektiivi.

Espoon kaupungin tavoitteena on tehdä Kerasta junaradan varteen kestävän kehityksen, kiertotalouden ja digitalisaation edelläkävijäalue. Junaradan kupeeseen rakennetaan uusi kaupunginosa asuintaloineen, puistoineen ja kouluineen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuussa Keran alueen asemakaavan.

S-ryhmän tavoitteena ei ole jäädä omistajaksi alueelle vaan myydä asuintontit rakentajille. Tulevat kadut, puistot ja muut yleiset alueet siirtyvät Espoon kaupungille.

”Ja olihan logistiikkakeskus nyt niin väärässä paikassa kuin olla voi, kun rekoilla ajettiin 24/7 pientalojen keskellä”, Pitkäaho sanoo.

Sen jälkeen, kun S-ryhmä päätti rakennuttaa uuden varastokeskittymän Sipooseen, se on alusta asti avoimesti kertonut, että kaikki Keran halleihin tehtävät vuokrasopimukset tulevat olemaan väliaikaisia.

”Väliaikaisvuokraamisen ajatuksena on ollut tehdä alueesta tunnetumpi. Lisäksi idealistisempana ideana on ollut tällaisen epäjatkuvuuskohdan hyödyntäminen, jolloin arvo on juuri siinä, että syntyy tällaista monimuotoista kulttuuria”, kiinteistövarallisuuspäällikkö Pitkäaho sanoo.

Hän ymmärtää, että moni on kiintynyt Keran halleihin ja jää kaipaamaan alueelle syntynyttä toimintaa.

”Väliaikaiskäytön hienoudesta luopuminen voi aiheuttaa surua, mutta alueella tapahtuva muutos on kuitenkin positiivinen.”

Pitkäaho huomauttaa, että asemanseutu ei ole nyt mikään kaunistus slummiutuneine radanvieruksineen ja moni odottaa alueen kohentumista.

”Ja minulla on vahva usko, että Keran hallien henkeä ja toimintaa pystytään siirtämään muille kehittyville alueille.”

Muris Katanic valmentaa Kerassa snookeria. Viime vuoden elokuussa avatussa paikassa on kahdeksan pelipöytää ja kahviopalvelut.

Elokuussa 2020 snookerpaikan Kerassa avannut yrittäjä Tero Sipakko kertoo, että korona-aika on kohdellut hänen yritystään kahdella tavalla. Tiukkojen rajoitusten aikaan vain aktiivisimmat lajin harrastajat saapuivat uskollisesti pelaamaan.

”Toisaalta, kun ei oikein ole päässyt matkustamaan, tänne on tullut ihmisiä, jotka ovat etsineet uutta harrastusta ja tekemistä.”

Hän kokee, että on ollut hyödyllistä perustaa tilat paikkaan, jossa liikkuu paljon muidenkin lajien harrastajia.

Kerassa scoottiparkia pitävä yrittäjä Pekka Lehtinen kertoo, että alueen omistaja on alusta asti tehnyt vuokralaisille täysin selväksi, että voi tarjota yrityksille ja yhteisöille tiloja vain väliaikaisesti.

”Näin lyhyessä ajassa on tietysti liiketaloudellinen riski ja osittain teenkin tätä rakkaudesta lajiin”, hän sanoo.

Lehtinen toivoo kuitenkin, että kaupunki osoittaisi lajin harrastajille uuden hallipaikan hyvissä ajoin ennen kuin Keran tilat puretaan. Hän kertoo laji-ihmisten jo käyneen neuvotteluja hyvässä hengessä kaupungin edustajien kanssa.

Temppupotkulaudoillaan kymmeniä tunteja viikossa harjoittelevat Lindholm ja Melajärvi eivät olleet tietoisia, että Keran hallien urheilutilat ovat väliaikaisia.

”Toivottavasti tulee joku vastaava paikka, sitten kun tämä menee kiinni”, Lindholm lähettää nuorten terveisiä aikuisille.