Osa golfosakkeiden omistajista haluaisi myydä Espoon Niipperissä sijaitsevan kentän maat asuintalojen rakentamista varten ja osa omistajista haluaisi pitää kentän edelleen pelikäytössä.

Espoolaisen golfyhtiön Espoo Ringside Golfin väki on jakaantunut kahteen leiriin.

Yhtiöllä on Pohjois-Espoon Niipperissä golfkenttä. Kenttä sijaitsee laajalla alueella, jonka yleiskaava on muuttumassa.

Osa golfosakkeiden omistajista haluaisi myydä pelikentän maat asuntorakentamiselle. Osa taas haluaisi, että pelaaminen ”Rinkussa” jatkuisi kuten ennenkin.

Espoon kaupunki on suunnitellut golfkentän paikalle ja sen lähiseudulle asuintaloja, mikä vaikutti siihen, että osa golfosakkeiden omistajista haluaisi myydä pelikentän maat.

Eri leireihin ryhmittyminen on ollut ilmassa jo pitkään, mutta tuli näkyväksi viimeistään tässä kuussa golfyhtiön yhtiökokouksessa, jossa koko hallitus vaihtui.

”Aika lailla kahtiajakautunut porukka on”, toteaa Espoo Ringside Golfin toimitusjohtaja Ari Vepsä.

Hän on ollut yhtiön toimitusjohtajana 12 vuoden ajan.

Kahteen leiriin riitaantumisen taustalla on se, että golfkenttäyhtiön osakkaista vajaa puolet ei itse pelaa ja osakkeiden arvonnousu kaavamuutoksen kautta houkuttelee. Golfsivusto Gogolfin mukaan Espoo Ringside Golfin osakkeen hinta on viime aikoina ollut noin 2 000 euroa.

”Yhtiöllä on ollut pitkään hallitus, joka on tuonut esiin pelaavien osakkaiden asioita. Siihen haluttiin nyt muutosta ja kaavoitusasioiden esillä olon myötä selvittää asioita”, Vepsä sanoo.

Selvittäminen liittyy siis rahaan, sillä asuintaloille kaavoitettu maa on arvokkaampaa kuin pelikentäksi kaavoitettu maa.

Golfkenttäyhtiön osakkaista vajaa puolet ei itse pelaa.

GolFkenttäyhtiö Espoo Ringside Golfilla on 846 osaketta ja noin 600 osakkeenomistajaa. Suurin osa osakkeenomistajista omistaa vain yhden osakkeen, joissakin perheissä on kaksi osaketta. Muutamalla osakkaalla on noin 25 osaketta.

Osakkailla on on ollut pelioikeuksia noin 300–350 tänä vuonna, eli vähän yli puolet osakkaista pelaa itse Niipperissä.

”Suurin osakkeenomistaja tällä hetkellä on meidän seurayhdistys, joka omistaa noin 60 osaketta”, Vepsä kertoo. Espoo Ringside Golf ry on tällä hetkellä Suomen kolmanneksi suurin golfseura 2 855 jäsenellään.

Lisäksi kentän läheisyydessä sijaitsevalla taloyhtiöllä on 20 osaketta, sillä jokaiseen asuntoon kuuluu yksi osake.

Kenttäyhtiön toimitusjohtaja Vepsä huomauttaa, että lähiaikoina ei ole tulossa mitään muutoksia, sillä kaavaprosessit valituksineen kestävät.

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan osittain kesäkuussa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt yleiskaavasta oikaisukehotuksen.

Oikaisukehotus tarkoittaa, että valtuuston on tehtävä yleiskaavasta uusi päätös kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, eli viimeistään ensi tammikuussa. Myös Suomen Luonnonsuojeluliitto on valittanut kaavasta hallinto-oikeuteen.

Vepsä uskoo, että yhtiön tämänhetkisestä kahtiajakautumisesta huolimatta golfyhtiön asioita pystytään tulevaisuudessa edistämään sovussa.

”Tämä on niin tuore asia, että hallitus on vasta järjestäytymiskokouksen pitänyt, mutta ei ole vielä kokoontunut. Vielä en ole saanut varsinaisia linjauksia, miten tästä lähdetään eteenpäin”, Vepsä toteaa.

”Mutta positiivisin mielin olen ja uskon, että kun tässä on nyt 31 vuotta pelattu golfia, niin tässä pelataan golfia vielä tulevinakin vuosina. Tavoitteena on tietysti löytää nyt ryhmittymien välillä keskusteluyhteys ja viedä asiaa yhdessä eteenpäin ilman riitelyä”, hän sanoo.