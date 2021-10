Vuonna 1970 kirjoitettu ja 1982 postitettu kirje saapui Miina Kaartiselle 12.10.2021. Mutta kuka on kirjeen Miina Kaartinen, ja missä kirje lojui 39 vuotta - vai lojuiko?

Helsinkiläinen Miina Kaartinen yllättyi perinpohjaisesti tiistaina tullessaan töihin Espoon Suomenojalle: toimistolla odotti eriskummallinen kirje.

Postileiman mukaan kirje on lähetetty 16.4.1982, ja se saapui perille 12.10.2021. Kirje näyttää siis seilanneen matkalla miltei 40 vuotta.

Kuoressa on Miina Kaartisen nimi, joten Kaartinen avasi sen.

Sisältä paljastui vielä kummallisempi tieto: kirjepaperin oikeassa yläkulmassa on koukeroisella käsialalla tehty merkintä ”Malmberget 4.3- 70” – eli kirje näyttäisi olevan kirjoitettu vuonna 1970 Ruotsin Jällivaarassa, johon Malmberget kuuluu. Postileimassa lukee kuitenkin Helsinki.

”Ei ole aavistustakaan, mistä on kyse”, Miina Kaartinen sanoo.

Ilmeistä kuitenkin on, että kirjettä ei ole osoitettu hänelle, vaikka kuoressa on hänen nimensä.

"Kuori näyttäisi olevan minulle. Mutta epäilen, että kirje ei ole minulle tarkoitettu, sillä kuori on päivätty yli 20 vuotta aiemmin kuin edes synnyin”, Miina Kaartinen sanoo.

Miina Kaartinen sai kummallisen kirjeen vuosikymmenten takaa. Kuka on kirjeen kirjoittaja ja oikea vastaanottaja?

Miina Kaartisen työpaikalla mysteerikirjettä alettiin ihmetellä, ja Kaartisen kollega Nina Ranki kirjoitti asiasta Facebookin Puskaradio Espoo -ryhmään. Postaus sai monet innostumaan, ja somessa alkoi heti innokas salapoliisityö kirjeen alkuperän selvittämiseksi. Myös Kaartinen ja hänen kollegansa ryhtyivät etsimään tietoa.

"Kirje tuli työpaikalleni. 1970-luvun ilmakuvien mukaan näyttäisi siltä, että tässä kohtaa on ollut jokin pieni rakennus. Mutta tämä rakennus, jossa nyt olemme, on valmistunut 1974”, Kaartinen sanoo.

Kirjeeseen on kirjoitettu muutama vihje. Vaikka kirje on osoitettu naiselle, se alkaa sanoilla ”Terve mieheen”. Kirjeen on allekirjoittanut Osmo ja kirjeessä mainitaan Osmon lapset Päivi ja Anna. Kirjeessä mainitaan etunimellä myös Liisa, joka on ilmeisesti Osmon sukulainen ja jota kirjoittaja on käynyt katsomassa Kiteellä.

”Minä en tunne ketään Osmoa enkä ketään toista Miina Kaartista. Tai yliopistolla oli aikoinaan samaan aikaan joku samanniminen opiskelija, mutta hänkin on suunnilleen minun ikäiseni”, 28-vuotias Kaartinen sanoo.

Johtolankoja siis on, mutta mikään niistä ei tunnu johtavan mihinkään.

Voisiko kyseessä olla jekku tai vaikkapa jonkun tuttavan harmiton hupailu? Esimerkiksi niin, että vanha kirje olisi laitettu kuoreen ja annettu Postin kuljetettavaksi. Näin on arveltu Facebookin ryhmässä monen ihmisen taholta.

Kaartinen ei usko teoriaan.

”Lähipiirissäni ei ole ihmisiä, jotka tekisivät tällaista. Tuntuu myös, että että on liian pitkälle vietyä ollakseen pelkkä pila tai huijaus.”

Kirjekuori on ensipäiväkuori ja postimerkki, joka on leimattu Helsingissä 15.4.1982.

Epäselvyyksiä kuitenkin riittää. Kuori on ensipäiväkuori, mikä tarkoittaa, että kuoressa on postimerkki tai merkit, jotka on leimattu merkkien ilmestymispäivänä – tässä tapauksessa 16.4.1982.

Mutta miksi kirje olisi postitettu vasta 12 vuotta sen jälkeen, kun se on kirjoitettu? Jos näin on, missä kirje on lojunut kaikki nämä vuodet? Ja onko kirjeen kirjoittaja eri henkilö kuin se, joka on kirjeen kuoreen laittanut?

”Tuntuu, että kirje tai kirjekuori eivät välttämättä edes liity toisiinsa”, Miina Kaartinen arvelee.

Hänen mukaansa käsiala, jolla kirje on kirjoitettu, ei ole sama kuin käsiala kuoren päällä.

"Käsiala on niin eri. Se, joka on kuoreen kirjoittanut osoitteen, on vanhan ihmisen tärisevä käsi.”

Mysteerikirje on päiväyksen mukaan kirjoitettu 1970-luvulla. Käsiala näyttää erilaiselta kuin kuoren päällä.

Entä voiko olla niin, että kirje on alun perin mennyt väärään osoitteeseen, unohtunut jonnekin kirjahyllyn nurkkaan ja jäänyt sinne pyörimään, kunnes joku on sen löytänyt. Sitten kertaalleen avattu kirje on laitettu ensipäiväkuoreen, joka on leimattu 1982. Ja että kirjettä ei olisikaan postitettu, vaan tuotu Kaartisen työpaikalle?

Kaartinen on syystäkin hämmentynyt.

”Kirjekuori näyttää uudelta, samoin kuin kirjoitus kuoren päällä. Onko kirjettä ikinä lähetetty silloin, kun leima antaisi ymmärtää, vai onko se viety postiin vasta viime viikolla?”

”Olisi myös aikamoinen sattuma, jos tällä paikalla olisi asunut minun täyskaimani. Miina on vanha nimi, sikäli ihan mahdollista, että näin on.”

Posti on tietoinen mysteerikirjeestä.

”Yksittäisen kirjeen selvittäminen on haastavaa varsinkin, kun kirje näinkin pitkän ajan kuluttua tulee perille”, sanoo Manti Väätäinen-Pereira Postin viestinnästä.

”Asiantuntijamme mukaan yksi mahdollinen selitys voisi olla, että kirje on jaettu virheelliseen osoitteeseen 80-luvulla. Nyt kirje on jostain syystä huomattu jonkun taholta ja toimitettu oikeaan osoitteeseen. Varmuutta tapahtumien kulusta lienee mahdotonta saada”, Väätäinen-Pereira sanoo.

Facebookissa 39 vuotta matkalla ollut kirje sai aikaan paljon huvia.

”Tässä sen näkee, että kun vähän on malttia ja jaksaa odottaa, niin kyllä Posti kirjeet perille tuo”, kommentoi eräs.

”Postilla varmaan siivouspäivät”, naljailee toinen.

Miina Kaartinen toivoo, että oikea vastaanottaja löytyisi – mikäli hän on elossa eikä kyseessä ole vitsi.

”Olisihan se hyvä, että saataisiin mysteerikirjeelle selitys. Hyvin harvoin nykyään edes saa käsin kirjoitettua kirjettä, ja että se on postitettu työpaikalle.”