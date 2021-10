Merimetsoja näkyy nyt runsaasti eri puolilla pääkaupunkiseutua. Esimerkiksi Lauttasaaren ja Keilaniemen välissä on jo useita viikkoja hengaillut merimetsoparvi.

Merimetsoja on voinut nähdä jo useiden viikkojen ajan Länsiväylän varrella Lauttasaaren ja Keilaniemen välissä.

Siinä ne taas istuvat. Länsiväylän varrella Keilaniemen ja Lauttasaaren välissä Kuninkaanlahdella kököttää noin 30 mustaa hahmoa valkoisiksi kakatuilla luodoilla. Tunnusomainen poseeraus tuo mieleen Batmanin: mustat siivet on levitetty lepakkomaiseen tyyliin sivuille.

Monet ohikulkijat ovat niin Espoon kuin Helsingin puolella kiinnittäneet huomiota siihen, että vihattuja ja ihailtuja merimetsoja on kokoontunut sankoin joukoin rantojen läheisyyteen.

”Niitä on nyt yllättävän runsaasti. Kaivopuiston edustalla Kruunuvuorenselällä on ollut viime päivinä semmoinen 500 merimetsoa kalastamassa. Samoin Santahaminan itäpuolella on noin 500 yksilöä”, kertoo tutkija Pekka Rusanen Suomen ympäristökeskuksesta.

Espoossa rantaraitin varrella Matinkylän ja Suomenojan alueella merimetsoja näkee usein istumassa luodoilla kivenheiton päässä rannasta. Näillä pienillä luodoilla merimetsot eivät kuitenkaan Rusasen mukaan pesi, vaan ne ovat vain niin sanottuja lepäilyluotoja, joita merimetso käyttää muun muassa muuttomatkoilla.

Lähimpiä pesimäpaikkoja löytyy esimerkiksi Helsingin Vanhankaupunginlahdelta ja Espoon ulkosaaristosta Suvisaariston edustalta. Tänä vuonna pesiä oli Espoossa poikkeuksellisen paljon, peräti 800. Se on kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna.

Suomenlahden merimetsokanta on kuitenkin pitkään jatkuneen kasvun jälkeen tasaantunut. Suomenlahdella on poikaset mukaan lukien lähes 40 000 yksilöä ennen syysmuuton alkua.

”Mikään ei voi määrättömästi lisääntyä. Mitä tiheämpi merimetsokanta on, niin sitä enemmän säännöstelytekijöitä ilmaantuu. Merikotka on alkanut enenevissä määrin rokottaa kantaa. Ei siis tarvitse olla huolissaan, että määrä räjähtää. Ollaan se tappi jo koettu, ja tilanne on nyt pysynyt viimeisten vuosien ajan aika tasaisena.”

Merimetsot saattavat välillä tehdä yhteistyötä kalastaessaan. Linnut tekevät ikään kuin nuotan ja ajavat puolikaaren muodossa kalaparvea edellä. Kuvassa merimetsot lepäävät kalastuksen lomassa.

Ohikulkijoista voi ehkä tuntua, että merimetsoja olisi nyt huomattavan runsaasti kaupunkimiljöössä. Ilmiö ei kuitenkaan ole poikkeuksellinen, vaan liittyy syksyn muuttoaikaan.

Suomessa pesivät merimetsot talvehtivat Keski-Euroopassa ja Välimerellä. Muutto etelään käynnistyy jo heinä-elokuussa, ja marraskuuhun mennessä vain pieni osa on jäljellä. Matkalla ne saattavat kerääntyä isoihinkin parviin mielialueilleen. Joitain yksilöitä voi nyt nähdä jopa muutaman metrin päässä rannasta.

”Eikä ne kauheasti ihmistä säiky, vaikka niitä kyllä etelässä talvehtimisalueilla ammutaan aika villistikin. Tosin monet näistä rannan lähellä istuvista ovat nuoria lintuja – tämän kesän poikasia. Ne ei tiedä ihmisten touhuista vielä ja saattavat olla vähän hölmöjä. Niitä voi juuri nähdä vähän oudoissa paikoissa.”

Tänä vuonna merimetsolla ei ole ollut kiire lämpimille leveysasteille.

”Aika paljon niitä kyllä on täällä vielä. Ehkä ne ovat jäänet odottelemaan sopivaa hetkeä, tai kalaa on jostain syystä hyvin. Kyllä ne tässä pikkuhiljaa keksivät, että nyt pitäisi vaihtaa maisemia. Pieniä määriä niitä jää kuitenkin notkumaan talvellekin, jos paikat ei jäädy.”

Merimetso on lintu, jota monet vihaavat. Suurin syy tähän on linnun ulosteen aiheuttamat haitat. Pelkästään kalaa ravinnokseen syövä merimetso kuorruttaa pesimä- ja lepäilyluotojaan valkoisella ulosteella. Uloste on fosfori- ja typpipitoista, ja merimetson puissa pesivien yhdyskuntien saaret tunnistaa pystyyn kuolleista valkoisista puuhaamuista.

Valkoisiksi värjätyt pesimäsaaret ja lepäilyluodot ovat monen merimetsovihaajan mielestä rumia, eikä niitä siksi haluta lähelle omaa mökkiä tai kotia.

Lue myös: Neljä vuotta sitten yrittäjä Timo Metsola osti Turun saaristosta kaksi saarta. Vasta seuraavana keväänä hänelle selvisi, kuka luodolla asui

Jos kuuluu tähän edellä mainittuun ryhmään ja on huolissaan esimerkiksi Kaivopuiston rannan, Espoon rantaraitin tai Kuninkaanlahden näkymistä, voi Rusasen mukaan huokaista helpotuksesta. Näiden alueiden luodot ovat vain merimetson lepäilypaikkoja ja valkoinen väri himmenee syksyn ja talven sateiden myötä.

Alkuviikosta oli noin 30 merimetsoa Porstalla Kuninkaanlahdella.

Monelle ihmiselle merimetso on kuitenkin vain luonnollinen osa ympäristöä, eikä valkoisiksi värjättyjä luotoja pidetä ongelmana. Jotkut lajit myös hyötyvät siitä.

Vahva merimetso pystyy esimerkiksi puolustautumaan muun muassa minkkiä vastaan ja lintu voi toimia ikään kuin turvamiehenä pesimäluodoilla. Esimerkiksi ruokkilinnut lyöttäytyvät Rusasen mukaan mielellään merimetson seuraan sen suojaavan vaikutuksen takia.

Ravinteikas uloste toimii myös lannoitteena maaperässä.

”Pölyttäjien ja perhosten hyödyntämä kukka- ja niittykasvillisuus kukoistaa usein merimetsojen pesäryppäiden reunoilla.”

Entä se alussa mainittu poseeraus – miksi merimetso istuu siivet levällään?

”Tämä on sellainen iäisyyskysymys, johon on tarjottu monia selityksiä.”

Yksi teoria on, että merimetso tehostaa asennolla ruuansulatusta. Toinen on, että merimetso viestii sillä tavalla lajitovereilleen, että nyt on löytynyt hyvät kalavedet. Metsästäjät ovat nimittäin huomanneet, että jos käyttää merimetson näköisiä houkutuslintuja, joilla on siivet levällään, se houkuttelee paikalle muita merimetsoja.

”Itse pidän ehkä eniten todennäköisenä teoriaa, jonka mukaan merimetso istuisi tuolla tavalla, koska se kuivattaa höyhenpukua. Mutta mene ja tiedä. Voihan se olla että ne ilmoittaa kavereilleen, että tänne kannattaa tulla.”