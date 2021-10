Espoo lähetti vanhemmille Wilma-viestin, jossa kehotti kiinnittämään huomiota koulukuvien hinnoitteluun.

Koulukuvien hinnoittelu kiukuttaa vanhempia Espoossa.

Koulu- ja päiväkotikuvat lapsista ottanut kuvafirma piilotti kaupungin kanssa kilpailuttamansa kuvapaketin edullisimman hinnan ja tarjosi verkkokaupassaan oletuskuvapakettia huomattavasti kalliimmalla.

Espoolaisoppilaiden vanhemmille on tullut Wilma-järjestelmän kautta viestejä, joissa kehotetaan tarkistamaan kuvapaketin hinta erityisesti Kuvaverkko Oy:n kautta tilattaessa.

Wilma-tiedotteessa lukee: ”Kuvaverkko Oy:n koulu- ja päiväkotikuvia koskeva markkinointi on osoittautunut harhaanjohtavaksi. Kuvaverkko Oy:n verkkokaupassa tarjottava oletuskuvapaketti 48 € ei vastaa hinnoiltaan Espoon kilpailuttamia hintoja. Espoon kilpailuttaman kuvapaketin hinta on 4,95 €.”

Huoltajille lähetetyssä viestissä kehotetaan tarkistamaan tilaus ja kerrotaan, että tilausta voi muokata.

”Myös muiden palveluntuottajien kanssa tehtävien tilausten osalta on syytä kiinnittää huomiota palvelun hinnoitteluun”, viestissä todetaan.

Espoon kaupunki kilpailutti koulu- ja päiväkotikuvaukset keväällä 2021. Hankinnassa valittiin 11 palveluntuottajaa, joista Kuvaverkko on yksi.

Se tuottaa verkkokauppapalvelun useille yrityksille, joista koulu- ja päiväkotikuvia voi ostaa. Kaupungin mukaan valitut palveluntuottajat ovat sitoutuneet tarjoamaan kuvauspalvelua sopimuksessa määritellyllä hinnalla, joka on 4,95 € + postikulut per kuvapaketti.

”Tämä edullinen paketti on kuitenkin piilotettu verkkokaupassa niin, ettei sitä sieltä mitenkään löydä vaan tilalle tyrkytetään paljon kalliimpia kuvatuotteita”, kertoo HS:n tavoittama äiti Espoosta.

Perheen kahden lapsen koulukuvat eli viiden kuvan tilaus maksoi postikuluineen noin 65 euroa. Ne otti Focusoiva, jolle Kuvaverkko tuottaa verkkokauppapalvelun

Kaupunki muistuttaa Wilman kautta lähettämässä tiedotteessaan, että palveluntuottajilla on mahdollisuus myydä myös muita tuotteita, jotka eivät kuulu Espoon kilpailuttamaan pakettiin. Näin moni haluaa tehdäkin, mutta osalle riittäisi suppeampi valikoima.

”Tuotteita voi kaupassa helposti valkata itse, mutta en kyllä mitenkään itse kuvia ostaneena huomannut, että siellä olisi ollut tarjolla jokin superedullinen paketti.”

Espoon kaupungin hankintajohtaja Ari Erkinharju ymmärtää vanhempien harmin ja pahoittelee tilannetta.

Erkinharjun mukaan kaupunki on tehnyt yhdentoista koulukuvafirman kanssa sopimuksen. Sopimukset ovat tulleet voimaan tänä vuonna. ”Sopimuksen mukaan edellytämme, että tämä edullinen (4,95 € + postikulut) paketti tulee ensimmäisenä näkyviin kuluttajille verkkokaupassa”, hän sanoo.

”Tämän lisäksi toimijoilla on tietenkin mahdollisuus ja oikeus myydä lisätuotteita.”

Halvin paketti ei kuitenkaan ollut oletusvaihtoehtona tai helposti esillä vaan työläästi löydettävissä. Espoon hankintatoimi onkin saanut yhteydenottoja vanhemmilta, jota ovat kiukustuneet kalliista hinnoista.

”Olen tosi pahoillani vanhempien puolesta. Ymmärrän tämän täysin. Jos on vaikka neljä lasta ja jokaisen kuvapaketti maksaa 50 euroa, niin se tekee kaksisataa, mikä on monelle tosi iso raha.”

Vanhempien yhteydenottojen ja niistä seuranneiden selvitysten jälkeen Espoon kaupunki on reklamoinut Kuvaverkkoa asiasta ja pyytänyt harhaanjohtavan markkinoinnin lopettamista.

Erkinharjun mukaan tilanne on yhteydenoton jälkeen parantunut ja verkkokaupan näkymä on muutettu sen mukaiseksi, mitä kaupunki katsoo sopimuksen edellyttävän ja sieltä löytyy nyt myös pelkkä edullinen kuvapaketti.

Kaupunki on ollut yhteydessä myös muihin koulukuvafirmoihin, joiden kanssa sillä on sopimus ja pyytänyt osoittamaan, että heidänkin verkkokauppatarjooma on sopimuksen mukainen.

Nyt kaupunki harkitsee sitä, onko koulu- ja päiväkotikuvaussopimus syytä kilpailuttaa uudelleen vai riittävätkö täsmennykset sopimukseen.

”Aina kun tehdään sopimuksia, niin niitä tulkitaan.”

Kesällä voimaan tullut sopimus on Erkinharjun mukaan viisivuotinen, jos kaikki optiot käytetään. Kaupunki käy parhaillaan kuvafirmojen kanssa pelisääntökeskustelua. Kun kaikkia osapuolia on kuultu, se tekee arvion jatkosta.

” ”Syy, että meillä ei ollut pelkästään tarjoustuotteita sisältäviä 4,95 euron hintaista pakettia on se, että se hinta ei kata edes kuvauksen suoria kuluja.”

Kuvaverkon toimitusjohtaja Petri Karjalaisen mukaan asiassa on kyse siitä, että kuvayhtiö ja kaupunki tulkitsevat sopimusta eri tavalla.

”Kaupungin kanssa on sovittu kolmesta tarjoushintaisesta tuotteesta, mutta erimielisyyttä on siitä miten tarjoustuotteita myydään.”

”Laitoimme näiden kolmen tarjoushintaisen tuotteen lisäksi muita tuotteita samaan pakettiin mukaan”, Karjalainen kertoo.

Hänen mukaansa Espoon kanssa on sovittu, että yhtiö voi myydä näitä tarjoushintaisia tuotteita erikseen ja erilaisissa paketeissa.

”Sopimus sanoo, että paketissa pitää olla kaikki tarjoustuotteet, mutta sopimuksessa ei sanota missään, etteikö siinä saisi olla muita tuotteita.”

Karjalaisen mukaan muita kuvatuotteita pantiin kuvatuotteita pantiin kilpailutettujen tuotteiden kanssa samaan pakettiin.

”Espoon kilpailuttamat kolme tuotetta on ollut verkkokaupassa esillä, mutta ne ovat olleet paketissa, jossa on saanut poistettua ja lisättyä tuotteita”, Karjalainen sanoo.

