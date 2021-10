Juna- ja bussiaseman alla olevat liityntäpysäköintipaikat on tarkoitus avata ensi viikolla.

Kauppakeskus Sellon pysäköintihallin yhteydessä oleva joukkoliikenteen käyttäjiä palveleva pysäköintihalli on ollut kiinni keväästä saakka.

Espoon Leppävaarassa kauppakeskus Sellon pysäköintihallin yhteydessä olevaan liityntäparkkiin pyrkivät autoilijat ovat joutuneet muutaman kuukauden ajan tekemään u-käännöksen.

Etätyösuositus päättyi viime viikon perjantaina, mutta joukkoliikenneaseman alla sijaitseva liityntäpysäköintihalli on yhä kiinni.

Monella koronaviruksen takia pitkään etätöissä olleella, mutta nyt taas töihin palanneella ei ole ollut tietoa asiasta ja parkkiruutua on pitänyt etsiä muualta. Tämä on aiheuttanut aamuisin ruuhkaa halliin johtavalle kadunpätkälle, jota myös linja-autot käyttävät ajaessaan päätepysäkeille.

”Myönnän, että tiedottamisessa on pikkasen puutetta ollut”, pahoittelee rakennuttaja Teemu Keränen Espoon kaupungilta.

Tällä viikolla ulkona hallin lähellä lyhyellä Linnatullinkadulla onkin ollut liikenteenohjaajia kertomassa, että hallin liityntäpysäköintiin ei pääse. Lisäksi he kertovat liityntäparkkiin pyrkijöille alueen kahdesta muusta liityntäpysäköintialueesta eli Turuntien varrella ja Sellon katolla sijaitsevista parkkiruuduista.

Halliin on lisäksi voinut ajaa myös kauppakeskuksen parkkihallista ruokakauppojen puoleisesta päästä, mutta ajoluiskan edessä on kyltti, joka kertoo, että ”Espoon kaupungin liityntäpysäköinti on toistaiseksi suljettu”.

Moni auton ja joukkoliikenteen yhdistelmäkäyttäjä suosii juna- ja bussiaseman alla olevaa hallia, koska sieltä sisäkautta junalle tai bussille kiiruhtaessa ei tarvitse sateenvarjoa ja sijainti on lähimpänä laitureita, vaikka kauempana sijaitsevassa kattoparkissa olisikin usein enemmän tilaa.

Keränen kertoo, että hallissa sijaitsevassa vanhassa sähkökeskuksessa oli tulipalo toukokuussa. Tämän jälkeen halli suljettiin, koska tulipaljon jälkeen hallissa ei ollut sähköjä ja piti tehdä korjaustöitä.

Lisäksi siellä on tehty sähköbussien lataukseen liittyviä muutostöitä. Kun vanhassa hallissa tehtiin korjauksia, niihin liittyvässä palotarkastuksessa ilmeni tarvetta vielä muillekin pienemmille töille, joita nyt on siis viimeistelty ja siksi hallin käyttäjät ovat joutuneet odottamaan sen avautumista.

Korona-aika on ollut näiden töiden kannalta hyvä, sillä hallilla on ollut vähemmän käyttöä, mutta syksyn myötä työmatkaajien määrä on taas lisääntynyt.

Milloin halli avataan?

”Pari viikkoa sitten ilmeni, että meillä on listalla vielä korjattavaa ja niitä siellä parhaillaan tehdään”, Keränen kertoo.

Keräsen mukaan tavoitteena on saada työt valmiiksi tämän viikon perjantaihin mennessä.

”Olemme ilmoittaneet palotarkastajalle, että puutteet on korjattu tämän viikon tämän viikon aikana.”

Keräsen arvion mukaan halli voidaan avata maanantaina.