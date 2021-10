Lähes 50 vuotta Olarinmäellä toiminut Pub Olarius vaihtui Olarin Ossiksi.

Espoon Olarissa pitkään asuneiden silmissä heidän kotilähiönsä ei enää lokakuun tullen ollut sama kuin ennen. Olarinmäen kauppakeskuksessa Ylä-Olarissa toimineen, legendaarisen ravintolan kyltti oli nostettu pois.

Samalla punatiilisen, 1960–70-lukujen vaihteessa syntyneen ja 1970-luvulla voimakkaasti rakentuneen kerrostaloalueen nimistöstä poistui jotakin pitkäaikaisinta ja ominaisinta: Pub Olarius.

Vuonna 1972 aloittanut Pub Olarius ehti toimia samassa kiinteistössä Sammalkalliontie 5:ssä lähes 50 vuoden ajan. Se oli siis jokseenkin saman ikäinen kuin koko lähiö.

Nyt kun Olariuksen nimeä tai aukioloaikoja etsii internetistä, vastaan tulee monille kotiseuturakkaille baarin vakioasiakkaille murheellinen ilmoitus: ”Suljettu pysyvästi.” Tarkemmin asia kerrotaan punaisella värillä painotettuna Olarius ky:n yritystiedoissa: ”Tämän yrityksen toiminta on lakannut” tai ”yritys ei ole toiminnassa 14. 10. 2021 alkaen.”

No voi sun!

Helsingin Sanomat kävi tutustumassa Pub Olariukseen viimeksi viime vuoden 2020 heinäkuussa. Silloin saatettiin vielä kertoa, että ”Olarius on paikallinen instituutio. Vuosikymmenien ajan baarissa käyneiden vakiasiakkaiden mielestä Olariuksen säilyminen kertoo alueesta jotain tärkeää.”

Lue Lisää: Espoossa on baari, joka on toiminut samalla nimellä ja sijainnilla liki 50 vuotta.

Muutama vuosi sitten päivitetty Pub Olariuksen kotisivu puolestaan osaa vielä kertoa, että pubi on ”suosittu, viihtyisä ja perinteinen olarilaisten olohuone”.

”Olarius on mukava ympäristö rentoutumiseen ja hauskanpitoon viikon jokaisena päivänä. Karaoke, tietovisat, pokerinturnaukset, bingo ja sekä vaihtuvat bändit ja muut tapahtumat takaavat sen, että jokaiselle löytyy jotain hyvää”, kotisivulla kerrotaan.

Tangokin taittui Pub Olariuksessa vuonna 2014. Riitta ja Sakari Koivisto (oik) sekä Salla Katajamäki ja Vesa Ropa.

Saman sivun mukaan marraskuussa vuonna 2016 Olariuksessa ovat esiintyneet ainakin The Eugene Cascades ja The Swing Machine -yhtyeet, jälkimmäinen laulusolistinaan Eeva Laakkonen.

Ulkopaikkakuntalaisen yritys selvittää, mitä tälle ”olarilaisten olohuoneelle” on tapahtunut, osoittautuu hiukan hankalaksi, kun ravintolan, sen taustayrityksen ja omistajan puhelimet ovat vaienneet: ”Numero ei ole käytössä.”

HS:n jutussa viime vuoden heinäkuussa esiintyi Pub Olariuksen pitkäaikainen asiakas, joka nimen ja osoitteen perusteella näyttäisi asuvan alueella. Koetetaas häntä!

”Haloo, Juha Kaasalainen!”

Juha Kaasalainen istui Pub Olariuksen terassilla kesäkuun lopulla 2020.

Kaasalainen tunnustautuu HS:n viime vuonna haastattelemaksi henkilöksi: ”Juu, minä se olin. Minusta otettiin kuva, kun istuin Pub Olariuksen terassilla... Ja täällä minä istun nytkin!”

Mutta Pub Olarius on internetin mukaan lopettanut?

Käy ilmi, että tieto pitää paikkansa. Samassa tilassa on kuitenkin avattu uusi pubi nimeltään Olarin Ossi, ja Kaasalainen istuu paraikaa siellä.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Pub Olariuksen omistaja vaihtuu. Koko pubin tarina on uhannut tulla päätökseensä useamman kerran, viimeksi viime vuoden jouluna, kun Pub Olariuksen uusin pitäjä yllättäen ja traagisesti kuoli, Kaasalainen kertoo puhelimitse.

Kaasalainen ojentaa puhelimensa ravintolapäällikkö Jarmo Hanhimäelle. Hän kertoo Olarin Ossin olevan osa ketjua, johon kuuluvat myös Vaappuva Ankka -nimiset ravintolat Espoon Suurpellossa ja Vantaan Myyrmäessä.

Pub Olarius vuonna 2000.

”Hiukan muutettiin valikoimaa erikoisoluihin ja erilaisiin viskeihin”, Hanhimäki kertoo ravintola uusiutumisesta. Tuotteista hän mainitsee erikseen pienpanimoiden, kuten espoolaisten Olarin Panimon ja Fat Lizard Brewing Companyn oluet.

Olarin Panimon Vaappuva Ankka -olut on tehty erityisesti mainittua samannimistä ravintolaketjua varten.

”Tuossa se vaappuva ankka on oven päällä logona täällä Olarin Ossissakin”, Juha Kaasalainen tiedottaa saatuaan puhelimensa takaisin.

”Tämä on minun ja koko minun tuttavapiirin toinen olohuone. Nimi on uusi, mutta entiset sisustus ja tunnelma ovat säilyneet lähestulkoon täydellisesti, tai oikeastaan täydellisesti.”

Tämä on lohdullista kuultavaa, ja varmaankin vielä lohdullisempaa paikallisille kanta-asiakkaille. Se mitä Kaasalainen ja myös HS:n reilu vuosi sitten haastattelema Jukka Laaksonen kertoivat silloin Pub Olariuksessa, pätenee siis myös Olarin Ossissa:

”Vaikka muut palvelut ovat kaikonneet, Olarius on pysynyt – ja se johtuu nimenomaan yhteisöllisyydestä. Yhteishenki, se on täällä vain niin helvetin hyvä. Oma nuoriso kunnioittaa meitä vanhuksia, ja meininki on reilua.”