Kanta-asiakkaat pöyristyivät, kun puutarhamyymälän kauppias kertoi joutuvansa lopettamaan. Nyt he tekevät kaikkensa, jotta sympaattisena ja avuliaana tunnettu Robin Melander saisi jatkaa.

”Päätös oli tyrmistyttävä! Typeryyttä. Käsittämätöntä!”

Tuohtuneet kanta-asiakkaat eivät säästele sanojaan adressin yhteyteen jätetyissä kommenteissaan. Asiakkaiden keskuudessa sympaattisena ja ystävällisenä kauppiaana tunnettu Robin Melander oli ehtinyt johtaa Överbyn puutarhamyymälää yli 20 vuotta, kun vuokranantaja ilmoitti, että vuokrasopimus irtisanotaan.

Myymälä sijaitsee Espoossa Marketanpuiston yhteydessä, ja vuokranantaja on samalla alueella toimiva oppilaitos Axxell.

Uutinen vuokrasopimuksen irtisanomisesta tuli Melanderin omin sanoin kuin ”salamana kirkkaalta taivaalta”. Hän arvioi, ettei puolen vuoden varoitusajalla ole mahdollista löytää uusia tiloja. Myös lopettaminen tuntuu hänestä surulliselta.

Robin Melander on normaalisti hyväntuulinen, mutta vuokrasopimuksen irtisanominen on ollut hänelle todella raskas paikka. Myymälä on hänen elämäntyönsä. Asiakkaat tekevät nyt kaikkensa, jotta hän saisi jatkaa.

Melander ei ole ainoa päätöksestä järkyttynyt. Monet pitävät häntä jopa koko alueen vetonaulana, ja lukuisat kanta-asiakkaat ovat nousseet barrikadeille ja vaatineet Axxellia miettimään päätöstään uudestaan.

Yksi heistä on espoolainen Charlotta Häggström, jonka perhe on jo useassa sukupolvessa ostanut kukkia ja kasveja Melanderin kaupasta.

”Tätä päätöstä ei meinaa uskoa todeksi. Robinin ystävällisyys ja se valtava määrä ideoita ja neuvoja, joita hän jaksaa kiireestä huolimatta jakaa kaikille – se on jotain todella uniikkia.”

Sen ansiosta asiakkaat palaavat Häggströmin mukaan myymälään yhä uudestaan.

Tähän artikkeliin on upotettu muutamia kommentteja kanta-asiakkaiden adressista.

”Toivon todella, että Axxell voisi tehdä rakentavaa yhteistyötä Robin Melanderin kanssa ja että me saisimme vastaisuudessakin nauttia Robinin ja hänen vaimonsa Stinan erinomaisen osaavasta, hyvästä ja ystävällisestä asiakaspalvelusta. Sellaista ei juurikaan mistään enää löydy.” Asiakas Espoosta

Suuri osa asiakkaista on pääkaupunkiseudulta, mutta myymälään matkustetaan myös kauempaa. Adressin allekirjoittaneiden joukossa on jopa Ahvenanmaalla ja Ruotsissa asuvia.

”On erittäin sääli, että tällainen kauppias, jolla on inhimilliset arvot ja jonka kaupassa on niin erinomainen palvelukulttuuri, joutuu lopettamaan. Ja juuri tämä on se, mihin ihmiset ovat nyt reagoineet”, sanoo Charlotta Häggström.

”Mutta emme tule luovuttamaan ilman taistelua”, hän lisää.

Hänestä tuntui, että jotain oli tehtävä. Hän loi adressin Melanderin myymälän pelastamiseksi. Allekirjoituksia kerätään verkossa ja Överbyn myymälässä.

Verkossa allekirjoittaneita oli perjantaina 5. marraskuuta aamupäivään mennessä 815.

Ajatuksena on luovuttaa adressi joulun tienoilla vuokranantajana toimivalle Axxellille.

Häggström painottaa, ettei asiakkailla ole mitään oppilaitosta vastaan.

”Allekirjoitusten keräämisellä ei ole tarkoitus vahingoittaa Axxellia tai sabotoida. Axxell tekee hienoa työtä. Mutta toivoisimme, että Axxell harkitsisi vielä asiaa ja että he voisivat tehdä Robinin kanssa yhteistyötä.”

Todella surullista kerta kaikkiaan, kommentoi espoolainen Arja Siitonen uutista siitä, että Robin Melander lopettaa. Hän on käynyt myymälässä jo usean vuoden aikana ja on aina saanut hyvää palvelua ja neuvoja.

Axxellin toimitusjohtaja Stefan Johansson osasi odottaa, että päätös vuokrasopimuksen irtisanomisesta herättäisi jonkin verran keskustelua, mutta sen laajuus on yllättänyt. Netissä on hänen mielestään ollut paljon väärä tietoa asiasta.

”Monet luulevat, ettei myymälää tule olemaan enää ollenkaan. Kyllä tällä alueella tulee jatkossakin olemaan myymälä, Axxell vain tulee itse vastaamaan sen toiminnasta. Se, , ettei täältä voisi tulevaisuudessakin ostaa esimerkiksi kukkia ja tomaatteja, ei pidä paikkansa.”

Oppilaitosta on hiljattain uudistettu, ja uusia tiloja on tarvittu käyttöön. Suurin syy irtisanomispäätökselle on kuitenkin se, että Axxellilla alkaa vuonna 2022 kauan toivottu ja jo vuosia suunniteltu floristikoulutus. Floristikoulutuksen alkamisen takia Axxell on katsonut parhaaksi ottaa myymälän haltuunsa.

”Meidän tehtävämme on miettiä koulun tarpeita, ja tämä on mielestämme koulun kannalta paras ratkaisu.”

Useita kanta-asiakkaita tämä tieto ei kuitenkaan lohduta, sillä juuri Melander on heidän mielestä ollut paikan sielu. Monet ovat tunteneet hänet jo vuosikymmeniä.

Melander on johtanut Överbyn myymälää vuodesta 2001, mutta alueella hän on työskennellyt jo ennen tätä. Hän tuli Överbyhyn töihin opettajaksi vuonna 1985.

Monen ruotsinkielisen asiakkaan mielestä on ollut hienoa, että Överbyn puutarhamyymälässä asioidessa on voinut luottaa siihen, että palvelua saa myös ruotsiksi.

Täällä hän löysi myös rakkauden.

”Vaimoni oli täällä opiskelija. Tällainen klassinen tarina, yhteinen kiinnostuksen kohde, ja nyt olemme molemmat täällä töissä.”

”Överby ei ole sama paikka ilman Robinia. Vaikka asun yli 100 kilometrin päässä, vierailen säännöllisesti puutarhamyymälässä.” Asiakas Siltakylästä

Melander kuvailee Överbyn puutarhamyymälää perheyritykseksi, sillä myös pariskunnan molemmat lapset ovat olleet aktiivisesti mukana toiminnassa.

”Olemme tsempanneet tämän myymälän kanssa monta vuotta. Ei tämä mikään kultakaivos nytkään ole, mutta olemme saanet siitä elantomme.”

Överbyn puutarhamyymälässä on hieno talvipuutarha, jonne voi istahtaa ostosten lomassa. Robin Melander on itse ollut mukana istuttamassa osan kasveista 1980-luvun loppupuolella. Osa kasveista on saatu asiakkailta. Ne on lahjoitettu talvipuutarhaan, kun ne ovat kasvaneet liian suuriksi kotioloihin.

Melander tiesi jo noin 50 vuotta sitten haluavansa alalle. Silloin vasta kuusivuotias poika sai auttaa puutarhanhoidosta kiinnostunutta isäänsä, kun he tekivät erilaisia viljelykokeiluja Ruotsista tilatuilla siemenillä.

Hetkeäkään hän ei ole katunut ammatinvalintaansa.

”Olen täällä kuin kala vedessä. Kun aamulla avaan oven, ajattelen aina, että ’jess, uusi päivä’. Joka ikinen päivä opin uusia asioita.”

Ehdottomasti parasta työssä ovat asiakkaat.

”Kun joku lähtee täältä hymyssä suin, tai kun joku ottaa jälkeenpäin yhteyttä kiittääkseen jostain neuvosta, jonka olen antanut ja jonka avulla asiakas on onnistunut. Se on hieno tunne.”

Varsinkin kahden viime vuoden ajan myymälän on löytänyt myös paljon nuoria pari-kolmekymppisiä kaupunkilaisia, jotka eivät ole aiemmin olleet kiinnostuneita puutarhanhoidosta.

Överbyn puutarhamyymälän talvipuutarhasta löytyy jopa kotimaisia banaaneja. 1980-luvun loppupuolella istutettu puu tuottaa vuosittain satoa.

”Koronan takia monet nuoret kokeilivat esimerkiksi viime kesänä ensimmäistä kertaa kasvattaa tomaatteja kotonaan. Syksyllä he sitten tulivat tänne kertomaan, että ’wau, miten hyvin tämä onnistui – tästä tulee meidän juttu!’”

”Älkää nyt hyvät ihmiset sössikö tätäkin. Nämä paikat ovat alueella korvaamattomia!” Asiakas Espoosta

Helsingin Sanomat haastattelee Melanderia Överbyn myymälässä, ja välillä haastatteluun kantautuu korotettuja ääniä epäuskoisilta asiakkailta, jotka ovat kuulleet uutisen siitä, että Melander lopettaa.

”Kuuletko?” Melander kysyy.

”Taas. Tällaista tämä on nyt ollut joka päivä ja tulee olemaan joka päivä jouluun asti, kun suljemme. Täytyykö tämän nyt todella loppua näin? Se, mitä olemme rakentaneet yhdessä asiakkaiden kanssa kaikki nämä vuodet, sitä ei voi rahassa mitata. Kyllä tämä pahalta tuntuu”, hän jatkaa.

Hän olisi halukas tekemään Axxellin kanssa yhteistyötä ja ottaisi mielellään tulevat floristiopiskelijat myymälään.

Axxell pysyy kuitenkin päätöksessään.

Stefan Johansson kertoo ymmärtävänsä, että henkilökohtaisesti voi tuntua ikävältä, kun elämään tulee suuria muutoksia, mutta päätös on tehty koulua ajatellen.

Hän painottaa, ettei vuokrasopimuksen irtisanomisessa ole mitään laitonta tai väärää.

Vuokrasopimuksessa on sovittu kuuden kuukauden irtisanomisajasta. Johansson kertoo ilmoittaneensa irtisanomisesta Melanderille syyskuussa heti, kun hallitus oli tehnyt päätöksen asiasta.

Hänen mielestä monet ovat keskustelussa unohtaneet sen, mikä vuokrasopimus on.

”Jos sinulla on asunto ja vuokraat sen jollekin ja sitten tarvitsetkin asunnon omaan käyttöön, onko väärin irtisanoa vuokrasopimus? Vuokrasopimus on yksityisoikeudellinen sopimus osapuolten välillä eikä mikään moraalinen velvoite”, hän sanoo.

”Ihmiset, jotka ovat huolissaan, ovat tottuneet siihen, miten asiat ovat nyt. Mutta harva asia on ikuinen tässä maailmassa. Tärkeintä on kuitenkin, että kaikki tietävät, että täältä tulee jatkossakin löytymään myymälä. Sen toiminta vaan tulee tulevaisuudessa olemaan Axxellin käsissä.”

