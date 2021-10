Hämmentävä risteys Finnoossa saa usein autoilijat turhautumaan. Espoon kaupunki myöntää, ettei ratkaisu ole optimaalinen.

Finnoossa on risteys, jonka järjestelyt aiheuttavat usein turhautumista. Kuvassa olevan harmaan auton takana ei ole muita, jotka voisivat ärsyyntyä siitä, että se seisoo paikallaan.

Espoossa Finnoonsillan ja Hannuksentien risteyksessä on jälleen tuttu tilanne päällä. Oikealle Hannuksentielle kääntyvä auto tööttää raivoissaan jonon ensimmäisenä olevalle autolle, joka ei lähdekään ajamaan vaikka vihreä nuolivalo palaa. Helsingin Sanomien alueella asuva toimittaja todistaa vastaavanlaisia tilanteita viikoittain.

Hämmennys syntyy siitä, että oikeanpuolimmaiselta kaistalta voi jatkaa sekä suoraan kohti Finnoon rakenteilla olevaa metroasemaa ja Hyljelahtea kuin kääntyä oikealle Hannuksentielle.

Myös risteyksen keskimmäiseltä kaistalta pääsee suoraan eteenpäin. Mutta pian risteyksen liikennevalojen jälkeen autoilija joutuu joka tapauksessa siirtymään oikeanpuolimmaiselle kaistalle keskimmäisen kaistan päättyessä. Tästä syystä oikeanpuolinen kaista tuntuisi muutenkin järkevämmältä valinnalta suoraan jatkavana.

Risteyksessä on myös kolmas kaista, jolta voi kääntyä vasemmalle Rusthollarinkadulle.

Kuvassa oleva musta auto odotti paikoillaan kunnes vihreän nuolivalo muuttui oranssiksi. Auto oli jatkamassa suoraan eteenpäin, jonne ei voinut punaisen valon palaessa ajaa.

Tämän suuren neljän tien risteyksen liikennettä ohjaa sekä vihreä pallomuotoinen liikennevalo, että nuolivalo.

Kun vihreä nuolivalo palaa, suoraan jatkava auto – joka on ihan oikeaoppisesti liikennesääntöjen ja opastekylttienkin mukaan valinnut oikeanpuolimmaisen kaistan – jää usein odottamaan vihreää pallovaloa. Jos tämän takana sattuu olemaan oikealle kääntymään aikova autoilija, torvet alkavat herkästi soimaan. Oikealle kääntyvä autoilija ei aina ymmärrä, miksi edessä oleva auto ei lähdekään liikkeelle nuolivalon palaessa.

Mistä tässä oikein on kyse? Espoon kaupungin kaupunkiliikennepäällikkö Johanna Nyberg vastaa kysymykseen.

Hän kertoo, että yksi vaihtoehto olisi, ettei nuolivaloa olisi lainkaan. Tällöin oikealle voisi kääntyä ainoastaan kun vihreä pallomuotoinen valo palaa ja autoilijat voivat ajaa myös suoraan.

”Nuolivalolla on haluttu parantaa liikenteen sujuvuutta ja tarjota lisäkapasiteettia niin, että jos on oikealle kääntyviä autoja niitä voidaan päästä silloin kun jalankulkijat eivät ole ylittämässä suojatietä. Se on tällainen vähän niin kuin lisävihreä.”

Nyberg ei muista juuri tämän risteyksen suunnitteluvaiheen keskusteluja, mutta yleisellä tasolla hän kertoo, että kun Espoon kaupunki suunnittelee kaistajärjestelyjä, otetaan aina huomioon liikennemäärät. Finnoonsillan risteyksen kaltaiseen ratkaisuun päädytään usein, jos oikealle kääntyviä on paljon suhteessa suoraan ajaviin. Liittymän tehokkuus on ajateltu paranevan, jos oikealle kääntyvät päästetään kääntymään aina kun se on mahdollista.

Nuolivalolla vähennetään myös jalankulkijoiden ja autoilijoiden välisiä konflikteja.

”Mutta on kyllä tiedossa, että tämä ei ole optimaalinen tilanne, että suoraan ajavat voivat sitten ikään kuin blokata oikealle kääntyviä. Ymmärrän, että se voi aiheuttaa hämmennystä takana olevassa autoilijassa. Se autoilijahan ei ehkä ajattele, että tämä on oikealle kääntyville lisäpalvelu.”

Suunnitteluvaiheessa on kuitenkin ajateltu, että kokonaishyöty tällaisesta lisävihreästä on suurempi kuin mahdollinen haitta.

”Mutta jos ilmenee, että tämä ei toimikaan ja että se aiheuttaa väärinymmärrystä tai ehkä jopa peräänajoja, niin sitten sitä muutetaan. Tärkeintähän on, ettei ole mitään vaarallisia tai onnettomuusherkkiä ratkaisuja.”

Nybergin korviin ei ole kuitenkaan kantautunut mitään sellaista tähän risteykseen liittyen. Hän muistuttaa, että kaikki palaute on kaupungille arvokasta. Sillä saadaan tieto siitä, mikä toimii ja mikä ei ja voidaan reagoida siihen.

Helsingin Sanomien yhteydenoton myötä hän suunnittelee myös lähettävänsä työntekijän paikan päälle tarkastamaan tilannetta.