Maisema Espoon Kaitaalla Hannusjärvellä ja sitä ympäröivän Hannusmetsän itälaidalla tulee lähivuosina muuttumaan rajusti.

Muutos on jakanut ihmisiä kahteen leiriin. Toisille suunnitelmat kerrostalojen rakentamisesta ovat kauhistus. Toiset taas hyötyvät suunnitelmista: kymmenet asukkaat ovat sopineet myyvänsä rakennusyhtiölle tonttinsa sitten, kun tonteille on kaavoitettu lisää rakennusoikeutta.

Espoon kaupunki tekee parhaillaan uutta asemakaavaa Hannusjärven itäpuolelle. Muutos tähtää siihen, että tällä hetkellä metsäiselle omakotitaloalueelle voi rakentaa vieri viereen kerrostaloja.

Vaikka iso osa Hannusmetsästä jää Hannusranta-nimisen asemakaavamuutoksen ulkopuolelle ja rantaan kerrostalojen eteen on suunniteltu kaistale virkistysaluetta, muutokset mietityttävät osaa asukkaista. Heitä huolettavat tulevien rakennusten vaikutus maisemaan ja pienen järven hulevesikuormituksen lisääntyminen.

Alueen tiivistämissuunnitelmat liittyvät länsimetron jatkeen rakentamiseen. Metroradan varrelle tehdään paljon asuntoja muuallakin Espoossa, niin myös täällä. Hannusranta-katua vastapäätä Kaitaantien varressa näkyy jo uuden metroaseman sisäänkäynti.

Omakotitalojen reunustamalta Hannusranta-kadulta näkyy Kaitaan tuleva metroasema. Sen läheisyyteen suunnitellaan kerrostaloaluetta.

Kaitaan tuleva metroasema lokakuussa 2021.

Pieni Hannusjärvi ja sitä ympäröivä, pohjoisessa Länsiväylän moottoritiehen rajoittuva metsä on lähiasukkaille ja kauempaakin tuleville espoolaisille tärkeä virkistyspaikka. Sen voi havaita jopa harmaana lokakuisena maanantaina.

Liikkeellä on niin juoksijoita, lastenvaunujen kanssa kulkevia kuin vanhoja ihmisiä. Järven ja metsän lisäksi 47 hehtaarin alueella on suota sekä kallioita, jotka paikoin kohoavat 40 metrin korkeuteen. Suurimman osan Hannusmetsän alueesta omistaa Helsingin kaupunki.

Metsään on merkitty luontopolkuja puihin maalatuin punaisin ja sinisin pallukoin. Poluilla astellessa Länsiväylän humina kuuluu jonkin verran. Puiden siimeksessä, kun asuinkatuja ja -taloja ei enää näe, tuntuu silti kuin olisi isommassakin metsässä.

Jarmo Lehtelä on tallannut näitä polkuja lähes 30 vuoden ajan, sillä hän muutti Hannusrantaan vuonna 1992. Hän kertoo, että on ollut satoja tunteja järven kuntoa parantavissa hoitotöissä.

”Ja tuonne olen tuonut pönttöjä lepakoille ja liito-oraville”, hän sanoo ja viittilöi metsään.

Vuonna 1998 joukko Hannusjärven ympärillä tuolloin asuneita halusi ryhtyä toimiin järven huonon kunnon takia. He perustivat suojeluyhdistyksen ja alkoivat järjestää niittotalkoita ja talviaikaista hapetusta, jotta Etelä-Espoon ainoa mantereella sijaitseva järvi pelastuisi. Niitä on pidetty näihin päiviin saakka.

Lehtelä kuuluu alueella asuvista ja suojeluyhdistyksen pitkäaikaisista jäsenistä heihin, jotka ovat päättäneet lähteä ja myydä maansa rakennusliikkeelle.

Jarmo Lehtelä ihastelee Kaitaan lukiolaisten tekemää liito-oravataulua Hannusmetsässä.

Kymmenkunta vuotta sitten Jarmo Lehtelä naapureineen havahtui siihen, että metron myötä alue tuskin tulee pysymään pientalovaltaisena. Lehtelä kertoo, että tätä ennen moni alueen asukas vielä haaveili omakotitalotonttiensa lohkomisesta ja talojen rakentamisesta lapsille.

Sen jälkeen kun Espoon valtuusto hyväksyi kesällä 2012 hankesuunnitelman Länsimetron jatkamisesta Matinkylästä Kivenlahteen, Kaitaan tiivistämissuunnitelmat saivat vauhtia. Iivisniemi-Kaitaa-osayleiskaavassa valmisteltiin tiivistä kaupunkirakentamista tuhansille uusille asukkaille. Vuoden 2016 lopussa kaupunki päätti, että Hannusjärven itärantaan tulee virkistysalue ja että alue suunnitellaan tarkemmin asemakaavassa.

”Kun tajusimme, että tähän tosiaan tulee kerrostaloalue eikä itsellä ollut mahdollisuutta lähteä kalliiseen kaavaprosessiin, aloimme etsiä yhteistyökumppaniksi rakennusliikettä”, Lehtelä kertoo.

Asukkaat tekivät sopimuksen Pohjola Rakennus Uusimaa -yhtiön kanssa, ja se haki asemakaavan muutosta keväällä 2017 maanomistajien myöntämällä valtakirjalla.

Lehtelä on nyt osa-aikakaitaalainen, sillä uusi koti on jo katsottuna Helsingin Töölöstä.

Kirjoilla Lehtelä on yhä Espoossa, sillä hän viettää yhä paljon aikaa Hannusrannan-omakotitalossaan.

Lehtelältä kysytään usein, paljonko hän saa, kun myy tonttinsa kerrostalon rakentamista varten. Sitä kysymme mekin.

”Asioita on vielä auki. Mutta sen tiedän, että niin paljon en saa, että voisin ostaa omakotitalon järven rannalta, joka olisi vielä metron vieressä.”

Anna-Sofia Suursalmi ja Saku Vuorela olivat lokakuussa päiväkotiryhmänsä kanssa retkellä Hannusmetsässä.

Keltaliivinen päiväkotiryhmä on kävellyt Espoonlahdesta Hannusmetsään retkelle. Osa lapsista tutkii koloja ja keppejä, osa syö eväitään länsipään laiturin puoleisessa metsikössä.

Maassa on munakennoja, joihin on aseteltu lehtiä, käpyjä ja kaarnanpalasia. Lastenhoitaja kertoo, että lasten tehtävänä on yrittää löytää luonnosta samanlaisia, mutta siten ettei mitään saa rikkoa tai repiä.

Luontopolkua päivittäiseen tapaansa kiertämässä ovat Leif ja Terttu Nyholm Soukasta. He kertovat käyneensä Hannusmetsässä kävelemässä jo noin 40 vuoden ajan.

”Tämä on kullankallis paikka meille ja monelle muulle. Kyllä kismittää ja paljon tuleva rakentaminen”, Terttu Nyholm sanoo.

”Mutta pitäähän metrolle saada matkustajia”, Leif Nyholm lisää sarkasmia äänessään.

Leif ja Terttu Nyholm kävelevät useita kertoja viikossa Soukasta Hannusmetsän poluille.

Kallioita Hannusmetsässä Hannusjärven pohjoispuolella.

Seppo Salo kuuluu alueella asuvista ja suojeluyhdistyksessä toimivista niihin, jotka ovat vastustaneet kerrostalojen tuloa ”maisemaa pilaamaan”. Hänellä on ollut omakotitalo Hannusjärven rannalla vuodesta 1990, ja sitä ennen hän käynyt paikassa mökkeilemässä lapsesta saakka.

Hänelle olisi kauhistus, jos korkeimmalle maisemassa kurottelisivat kerrostalojen katot eivätkä puiden latvat.

Elokuussa kun Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kaavaa, se vähensi muutosalueen rakennusoikeutta noin 16 000 kerrosneliömetriä ja madalsi talojen suunniteltuja korkeuksia kauttaaltaan: aiemmin korkeimmat 8-kerroksiset rakennukset madaltuivat 6- ja 5-kerroksisiksi ja 6-kerroksiset korkeintaan 4-kerroksisiksi.

Tämä päätös tuntui alueelle jäävistä asukkaista siltä, että heitä ja virkistyskäyttäjiä on kuultu.

”Tässä madalletussa esityksessähän talot eivät käsittääkseni nouse puiden yli, kun laiturilta katsoo”, Salo viittaa järven länsipään uimalaiturilla seistessä avautuvaan näkymään.

Lokakuussa Salo kuitenkin tyrmistyi. Hannusrannan asemakaavamuutosta käsitellyt kaupunginhallitus ei nimittäin ollut tyytyväinen siihen, että lautakunta oli vähentänyt rakennusoikeutta aiemmin esitettyyn verrattuna noin 22 prosenttia.

”Vähäinen tukkani nousi pystyyn, kun kaupunginhallituksen päätöksen luin”, Salo kertoo puhelimessa.

Kaupunginhallitus päätti palauttaa kaavan takaisin kaupunkisuunnittelulautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi. Se halusi, että alueelle kaavoitetaan enemmän asumisen kerrosalaa, jotta tavoitteet ”urbaanista metroaseman seudusta” täyttyvät.

Saloa huolettaa myös se, että mahdollisten tulevien asemakaavamuutosalueiden myötä Hannusmetsän koilliskulmassa sijaitsevista Bondaksen kallioista ei jää jäljelle kuin pieni kärki. Hänestä silokallioista ja niitä ympäröivästä vanhasta metsästä ei saa nipistää enää senttiäkään, sillä virkistyskäytön tarve vain kasvaa, kun alueelle tulee tuhansia uusia asukkaita.

Järven tuleva kunto mietityttää suojeluyhdistyksen väkeä ja uimareita. Pienen järven valuma-alue on jo nyt pieni. Selvitysten mukaan jo rakentamisen aika lisää järven hulevesikuormitusta ja se tarvitsee lisää hulevesialtaita.

Kaupunki on asemakaavavalmistelun yhteydessä laatinut Hannusjärven hoito- ja käyttösuunnitelman ja aikoo osoittaa tähän ”tarvittavat resurssit”.

”Tämä on hieno asia. Todella toivon, että nämä rahat löytyvät myös seuraavien vuosien budjeteista, jotta järven laatu säilyy sellaisena, että myös tulevat sukupolvet voivat sitä käyttää.”