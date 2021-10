Aiemmin Matinkylässä kismitti laaja aluepysäköintikielto, nyt kadunvarsipaikkojen maksullisuus.

Vieraspysäköinti on ollut monen matinkyläläisen mielestä huonolla tolalla jo vuosia. Aiemmin ihmetystä aiheutti alueen laaja aluepysäköintikielto. Ihmiset eivät Matinkylään tullessaan huomanneet sitä ja saivat kadunvarsipysäköinnistään pysäköintivirhesakkoja. Sitten Espoon kaupunki lisäsi satoja pysäköinnin kieltäviä merkkejä kaduille.

Viitisen kuukautta sitten eli 10.toukokuuta alkaen kaupunki muutti pysäköinnin maksulliseksi tietyillä kaupungin omistamilla kadunvarsipaikoilla ja pysäköintialueilla Tapiolassa, Leppävaarassa ja Matinkylässä.

”Ei tilanne [vieraspysäköinnin osalta] ainakaan parantunut ole”, pamauttaa espoolainen Heikki Riste.

Hän kertoo, että on jo pitkään yrittänyt vaikuttaa vieraspysäköintiin Matinkylän ja Olarin alueella.

Asiat ovat Risteen mielestä muuttuneet vain huonompaan suuntaan. Kadunvarsipaikkojen maksullisuus on vaikuttanut Risteen mukaan siten, että ainakin kauppakeskus Ison Omenan läheisyydessä, Rauhalanpuisto-nimisellä kadulla, maksullisilla paikoilla pidetään aiempaa vähemmän autoja ja toisaalta keksitään omia parkkipaikkoja.

Hiekkatien pätkä johdattaa pienelle aukiolle, jota käytetään parkkipaikkana. Kadun varressa alhaalla on pysäköinnin maksullisuudesta kertovat liikennemerkit.

”Sen se teki, että autoja ei pidetä kadunvarressa. Tuonne metsään ihmiset ajavat autoja”, Riste kuvailee puhelimessa.

Hänen mukaansa autoja on usein pysäköitynä Rauhalanpuistossa pientareen puolella Outotecin toimiston läheisyydessä ja vähän kauempanakin.

Käydäänpä katsomassa!

Lokakuisena arkipäivänä useita henkilöautoja on parkkeerattu kuoppaisen hiekkatien päähän sekä yksi henkilöauto, pakettiauto ja moottoripyörä metsikköön puiden alle aivan lähelle Rauhalanpuiston tienvarren maksullisia pysäköintipaikkoja.

Rauhalanpuisto-nimisen kadun viereen puiden alle on pysäköity autoja ja moottoripyöriä.

Pysäköinnin maksullisuudesta kertovat liikennemerkit maksuohjeineen nököttävät lähellä puskaparkkeja. Jokunen auto on maksullisille paikoille on jätetty, mutta enemmän on tyhjää. Rauhalanpuistoa eteenpäin ajettaessa tulee vastaan Matinkallion lyhyt kadunpätkä, jossa maksutta kiekolla pysäköiminen on mahdollista. Täältä autolle ei sitten tilaa löydykään.

Risteen mielestä maksuttomia kiekkopaikkoja vieraspysäköintiin pitäisi olla nykyistä enemmän.

”Kun vieraita tulee, voi kehottaa, että viekää auto Iso Omenaan.”

Riste huomauttaa, että kaikki eivät asu kauppakeskuksen välittömässä läheisyydessä eivätkä kaikki vieraat voi kulkea ”kilometrikaupalla”.

Hän kertoo liittyneensä aikoinaan kokoomuksen paikallisyhdistykseenkin pysäköintiasioiden takia.

”Mutta ei siihen mitään pysty vaikuttamaan. Poliitikot vaihtuvat. Virkamiehet pysyvät ja virkamiesten sana on paljon tärkeämpi kuin asukkaiden tai poliitikkojen”, Riste kuvailee.

”Koko ajan tulee uusia taloja ja asukkaita. Eivät heidän vieraansa mahdu mihinkään, kun eivät vanhatkaan mahdu.”

Pysäköinnin muuttuminen maksulliseksi on tuonut ongelmia myös Leppävaarassa, jossa autoja on jätetty kevyen liikenteen väylille tai asuintalojen alaovien eteen. HS kertoi asiasta elokuussa.

Myös maksuttomaan kadunvarsipysäköintiin liittyy lieveilmiöitä. Se on saanut asukkaita säilyttämään autoaan kadunvarressa, jolloin kadunvarsipaikkoja ei ole riittänyt asioimiseen ja vieraille. Lisäksi maksuttomia pysäköintialueita on saatettu käyttää esimerkiksi veneiden talvisäilytykseen tai autonromujen kaatopaikkoina. Tätä maksullisuudella on haluttu suitsia.

Nykyinen yleisten alueiden pysäköintiohjelma on Espoossa voimassa vuoden 2022 loppuun.