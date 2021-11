Espoon Hyljelahdessa on kaadettu runsaasti puita rantaraitin varrella. Alueella selvitetään millaisia vaikutuksia metsänhoitotöillä on liito-oraviin.

Harvennuksilla Espoon kaupunki haluaa varmistaa, että metsässä on tilaa myös uusille puille. Poistamalla huonokuntoisia puita varmistetaan myös, että virkistyskäytössä olevassa metsässä on turvallista liikkua.

Vanhoja koivuja, korkeita kuusia ja mäntyjä sekä risuja makaa sikin sokin metsässä. Rantaraitilla Hyljelahdessa liikkuva ulkoilija ei ole voinut olla huomaamatta alueella alkaneita metsänhoitotöitä.

Sivulle siivottuja ja riveihin pinottuja puita on jo melkoinen kasa. Miksi vanhaa metsää on yhtäkkiä alettu harventaa näin reippaalla otteella?

Espoon kaupungin luonnonhoitoyksikön päällikkö Kati Tuuran mukaan alueen metsänhoitotöihin on kaksi syytä: liito-orava ja virkistysaluetta käyttävien turvallisuus. Alue on osa Länsi-Espoon luonnon- ja maisemahoitosuunnitelmaa sekä EU-rahoitteista liito-oravan LIFE-hanketta.

”Tarkoitus on toteuttaa suunnitelman mukaisia metsänhoitotöitä ja samalla tutkia, miten liito-orava ja virkistys- ja metsänkäyttö sukeutuu yhteen ja miten liito-orava pärjää. Todennäköisesti pärjää hyvin, kun se on tähänkin mennessä täällä Espoossa ihan mukavasti elellyt.”

Alkuun voi ehkä kuulostaa oudolta, että liito-oravan takia kaadetaan puita. Jotkut kaupunkilaiset kun ovat ehkä törmänneet tilanteeseen, jossa kaupunki pikemminkin kieltää esimerkiksi omalla pihalla olevan puun kaatamisen liito-oravan suojeluun vedoten.

Mutta metsänhoitotöillä halutaan kuitenkin huolehtia siitä, että liito-oravaa varten on myös tulevaisuudessa elinvoimaista puustoa.

”Hyljelahdessa harvennetaan ja annetaan uudelle puusukupolvelle elintilaa. Paikka paikoin joudutaan myös ottamaan paljonkin huonokuntoisia puita pois.”

Huonokuntoisten puiden katsotaan olevan turvallisuusriski. Projektiin valikoituneella alueella on voimakas virkistyskäyttö. On lenkkeilijöitä, melontaseuraa ja koiranulkoiluttajia. Karsimalla pois huonokuntoiset puut minimoidaan riskit, että kaatuvat puut aiheuttavat onnettomuuksia tai vahinkoja.

LIFE-hankkeen myötä päästään ensimmäistä kertaa vertaamaan ennen metsänhoitotöiden alkamista tehtyä liito-oravakartoitusta töiden jälkeen tehtävään kartoitukseen. Aikaisempi kartoitus on vuodelta 2020 ja näillä näkymin jälkikartoitus tehdään keväällä vuonna 2023, kertoo liito-oravan LIFE-hankkeen projektipäällikkö Laura Lundgrenin.

”Paras aika liito-oravakartoitukselle on helmikuusta toukokuuhun, koska talvella liito-oravat syövät puiden norkkoja, joissa on siitepölyä. Siitepöly värjää liito-oravan papanat keltaisiksi, ja ne keltaiset papanat erottuvat paremmin kuin kesän ruskeat papanat”, kertoo Lundgren.

Onko kartoituksessa selvitetty kuinka monta liito-oravaa tällä Hyljelahden alueella on?

”Perinteisissä kartoituksissa, kuten tässä Hyljelahdessakin tehdyssä kartoituksessa, ei saada sitä selville. Se mitä yleensä löydetään on papanoita. Ja pelkistä papanoista me ei voida tietää kuinka monta liito-oravaa on jollain alueella, eikä sitä, onko naaraita tai koiraita tai nuoria yksilöitä.”

Toki papanamäärä kertoo paljon.

”Jos on sadoittain papanoita useiden puiden alla, niin kyllä siitä voi vähän päätellä, että ei täällä ole vain yksi liito-orava. Jos on tosi paljon papanoituja puita ja vielä pesäpuita, niin siitä voi päätellä, että tässä on ehkä naaraan reviiri ja silloin siellä on ehkä ollut poikasia. Tämän tarkemmalle ei päästä.”

Kartoituksella saadaan selville onko alueella ydinalueita, eli lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, vai onko kyseessä vain elinaluetta. Hyljelahdessa on löydetty pesäpuita ja näin voitu tehdä ydinaluerajaus. Vaikka tarkkaa liito-oravamäärää ei tiedetä, Lundgren uskaltautuu tekemään veikkauksen muun muassa kartoituksessa selvinneiden yksityiskohtien perusteella.

”Voisin arvioida, että Hyljelahdessa saattaa olla yksi naaras ja 2–3 koiraan reviirit. Koiraiden reviirit menevät päällekkäin, mutta naaraat ovat tosi paikkauskollisia. Kun ne jäävät jonnekin asustelemaan, niin se on aika pieni metsäkuvio, jolla ne tyytyvät olemaan.”

Koko Espoossa arvioidaan olevan yhteensä noin 800 yksilöä. Ne viihtyvät parhaiten hieman vanhemmassa sekapuustoisessa metsässä, josta on hyvät mahdollisuudet löytää sopivia pesäkoloja. Liito-orava käyttää pesäkolona esimerkiksi tikan tekemiä koloja, ja vanhemmissa puissa näitä löytää todennäköisemmin.

Liito-orava näyttäisi kuitenkin olevan joustavampi, kuin on aiemmin ajateltu.

”Näyttää siltä, ettei liito-orava ole kauhean kranttu metsän suhteen ainakaan täällä kaupunkiympäristössä. Se yllättää meidät usein, että sellaisesta metsiköstäkin, jossa on aika tasalaatuisesti vaan yhtä puulajia ja alue tuntuu kauhean suojattomalta, niin silti sieltä löytyy liito-oravia.”

Lundgrenin mukaan tämä voisi johtua siitä, että liito-oravia on täällä niin paljon, että ne joutuvat ottamaan käyttöönsä heille huonommin sopivia metsiä.

Metsänhoitotyöt käynnistyivät Hyljelahdessa lokakuun lopussa.

Vaikka Espoosta löytyykin jonkin verran liito-oravia, laji on EU:n alueella tarkoin suojeltu. Kannan taantumisen takia liito-orava on Suomessa luokiteltu vaarantuneeksi.

Liito-oravan näkeminen onkin hyvin harvinaista. Se on hämäräaktiivinen ja aika hiljainen kaveri.

”Mutta keväällä kiima-aikaan koiraat saattavat päiväaikaan ajaa toisiaan takaa ja vähän nahistella. Ja nuoret yksilöt ovat välillä vähän hönttejä - niitä saattaa nähdä esimerkiksi maassa. Joskus saadaan ilmoituksia, kun poikasia on esimerkiksi rakennusten parvekkeilla tai parkkialueilla.”

Koska liito-oravan bongaaminen on vain harvoille suotu ilo, helpoin tapa löytää merkkejä sen läsnäolosta on aiemmin mainittu papanoiden metsästäminen. Liito-oravan riisijyvänkokoiset papanat ovat riippuen vuodenajasta joko kellertäviä tai ruskeita. Niitä kannattaa etsiä etenkin kookkaiden kuusten ja haapojen tyviltä.

Noin metrin korkeudella puun rungoilla saattaa myös näkyä virtsanjälkiä. Ne erottuvat joko tummentumina tai vihertävinä laikkuina.

Hyljelahden alueen metsänhoitotyöt alkoivat lokakuun loppupuolella ja jatkuvat näillä näkymin ensi kevääseen asti.