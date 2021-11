Espoon Tyttöjen talo on tavoittanut 700 nuorta vuodessa. Nyt sen puolesta kerätään nimiä.

Tyttöjen talo on toiminut tässä rakennuksessa Espoon Leppävaarassa.

Lopetusuhan alla olevan Tyttöjen talon puolesta kerätään nimiä Espoossa.

Tyttöjen talon toimintaa on järjestänyt Loisto setlementti, ja Espoon kaupunki on rahoittanut toimintaa vuosittain 126 000 eurolla.

Nyt kaupungin virkamiehet etsivät säästökohteita ja ovat ehdottaneet, että Tyttöjen talon toimintaa supistettaisiin ja että se liitettäisiin osaksi kaupungin nuorisopalveluita. Käytännössä tämä tarkoittaa Tyttöjen Talon lakkauttamista Leppävaarassa.

Tyttöjen talo on tavoittanut jalkautuvan työn kautta tyttöjä ja nuoria naisia myös muualla kaupungissa.

Espoon Tyttöjen talo on tavoittanut 700 nuorta vuodessa. 350 nuorta on mukana toiminnassa vakituisesti. Heistä 80 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia.

Säästöehdotuksessa tukitoiminnan ikähaarukka on nykyistä kapeampi, sillä nuorisotoimintaa kohdistetaan noin 13–17-vuotiaille, kun Tyttöjen talon toimintaa on ollut tarjolla 10–28-vuotiaille.

Tyttöjen talo on tarjonnut myös palveluita, joita ei saa muualta, esimerkiksi seksuaaliväkivaltakokemuksiin liittyvää nuorten tukitoimintaa tai pakkoavioliiton tai kunniaväkivallan uhan alla elävien nuorten tukitoimintaa.

Nimiä Espoon tyttöjen talon rahoituksen turvaamiseksi kerätään 15.11. saakka ja adressi luovutetaan 16.11 Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelälle, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-Aholle ja valtuuston puheenjohtaja Henna Partaselle.

