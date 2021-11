Espoolaiset vapaaehtoisvoimin toimivat talviuintiyhdistykset ovat saaneet uusia jäsenhakemuksia ruuhkaksi asti.

Espoon kaupunki on tuonut tänä syksynä ensimmäistä kertaa myös Westendin uimarannalle tuulensuojakopin talviuimareita varten. Muilla rannoilla vastaavanlaisia tuulensuojakoppeja on ollut jo aiempina talvina.

Talviuinti on Espoossa kenties suositumpaa kuin koskaan. Espoolaiset vapaaehtoisvoimin toimivat talviuintipaikat ovat tänä syksynä saaneet jäsen- ja avainkyselyitä ruuhkaksi asti.

Erityisesti naiset haluavat kylmään kylpyyn. Valtaosa talviuintipaikkojen avainhakemuksista tulee naisilta.

Viime talvena kun koronavirustartuntoja oli paljon ja sisäliikuntapaikat pysyivät kiinni, moni hakeutui rantaan ja pulahtamaan talvellakin. Koska rokotuksia oli tuolloin vielä vähän, pienissä pukukopeissa rajoitettiin etäisyyssuositusten takia kävijämääriä, eikä uusia jäseniä otettu kuukausiin lainkaan.

Nyt kun uusia jäseniä on taas tänä syksynä otettu, pukukopeille on syntynyt jopa jonoja, kun uudet jäsenet ovat noutaneet avaimiaan.

”Nyt tulppa on auennut ja buumi on jäänyt”, sanoo liikuntapäällikkö Jari Järvi Espoon kaupungilta.

Kaupunki asentaa talviuimareita varten tuulisuojia laitureille, panee avannon auki pitävät pumput veteen ja huoltaa reittejä myös talviaikaan rannoilla.

Espoon kaupungin verkkosivuilla on listattuna kahdeksan talviuintipaikkaa. Kaupunki siis huolehtii talviuintipaikkojen kunnossapidosta, yhdistykset tai vapaaehtoiset ilman yhdistystä (esimerkiksi Matinkylässä ja Laajalahdessa) huolehtivat pukukoppien siivouksesta ja avaintenjaosta.

Innokas talviuimari Taina Majuri käveli viime viikonloppuna Helsingin puolelta Espooseen rantoja pitkin. Hän pitää usein uimapukua kassissaan mahdollista pulahdusta varten.

Majuri ilahtui Westendin uimarannalle tulleesta tuulensuojakopista, jota käytti myös vaatteiden vaihtoon.

”Loistava innovaatio satunnaiselle uimahaluiselle ohikulkijalle ja todella toivoisin, että näitä olisi myös Helsingissä”, Majuri sanoo.

Hän ei ole todellakaan ainut, joka on käyttänyt vastaavanlaista koppia pukusuojana. Varsinkin viime talvena, kun pukusuojien avaimia ei uusille jäsenille annettu, moni vaihtoi vaatteet näissä katseilta piilossa.

”Tuulensuojakoppi ei ole pukeutumiskoppi. Sehän menee tukkoon välittömästi, jos siellä aletaan pukeutumaan. Toivottavaa on, että huomioidaan muut ja pyritään vaihtamaan vaatteet muualla, eikä vietäisi varusteita ja toppatakkeja sinne tuulensuojaan”, liikuntapäällikkö Järvi toteaa.

Espoonlahden Talviuimarit Pulahdus -yhdistyksen puheenjohtaja Yrjö Tarkka kertoo, että yhdistys on taas tänä syksynä tilapäisesti lopettanut uusien jäsenien ottamisen. Tulijoita olisi, sillä Tarkan mukaan lähes joka päivä tulee jäsenhakemus.

”Tila ei yksinkertaisesti riitä. Pukukoppiin mahtuu 4–5 kerrallaan mukavasti”, hän toteaa.

Tarkka kertoo, että he kutsuvat laiturin tuulensuojakoppia igluksi, ja tosi monet pukeutuvat ja riisuutuvat siellä ilman talviuintiyhdistyksen jäsenyyttä. Yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 850 jäsentä.

Haukilahden talviuimarien puheenjohtaja Juha Rantanen puolestaan kertoo, että uusien jäsenien ottamisessa oli tauko viime joulukuusta tämän syksyn alkuun. Tämän jälkeen on tullut 81 uutta jäsentä.

Myös yhdistyksen kirjaamat uintikertatilastot kertovat, että harrastuksen suosio on kasvussa. Kauden lokakuun alusta 2020 ja huhtikuun loppuun 2021 kirjattuja käyntikertoja oli 12 700, vuotta aiemmin 9 360 ja sitä edellisellä kaudella 8 859.

”Ja suurin osa naisten suorituksia. Kyllä tämä on naisten laji.”

Sitten ovat ne pulahtajat, joiden käyntejä ei tilastoida. Rantanen kertoo, että osa käy autolla kylpytakissa.

”He ajavat laiturin päähän ja pulahtavat ja lähtevät pois. Avantouinti on avointa kaikille.”

Kallvikin talviuimarien puheenjohtaja Matti Simonen kertoo havainneensa saman autolla pulahtajien ilmiön. Yhdistyksen jäseneksi on pyritty Helsingistä saakka. Simosen mukaan ennen koronaa jäseniä oli noin 70, nyt noin 160.

Kaudella 2018–2019 lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana kirjauksen tehneitä kävijöitä oli 1 005.

Kaudella 2019–20 kävijöitä oli 1 613 ja kaudella 2020–21 jo 3 333. Simosen mukaan Kallvikissakin on paljon on niitä uimareita, joiden käynnistä ei puumerkkiä jää. ”Todellinen käyttäjämäärä on huomattavasti suurempi.”

Kallvikin uimaranta sijaitsee Espoonlahden rannalla Saunalahden asuinalueen vieressä. Koska sen lähellä rakennetaan paljon, Simosen arvio on, että talviuintipaikan käyttäjämäärät kasvavat tulevaisuudessakin.

Laaksolahden talviuimareista kerrotaan, että sinne on tullut lokakuun alun jälkeen noin 140 uutta jäsentä. Se on paljon, koska edelliskauden jäsenmäärä oli yhteensä 250. Neljänsadan raja ylitetään tällä viikolla. Jäsenistä kolme neljäsosaa on naisia.

Myös Laajalahdessa ja Matinkylässä kyselyitä avaimien saamiseksi on ollut paljon.