Tapiolassa on pari vuotta korjattu 1960-luvun betoni­arkkitehtuuria edustavaa kirkkoa – sitten tuli yllättäviä mutkia matkaan

Pandemia on vaikuttanut rakentamisen aikatauluun, koska materiaalin saamisessa on ollut viivästyksiä ja työntekijöitä on sairastunut.

Tapiolan kirkon remontin valmistumista pitää odottaa vielä jonkin aikaa.

Espoon Tapiolan kirkon remontin valmistuminen viivästyy. Tällä hetkellä työntekijät ja seurakuntalaiset jännittävät, saadaanko kirkkorakennus käyttöön joulukirkkoon vai ei. ”Me täällä seurakunnassa yhä odotetaan ja teemme kaikkemme sen suhteen, että meille tärkeät joulukirkot voisivat toteutua”, kirkkoherra Päivi Linnoinen kertoo. Kun remontti koronakeväänä 2020 alkoi, töiden valmistumisen ajankohdaksi arvioitiin lokakuuta 2021 ja kirkon käyttöönottojuhlia ensimmäiseen adventtiin. Vielä syyskuussa näytti siltä, että Tapiolassa päästään jouluna peruskorjattuun kirkkoon. Mutta laajoissa peruskorjauksissa tulee usein mutkia matkaan, niin nytkin. Espoon seurakuntien verkkosivujen mukaan koronapandemia on vaikuttanut siihen, että rakennustarvikkeiden materiaalitoimitukset ovat viivästyneet ja materiaalista on ollut pulaa. Joidenkin aliurakoiden valmistumista ovat hidastaneet työntekijöiden koronatartunnat. Kirkko&Kaupunki -lehti kertoi aiemmin, että yksi töiden viivästymisen syy on ollut siinä, että useat kirkon alakaton asentajista sairastuivat koronaan, eikä kattoa voitu siksi asentaa ajoissa. Töiden viivästymisen vuoksi myös viranomaiskatselmuksia on jouduttu siirtämään myöhemmäksi. Kirkon käyttöönottojuhlan uusi ajankohta on tällä hetkellä merkitty kalenteriin 30. tammikuuta, mutta sitäkin tärkeämpää monelle olis päästä joulukirkkoon. ”Minulla ei ole valitettavasti uutta tietoa aikatauluista”, Linnoinen sanoo. ”Odotetaan kovasti kyllä sinne kirkolle pääsyä”, kirkkoherra Linnoinen kertoo. Tapiolan kirkko on remontin ajan toiminut väistötiloissa. Kirkolla on tila Tapiolan keskustassa entisessä kenkäkaupassa, joka sai nimekseen Virsu. Tämän lisäksi kirkon toimistotyöhön on varattu tilaa Mankkaalta rakennuksesta, jossa toimii elintarvikekauppa Lidl. Myös tavallisesti käytössä olevat tilat eli Otaniemen kappeli ja Mankkaan seurakuntakoti ovat luonnollisesti olleet käytössä. Näiden lisäksi työtä on Linnoisen mukaan osin koronastakin johtuen tehty verkossa. Hän kertoo muun muassa verkkopohjaisesti toteutetusta sururyhmästä. ”Se tavoitti vähän erilaista joukkoa kuin sururyhmät ovat meillä muutoin on tavoittaneet.” Tapiolan kirkon peruskorjaus alkoi toukokuussa 2020. Rakentaja on Peab. Remontin suunnittelusta vastaavat AFKS (Architects Frondelius + Keppo + Salmenperä Ltd), Ideastructura ja Granlund. Peruskorjauksessa on uusittu ja kunnostettu rakenteita, kiinteistötekniikkaa ja kirkon aluetta. Peruskorjauksen enimmäiskustannuksiksi on määritelty 17,3 miljoonaa euroa. Kirkkorakennuksen ulkosivu on suojeltu asemakaavalla, samoin valtaosa sisätiloista. Aarno Ruusuvuoren suunnittelema kirkko on rakennettu vuonna 1965. Edellinen laajempi peruskorjaus ja rakennuksen laajennus on tehty vuonna 1992.