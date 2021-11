Kahvila-alan ahdinko inspiroi kahta espoolaislähtöistä nuorta kehittämään työkalun, joka auttaa korona-ajan kurittamia pienyrittäjiä. Syntyi sovellus, jonka käyttäjät saavat juoda niin paljon kahvia kuin he jaksavat.

Tammikuussa espoolaisnuoret Toni Nurmi ja Mauri Lahti päättivät, että h-hetki oli vihdoin koittanut. Yksitoista vuotta aikaisemmin lukiolaiskaverit olivat Lahden läksiäisjuhlissa päättäneet, että jonain päivänä he perustaisivat yhdessä yrityksen.

”Olin ollut pankkialalla Lontoossa töissä kolme vuotta, mutta koronatilanteen takia palasin Suomeen. Silloin ajateltiin Tonin kanssa, että nyt on se aika kun hypätään”, kertoo Lahti.

Idea syntyi nopeasti. Molemmat olivat huomanneet, että kahvila-ala oli yksi korona-ajan pahiten runtelemia. Se ei kuitenkaan ollut heidän mielestä kohdellut kaikkia alan toimijoita tasavertaisesti.

”Huomattiin keväällä kahviloita kiertäessämme, että tosi monet pienkahvilat olivat hyvin ahtaalla. Heillä saattoi olla ihan tyhjää, kun taas isoilla kahvilaketjuilla oli paljon asiakkaita. Se oli aikamoinen kontrasti. Mietittiin löytyisikö tähän ratkaisu”, sanoo Nurmi.

Syntyi Kahviklubi-sovellus. Se tuo kahvin kuluttajat ja pienkahvilat yhteen. Kiinteään kuukausihintaan kahvin ystävä saa hörppiä rajattoman määrän suodatinkahvia sovelluksen jäsenkahviloista. Kahvin saa lunastettua kahvilasta skannaamalla sieltä löytyvän QR-koodin sovelluksen avulla.

Idea kahvista kuukausihintaan ei ole uusi. HS uutisoi esimerkiksi jo tämän vuoden alussa muutaman suuren kahvilaketjun vastaavanlaisesta konseptista. Uutta on kuitenkin, että Nurmen ja Lahden lanseeraama sovellus keskittyy nimenomaan pieniin yrittäjävetoisiin kahviloihin.

”Pienkahviloilla ei ole resursseja esimerkiksi koodata sovellusta. Halutaan antaa heille samat pelivälineet kilpailla markkinoilla”, Lahti sanoo.

Alan pienemmillä toimijoilla ei myöskään aina ole mahdollisuutta panostaa markkinointiin, eikä kuluttaja välttämättä siksi kuule niistä. Käyttäjiltä onkin tullut sosiaalisen median kautta kiitosta juuri siitä, että sovelluksen ansiosta on löytynyt paljon mukavia kahviloita, joihin ei olisi muuten eksynyt.

Kahvin lisäksi Kahviklubin jäsen saa myös erilaisia etuja ja tarjouksia jäsenkahviloiden erilaisista tuotteista.

Sovelluksessa on kartta, josta voi tarkistaa, missä käyttäjää lähimmät jäsenkahvilat sijaitsevat.

Sovellus julkaistiin kesäkuussa, ja kahvilaverkosto on Lahden ja Nurmen mukaan laajentunut tasaista tahtia. Mukana on 44 kahvilaa muun muassa Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Turussa.

”Niitä olisi jo 47, mutta tässä neljässä kuukaudessa kolme on joutunut laittamaan ovensa säppiin. On tosiaan ollut aika rankka tämä korona-aika monelle kahvilayrittäjälle. Onneksi se on ehkä pikkuhiljaa alkanut kääntyä ja ihmiset käyvät enemmän kahviloissa taas”, Lahti sanoo.

Viikon sisään verkosto kasvaa taas kahdella uudella kahvilalla. Lahti uskoo, että vuoden loppuun mennessä mukana on jo 50–60 kahvilaa.

Jäsenkahviloissa on mukana varsin monipuolinen kirjo erilaisia kahviloita. On esimerkiksi ketokakkuihin ja gluteenittomiin tuotteisiin erikoistuneita kahviloita ja makuja eri puolilta maailmaa aina Suomesta Iraniin asti.

”Kaikkia kahviloita ei oteta mukaan tähän, vaan ollaan koitettu valita sellaisia kivoja paikkoja, joita voisi itse suositella”, Nurmi sanoo.

Simonkadulla Helsingissä sijaitseva Victoria’s Cafe & Bakery oli yksi Kahviklubin ensimmäisistä kahviloista. Kahvilaa pyörittävä espanjalaistaustaisen Rafael Ladrón de Guevara kertoo, että kaikki on lähtenyt hyvin käyntiin.

”Alkuun oli hiljaista, mutta viimeisen kuukauden aikana homma on räjähtänyt. Yhä useampi on tullut sovelluksen takia kahvilaan, se on ollut hyvä tapa saada näkyvyyttä.”

Hänestä on kuitenkin vielä liian varhaista sanoa, miten Kahviklubi vaikuttaa kahvilaan pitkällä tähtäimellä. Sovelluksen arvoa ei kuitenkaan hänen mielestään mitata rahassa.

”Tässä on kyse siitä, että autetaan pieniä yrityksiä luomaan verkostoja ja tarjotaan kuluttajalle hyviä vaihtoehtoja. Ei tarvitse lentää toiseen maahan, kun voi käydä yhtenä päivänä vaikka ranskalaistyylisessä kahvilassa ja toisena espanjalaistyylisessä”, Ladrón de Guevara sanoo.

