Heikki Häyhä palkattiin Vermon toimitusjohtajaksi runsas vuosi sitten ravimaailman ulkopuolelta. Hän pohtii, miten keskiviikkoraveihin saadaan myös täysin uusia katsojia. Yksi uutuus on luvassa ensi vuoden alussa.

Vermon keskiviikkoravit ovat ravipiireissä käsite. Mutta miksi ihmeessä joku lähtee loppuvuoden pimeänä iltana raveihin, kun voi katsoa lähdöt kotisohvalla ja pelata totoa netissä? Sitä pitää lähteä selvittämään Suomen pääraviradalle Espooseen aivan Helsingin rajalle.

Vermon kirkkaat valot loimottavat kaukaa – tuli sitten Pitäjänmäestä tai Perkkaalta päin. Lämpötila on iltakuudelta nollassa. Menee pakkasen puolelle, kun illan yhdeksäs lähtö alkaa kello 20.50.

”Kaikki eivät tule heti alkuun, koska illan viimeiset kuusi lähtöä muodostavat Toto 65 -pelin”, Vermon toimitusjohtaja Heikki Häyhä kertoo.

Heikki Häyhä palkattiin ravimaailman ulkopuolelta Vermo-areenan toimitusjohtajaksi. Hän halusi tutustua perusteellisesti uuteen alaan ja suoritti C-ajolupakurssin. Sen jälkeen on mahdollista ajaa kilpaa raveissa.

Häyhä on luvannut kertoa perustietoa Vermosta. Hänet palkattiin ravimaailman ulkopuolelta Vermo-areenan toimitusjohtajaksi runsas vuosi sitten. Aiemmin Häyhä työskenteli Linnanmäellä ja helsinkiläisen merikylpylän Allas Sea Poolin operatiivisena johtajana. Nyt häneltä odotetaan ideoita, miten raveista tehdään elämys myös sellaisille ihmisille, jotka eivät ole koskaan käyneet raveissa.

Hienosti sanottuna asiakkaan pitää saada jotakin lisäarvoa siitä, että hän tulee paikalle. Se tarkoittaa palveluita. Häyhä mainostaa Vermon ravintoloita. Koska vedonlyönti kuuluu raveihin, siihen on vasta-alkajille opastusta.

”Vuoden alussa aloitamme elämykselliset tandemkärryajot. Asiakkaat pääsevät kokeilemaan, miltä raviohjastaminen tuntuu. Kokenut ohjastaja on takana ja huolehtii, että kaikki toimii”, Häyhä markkinoi uutta houkutusta.

Ravi-illan aikana oli yhdeksän lähtöä ja niitä ennen vielä ponilähtö.

Häyhä kävi lapsena joskus raveissa isänsä kanssa. Perhe asui Vermon lähellä Helsingin Pajamäessä.

Häyhän kouluvuosina ravit olivat voimissaan, toisin kuin nyt.

”1980–1990-luvulla Vermoon kokoontui joka keskiviikko 3 000 – 3 500 katsojaa. Ennen korona-aikaa kävijöitä oli 400–500”, Häyhä kertoo rajusta yleisökadosta.

Välillä ravit ovat olleet pandemian takia tauolla. Marraskuun lopulla kävijöitä on ollut noin 250. Digiasiakkaiden määrä on puolestaan kasvanut merkittävästi.

Talveksi lapsiperheitä houkutellaan Vermoon Talven ihmemaalla, jossa on talvisia aktiviteetteja ja esimerkiksi poniajelua.

Vermon keskivertokävijä on Häyhän mukaan 45–70-vuotias mies. Katsotaanpa ympärille. Häyhän sanoma vaikuttaa uskottavalta. Toki myös naisia on ja muutama nuorten aikuisten seurue.

Alakerran isossa salissa on kolmen miehen ryhmä. Vanhimmalla miehistä on lippalakki, jossa lukee: ”Elian Web”.

”Lämminverinen Elian Web on syntynyt poikani tallilla Kurikassa ja kilpailee nyt Ruotsissa. Se on Suomessa syntyneistä ravureista viiden eniten tienanneen hevosen joukossa”, lippalakkipäinen mies eli Matti Rahko kertoo ylpeänä.

Somerolla kasvanut Juhani Piekkala kävi ennen pääkaupunkiseudulle muuttoa raveissa Turun Metsämäen raviradalla. Hän tulee uuden lähdön alettua ulos ja menee sitten taas sisälle lämmittelemään ja turisemaan.

80-vuotias Rahko kertoo käyneensä raveissa vuodesta 1964 alkaen. Pohjanmaalla kasvanut Rahko aloitti raviharrastuksen Seinäjoella ja Vaasassa.

”Ajoin Pohjanmaalta huonekaluja ja ajoitin ajomatkani niin, että pääsin illaksi eri paikkakunnilla raveihin. 15 vuotta ajoin huonekaluja myös Ruotsiin ja kävin sielläkin aina raveissa.”

Kun Rahko muutti pääkaupunkiseudulle, Vermosta tuli lähirata. Hän ajoi pitkään myös Vermon bussia. Pöytäseurueessa oleva Juhani Piekkala harmittelee, että Vermoon ei ole enää kuljetusta.

”Tänne on vähän hankala tulla, jos ei tule omalla autolla.”

Kolmas seurueen mies on Ville Mäkinen. Myös Mäkisen juuret ovat Pohjanmaalla, Jalasjärvellä. Hän on käynyt raveissa säännöllisesti 40 vuotta.

Miesten mielestä paikan päällä tunnelma on aivan eri kuin kotona. Tunnelmaan kuuluu myös väittely hevosista ja ohjastajista.

Mäkisen mukaan erityisen hienoa on olla kesäraveissa.

”Esimerkiksi Loviisan kesäraveissa on hieno tunnelma.”

He lyövät myös vetoa, yleensä vain muutamalla eurolla.

Onko koskaan tullut oikein isoa pottia?

Rahko vastaa, että ei kannata kirjoittaa, mutta vuonna 1981 hän voitti Seinäjoen raveissa 15 000 markkaa eli noin 2 500 euroa. Toteamme, että voitosta on jo niin kauan aikaa, että mitäpä sitä enää salailemaan.

Näköalaravintolasta näkee suoraan radalle.

ikkunan vieressä keski-ikäinen nainen katsoo lähtöluetteloa. Hän on Johanna Wikström, joka edustaa juuri sellaisia katsojia, joita Vermoon halutaan lisää.

Helsingin Vuosaaressa asuvalla Wikströmillä ei ollut mitään ravitaustaa, kun hän puolisonsa houkuttelemana lähti runsaat seitsemän vuotta sitten Vermoon. Puoliso oli innostunut raveista työporukan mukana.

Ravimaailma imaisi Wikströmin täysin. Hän ei vain alkanut käydä raveissa vaan suoritti Vermon ravikoulussa alkeis- ja perusajotutkinnot.

”Meillä on nyt myös kaksi kimppahevosta. Ne eivät ole tänään kilpailemassa.”

Vuosaarelainen Johanna Wikström kävi runsaat seitsemän vuotta sitten ensimmäisen kerran Vermossa ja hurahti raveihin täysin.

Wikströmiä kiinnostaa hevosten kehityksen seuraaminen. Eläimiä voisi hänen mielestään mainostaa kuin rocktähtiä. Toki ravimaailman supertähdet tunnetaan jo nyt. Vermon sisätiloissa on esimerkiksi Mascate Matchin saamat kunniakirjat: Vuoden hevonen 2020 ja Vuoden lämminverinen 2020.

”Esiteltäisiin hevosten takana oleva tiimi ja tarinoita. Urheiluruudussakin on yleensä vain lyhyt uutinen, että se ja se hevonen voitti. Se ei houkuttele uusia ihmisiä lajin pariin.”

Joka keskiviikko radalla on keskimäärin 110 hevosta taustajoukkoineen eli tarinoita riittäisi.

Ulkona on muutamia kymmeniä ihmisiä. Osa tulee sisältä ulos, kun uusi lähtö starttaa, ja menee taas takaisin sisälle.

Okki Nyman kertoo, että ravit kuuluvat olennaisena osana romanikulttuuriin. Hän jännäsi raveissa True Devotion -hevosta.

Ulkona voi istua myös autokatsomossa eli portista pääsee ajamaan autolla radan lähelle. Tänä iltana autokatsomossa on vain kolme autoa. Yhdessä niistä istuu etupenkillä Okki Nyman.

”Meidän hevosemme on tänään juoksemassa. Yhdeksäs lähtö ja numero viisi: True Devotion”, Nyman kertoo.

Romanikulttuuriin ravit kuuluvat kiinteänä osana.

”Me synnymme ravien ilmapiiriin. Aina on tietysti jännittävää, kun oma hevonen on juoksemassa. Raveissa kiehtoo myös se, että hevosista saattaa aina löytyä joku erikoinen ja muita parempi”, Nyman kertoo.

Nymanin mukaan ravit eivät ole enää entisellään.

”Ravijutusta on lähtenyt elämä pois. Hevoset vain juoksevat, ei muuta. Ei ole samanlaista pulinaa kuin ennen, kun oli paljon ihmisiä katsomassa.”

Ulkona ja alakerrassa ihmisiä on harvakseltaan, jos paikalla pitäisi olla 250 katsojaa. Siispä portaat ylös ja ravintolakatsomoon. Täällähän onkin ihmisiä ruokailemassa ja katsomassa raveja koko seinän ikkunasta.

Toimitusjohtaja Häyhä on kertonut, että teemaillat ovat yksi keino houkutella uusia kävijöitä. On muun muassa amerikkalainen ilta, ranskalainen ilta ja naisten ravit.

Ranskalainen ilta järjestetään 29. tammikuuta, jolloin Pariisissa on Ranskan suurin ravikilpailu Prix d’Amérique. Vermossa voi seurata kilpailua ja paikan päällä ravi-iltaa. Ruokailu on Ranska-teemalla. Amerikkalaisessa illassa on amerikkalaiseen tapaan mailin matkoja. Naisten raveissa ravintolassa on esimerkiksi koru- ja parfyymiesittelyitä ja kuohuviinitarjoilua.

Ravitoimittaja Toni Sarkama (vas.) ja raviurheilun keskusjärjestön Hippoksen entinen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen seuraavat raveja ravintolakatsomosta.

Ylimmällä rivillä ravintolapöydässä istuu kaksi ravipiireissä hyvin tunnettua miestä. Toinen on raviurheilun keskusjärjestön Hippoksen entinen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen ja toinen ravitoimittaja Toni Sarkama. Mitään viisasten kiveä heilläkään ei ole, miten raveista tehdään elämys laajalle yleisölle.

”Ehkä voitaisiin miettiä illan kestoa. Arki-illasta voi mennä hyvinkin neljä tuntia. Se on pitkä aika työpäivän jälkeen”, Sarkama pohtii.

Käydään vielä tallialueella. Vermossa on tallipaikka huippuvalmentajien 93 hevosella.

Vastaan kävelevät Jyrki Ojanen, Harri Peipinen ja Mikko Salminen. He esittäytyvät Vermon originaaleiksi. Suomen parhaan lämminveritamman Willow Briden omistava Ojanen on ollut kantava voima myös Porin raviradalla. Salmisen isä perusti raviradan Forssaan, ja Peipisen isä oli päälähettäjänä, kun ravit siirtyivät Käpylästä Vermoon.

”Vermon originaalit” Mikko Salminen (vas.), Jyrki Ojanen ja Harri Peipinen tulivat vastaan tallialueella. Ojanen omistaa Suomen parhaan lämminveritamman Willow Briden.

”Raveja ei tarvita maailmankaikkeudessa muuta kuin huvittamaan kansaa. Raveja oli jo Rooman valtakunnan aikana”, Ojanen aloittaa.

Hänestä vedonlyönnin jännitys tuo oman lisänsä raveihin. Samalla syödään ravimakkara, juodaan kalja ja puhutaan päivän tärkeät asiat. Ravit on sosiaalinen tapahtuma.

Ojasen mukaan ravit joutuvat kilpailemaan kaikkien muiden harrastusten kanssa.

”Menisikö elokuviin vai lätkämatsiin vai lähtisikö raveihin?”

Vermossa yritetään pysyä kilpailussa mukana niin, että yhä useamman vastaus olisi ravit.

