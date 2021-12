Huonokuntoinen tammi sai kylkeensä varoituslapun Lippajärvellä. Puuasiantuntijan mukaan se kannattaisi selvittää, olisiko syytä katkaista vain latvus.

Espoon Lippajärvellä asuva Jorma Lehto huomasi joulukuun alkupuolella tutuilla ulkoilupoluilla, että yhden puun kylkeen oli ilmestynyt sen huonosta kunnosta kertova varoituslappu.

Lehto ulkoilee usein Lippajärven länsipuolella sijaitsevassa Tammimäen jalopuumetsässä, eikä ole aiemmin havainnut varoitusta.

Mikään virallinen kyltti varoitus ei ole, vaan ilmeisesti jonkun alueella liikkuvan tussilla kirjoittama ja muovitaskulla suojattu lappu. Puun alla kulkee paljon käytetty polku.

Lehdon arvion ja ottaman kuvan mukaan puu vaikuttaa laholta. Luontotyyppinä suojellussa Tammimäen jalopuumetsässä kasvaa paljon tammia.

”Näkee, että se [runko] on puoliväliin koverrettu, että ei se enää kovin paljoa tarvitse, että se katkeaa siitä melko keskeltä, jos vähänkin enemmän tuulee”, Lehto sanoo.

Tältä näyttää huonokuntoisen tammen runko.

”Mutta arboristin pitäisi arvioida, mikä sen kunto on ja onko edes tammi”, hän pohtii. Tähän vuodenaikaan puussa ei ole lehtiä, joka vaikeuttaa puun tunnistamista.

Soitetaanpa puuasiantuntijalle.

Puuasiantuntija Juha Raisio vahvistaa kuvien ja varsinkin niissä näkyvän kaarnan perusteella, että kyseessä on tammi.

”Ihan aiheellisesti on kiinnitetty huomiota puuhun, kyllä se latva sieltä joskus tulee alas”, Raisio toteaa.

Raision mukaan todennäköisin aika puun kaatumiselle on kesäaika, jolloin puussa on lehtiä. ”Silloin siinä on purjepinta-alaa paljon enemmän. Mutta ei ole ollenkaan varmaa, että se kaatuu, on mahdollista myös se, että se pysyy siellä vuosikausia.”

Koverrettu lahopuu sijaitsee lähellä asutusta ulkoilijoiden suosimalla alueella, joten puuasiantuntijasta voisi olla järkevää, että Espoon kaupungin toimesta käytäisiin katkaisemassa kyseisen puun latvus.

Miksi vain latvus eikä koko puu?

”Sen takia, että puu sijaitsee alueella, joka on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue. Tammet ovat kasvaneet siellä todella kauan ja niissä on oheiselämää. Eli lahopuu on tämän takia arvokas. Luontoalueella pitää palvella luontoarvoja ja toive on, että jos tyvi ei ole vaarallinen, niin mietitään sitä, että sitä mihinkään ylimitoitettuun kaatamiseen ei ryhdytä”, sanoo Raisio.

Hän korostaa, että puun kunnon arvioimisen voi tehdä vain paikan päällä vaan

Jos puuta ei kaadeta, sen alle olisi syytä panna nauhaa ja kyltit, että nauhoituksen sisällä on kaatumisvaarassa oleva puu.

HS ei tavoittanut Espoon kaupungin edustajaa kommentoimaan puuta.

