Espoolainen Auli Malimaa on leikattu yli 20 kertaa. Nykyisin hän valmentaa muita löytämään onnellisuuden ja neuvoo viisi yksinkertaista askelta, joista voi aloittaa.

Moni pohtii uuden vuoden kynnyksellä onnellisuutta ja kuinka sitä voisi lisätä. Suurin osa meistä on joskus ajatellut, että jos vain asia X toteutuisi, sitten olisimme onnellisia.

Tämä ajattelumalli on onnellisuusvalmentaja Auli Malimaan mukaan kuitenkin pielessä, koska siinä kuvitellaan onnellisuuden riippuvan jostain ulkoisesta tekijästä. Oikeastaan se, mihin meidän pitäisi keskittyä, on tapamme ajatella.

Onnellisuustutkija Sonja Lyubomirsky on esittänyt teorian, jonka mukaan 50 prosenttia onnellisuudestamme riippuisi geneettisistä tekijöistä, kuten temperamentista ja persoonallisuuspiirteistä. Vain 10 prosenttia määräytyisi olosuhteista, vaikka niihin usein keskitymme kaikista eniten.

”Jäljelle jäävä 40 prosenttia tulee tavastamme ajatella. Ja siihen voimme vain itse vaikuttaa”, sanoo Auli Malimaa.

Malimaa tietää, mistä puhuu. Ollessaan vasta 15-vuotias hän sai kuulla koululääkäriltä sairastavansa nivelreumaa.

”Ensimmäinen ajatukseni oli, että minusta ei tule katkeraa. Sen päätöksen olen aina muistanut, kun elämässä on ollut vastoinkäymisiä.”

Vastoinkäymisiä onkin riittänyt. Malimaa on leikattu reuman takia niin monesti, ettei hän enää edes tiedä tarkkaa määrää – hän lopetti laskemisen 20 leikkauksen jälkeen.

Hän ei kuitenkaan keskity ajattelemaan, kuinka sairaus rajoittaa tai mistä hän mahdollisesti jää paitsi.

”Yksi tärkeä oivallus on ollut se, etten saa koskaan samaistua sairauteeni. Vältän esimerkiksi käyttämästä sanaa reumaatikko itsestäni”, hän sanoo.

”Ei myöskään pidä samaistua omaan kehoon. Minulla on sairaus, joka on muuttanut kehoani ja ulkonäköäni paljon, mutta kukaan ei ole kehonsa.”

Malimaa joutuu huomioimaan sairautensa arjessaan, mutta se ei tarkoita, etteikö elämä voisi olla kivaa ja mielenkiintoista. Malimaa on esimerkiksi snorklannut Karibialla ja asunut 13 vuotta ulkomailla muun muassa Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa, Ranskassa Pariisissa ja Brasiliassa Rio de Janeirossa.

Ulkomailla Malimaa kiinnitti huomiota kulttuurien välisiin eroihin siitä, mitä onnellisuudesta ajatellaan.

”Suomen kulttuuri ei hirveästi tue onnellisuutta. Ollaan mieluummin vaatimattomasti hiljaa. Jos on vau-hetki, voi jopa kokea pelkoa, mitä seuraavaksi sattuu.”

Esimerkiksi Brasiliassa riemu sai näkyä, mutta Suomessa lukuisat vanhat sanonnat jopa varoittelevat onnellisuudesta: Kel onni on, se onnen kätkeköön. Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Kärsi, kärsi, kirkkaamman kruunun saat.

Auli Malimaa joutuu huomioimaan nivelreuman arjessaan, mutta sairaus ei täytä hänen koko elämäänsä.

Jos onnellisuutta haluaa lisätä, Malimaan mukaan yksinkertainen tapa aloittaa on viiden H:n menetelmä. Viisi H:ta ovat hiljentyminen, hengittäminen, hymyileminen, hyvän huomaaminen sekä hyväksyminen.

Hiljentymistä Malimaa määräisi kaikille, jos voisi.

”Kuvittelemme, että onnellisuus on esimerkiksi Karibian-matka tai upea ravintola-annos, mutta se on jo sisällämme. Meidän ei tarvitse kuin hiljentyä huomataksemme sen.”

Hiljentymiseen voi käyttää esimerkiksi erilaisia ohjattuja harjoituksia, joita verkko on pullollaan. Tai sitten voi vaikka katsoa kynttilän liekkiä tai kaunista kukkaa muutaman minuutin ajan.

Seuraava H-askel on hengittäminen.

”Tietoinen hengittäminen auttaa, koska se rentouttaa. Varsinkin syvä sisäänhengitys ja pitkä ja rauhallinen ulospuhallus rentouttaa ja lähettää aivollemme viestin, että kaikki on hyvin.”

Saman tekee hymyileminen. Tutkimukset osoittavat, että myös tekohymy lievittää stressiä ja vapauttaa hyvän olon endorfiineja aivoissa. Toisin sanoen ei tarvitse tuntea itseään onnelliseksi saadakseen hymyilemisen hyödyt.

Omia onnellisuuden lähteitään voi löytää vaikkapa luonnosta. Malimaalle esimerkiksi lapsenlapset, eli kummitytön lapset, tuovat valtavasti iloa elämään.

Useat tutkijat ovat esittäneet, että aivoissamme on negatiivinen vinouma. Teorian mukaan evoluution ansiosta aivomme keskittyvät herkemmin negatiiviseen kuin positiiviseen. Selviytymiselle on ollut hyödyllistä, että kiinnitämme huomiota meitä uhkaaviin asioihin. Tämä korostuu varsinkin stressissä, jonka aivot tulkitsevat hätätilanteeksi.

”Kielteisen huomaaminen muuttuu yhä herkemmäksi ja nopeammaksi, ja ikävät asiat painuvat pikaliiman lailla muistiin.”

Vastalääkkeenä toimii neljäs H-askel, eli hyvän huomaaminen.

”Kun annamme hyvälle mahdollisuuden ja huomioimme pienet hyvät asiat, se vahvistaa kykyämme huomata niitä myöhemminkin.”

Pienet hyvät asiat löytyvät jokaisen arjesta. Niitä voivat olla esimerkiksi kaunis auringonlasku, vastaantulijan hymy tai lemmikkieläimen silittäminen.

Viimeinen H-kirjain on hyväksyminen. Tällä viitataan asioiden ja tunteiden hyväksymiseen. Voisi ajatella, että onnellisuus on tila, jossa ei ole ikäviä tunteita, kuten surua tai pelkoa. Näin ei kuitenkaan Malimaan mukaan ole.

”Jos ei anna koskaan tilaa ikäville tunteille, ei voi olla onnellinen. Onnellisuus on tunnetason rehellisyyttä.”

Tämän takia ajattelutapaa, jossa kaikki käännetään väkisin positiiviseksi, kutsutaankin toksiseksi eli myrkylliseksi positiivisuudeksi. Negatiivisten tunteiden tukahduttamisesta on harvoin hyötyä.

On hyvä pohtia, mikä on itselle riittävän hyvä, kun puhutaan onnellisuudesta. Maailmassa, jossa lähes kaikelle voi antaa arvosanan, onnellisuusprojektista voi helposti tulla suorittamista.

”Mittaillaan, miten onnellisia muut ovat, ja katsellaan muiden kuvia sosiaalisessa mediassa. Seuraus tästä on paha olo. On tärkeä muistaa, ettei some ole totta.”

Lähteenä on käytetty myös Auli Malimaan kirjaa Onni asuu jo sinussa – 9 tapaa olla onnellinen.