Shirzad Mirwaiz on taksiyrittäjä ja Suurpellon ja Tapiolan Kotipizza-yrittäjä. Lisäksi hän avasi keväällä vaimonsa Elnaz Khanbabaein kanssa Karamel Koffee -kahvilan Suurpeltoon.

Afganistanilaisen Shirzad Mirwaisin ja hänen iranilaisen vaimonsa Elnaz Khanbabaein rakkaustarina alkoi suomen kielen kurssilla ensimmäisenä Suomen-vuotena. Mirwais oli tullut Suomeen kiintiöpakolaisena ja Khanbabaei turvapaikanhakijana Iranista vuonna 2002.

Turkkia äidinkielenään puhuva Elnaz Khanbabaei oli kasvanut Iranin Urumiessa, Turkin rajan lähellä.

Mirwaisin lapsuudenperhe taas oli paennut Iranin Isfahaniin Afganistanin pääkaupungista Kabulista 1990-luvun alussa, kun hän oli 12-vuotias. Elämä Afganistanissa oli käynyt mahdottomaksi, koska Mirwaisin isä oli politiikassa ja hän oli joutunut vankilaan Neuvostoliiton miehitysaikana.

”Tulin vanhempieni ja pikkuveljen kanssa Espooseen 12. marraskuuta 2002. Olin silloin 23-vuotias”, Mirwaiz muistelee pariskunnan kahvilassa Karamel Kaffeessa.

Nykyisin Laaksolahdessa asuva pariskunta perusti kahvilan kauppakeskus Suurikseen Espoon Suurpeltoon kesäkuussa. Kahvila on jo ehtinyt kerätä mainetta maukkailla iranilaisilla leivoksilla ja keitoilla sekä proteiinipitoisilla ”ketokakuilla”, jotka sopivat vaikka diabeetikoille.

Elnaz Khababaei oli kymmenen vuotta kotona, kun lapset olivat pieniä. Kotiäitiaika oli merkityksellinen tulevalle kahvilayrittäjyydelle. Aviomies Shirzad Mirwaisilla oli jo yrittäjäkokemusta Kotipizza-ravintoloista.

Oma kahvila oli erityisesti Elnaz Khanbabaein unelma. Hän on ammatiltaan hammashoitaja, mutta huomasi, että se ei olekaan työ, jota hän halusi tehdä.

”Kun kolme poikaamme olivat pieniä, olin kymmenen vuotta heidän kanssaan kotona.”

Kotiäitiajasta tulikin merkityksellinen tulevaa yritystä ajatellen. Khanbabaein äiti on hyvä kokki ja leipoja, ja tyttärellä oli aikaa ammentaa äitinsä oppia itselleen.

”Harjoittelin kakkujen leipomista rakkaudella. Huomasin, että ihmiset ihailivat leipomuksiani”, Khanbabaei kertoo.

Hän käyttää leivonnaisissa paljon pähkinöitä, sahramia ja ruusuvettä eli perinteisiä iranilaisten leivosten aineksia.

Khanbabaei alkoi myös perehtyä terveellisiin ketoleivonnaisiin. Hän kokeili leipoa kakkuja ilman vehnäjauhoja ja tavallista sokeria ja huomasi, että niistä tuli oikein maistuvia. Samalla hän tuli luoneeksi Karamel Koffeelle valtin, koska kovin monissa kahviloissa ketokakkuja ei ole myytävänä.

Kauppakeskus Suuris on Suurpellon alueen palveluiden keskus. Kauppakeskuksesta löytyivät tilat myös kahvilalle.

Oli lähellä, että pariskunta olisi alkanut Robert’s Coffee -ketjun kahvilayrittäjiksi Vantaan Martinlaaksoon. Sitten ketjun toimitusjohtaja vaihtui.

”Uusi toimitusjohtaja päätti, että ei avatakaan kahvilaa Martinlaaksossa. Se oli iso pettymys”, Mirwais kertoo.

Ilman tuota pettymystä pariskunnalla ei ehkä olisi nyt aivan ikiomaa kahvilaa. Kahvilan nimi Karamel Koffee oli Khanbabaein idea.

”Karamellikastike on sellaista, josta kaikki pitävät, erityisesti naiset. Siksi halusin sen kahvilan nimeksi.”

Martinlaaksossakin toimii nyt Karamel Koffee -niminen kahvila.

”Afganistanilainen ystäväni kiinnostui myös kahvilayrittäjyydestä. Sanoin, että voit perustaa kahvilan Martinlaaksoon ja käyttää samaa nimeä”, Mirwais kertoo.

Molemmat ovat itsenäisiä yrittäjiä, mutta he tekevät yhdessä tilaukset tukusta ja saavat alennusta. Sama nimi tuo myös etua markkinoinnissa.

Tosin tuotteet kahdessa Karamel Koffeessa eivät ole samat. Suurpellossa myydään Elnaz Khanbabaein leipomia tuotteita. Martinlaakson ostarin kahvilan leipomukset ostetaan tukusta, eikä siellä myydä ketokakkuja.

Karamel Koffeen seinän takana Suuriksessa on Kotipizza, jossa Mirwais on yrittäjänä. Toinen Kotipizza hänellä on Tapiolassa. Lisäksi hän on taksiyrittäjä, mutta ei enää itse aja.

Mirwaisin yrittäjän ura Suomessa alkoi kaksi vuotta maahantulon jälkeen. Hän opiskeli automekaanikoksi, mutta työharjoittelussa varmistui, että se ei ollut hänen alansa.

25-vuotiaana, elokuussa 2004, Mirwais perusti toiminimen. Se teki Viherlaaksossa toimivan thaimaalaisen ravintolan kanssa sopimuksen, että Mirwais otti ravintolan ruokatilaukset asiakkailta ja myös kuljetti ruoat.

”Sain yhdestä ruokakuljetuksesta 2,5 euroa. Se oli aika raskasta. Puhelin soi samaan aikaan, kun olin kuljettamassa liikenteessä annoksia toiselle asiakkaalle.”

Karamel Koffeen tarjonnassa on tavallisia kahvilatuotteita, mutta omana erikoisuutena on myös iranilaisia leivoksia ja iranilaista lounaskeittoa kahdesti viikossa sekä vähähiilihydraattisia ketoleivonnaisia.

Sitten Länsiväylä-lehdessä oli ilmoitus, että taksinkuljettajalle oli tarjolla vakituinen työpaikka. Mirwais tarttui tilaisuuteen ja ajoi taksia kymmenen vuotta. Vuonna 2017 hänestä tuli taksiyrittäjä.

Mirwais otti myös yhteyttä Kotipizza-ketjuun ja kertoi halukkuudestaan alkaa Kotipizza-yrittäjäksi. Hän ehdotti itse toimipaikaksi Espoon uutta asuinaluetta Suurpeltoa.

Taksinkuljettajana hän oli ajanut eri Espoon alueilla ja huomasi Suurpellossa markkinaraon. Vuoteen 2025 mennessä alueella asuu 15 000 asukasta, jotka tarvitsevat palveluita.

Niin Mirwaisista tuli kauppakeskus Suuriksen ensimmäinen yrittäjä.

Shirzad Mirwais on syntynyt sodan keskellä Kabulissa Afganistanissa. Hän haluaa tarjota omille lapsilleen paremman elämän.

Mirwaisia on kannustanut yrittäjyyteen se, että hän voi tarjota lapsilleen hyvän elämän.

”Oma lapsuuteni oli rankka. Synnyin maassa, jossa oli sota.”

Kun Suomeen vuonna 2015 alkoi tulla turvapaikanhakijoita Mirwaisin synnyinmaasta Afganistanista ja entisestä kotimaasta Iranista, Mirwais tiesi, miltä ihmisestä tuntuu tulla vieraaseen maahan.

Hän haki töihin Siikajärven vastaanottokeskukseen ja teki siellä ohjaajan töitä kaksi päivää viikossa, vaikka taksin ajaminen olikin hänen päätyönsä. Darin kieltä puhuvana hän pystyi auttamaan tulijoita käytännön asioissa.

Mirwais on pettynyt, että Taleban sai romutettua 20 vuotta Afganistanissa rakennetun järjestelmän hetkessä.

”Olen jo kyllästynyt seuraamaan uutisia Afganistanista, niistä tulee huono fiilis. 55-vuotias tätini pakeni sieltä viikko sitten Ranskaan”, hän kertoi joulukuussa.

Mirwais nauttii nyt turvallisesta arjesta. Iltapäivä hämärtyy, ja Mirwais siirtyy kahvilasta Kotipizzan puolelle, jossa ovat alkamassa illan kiiretunnit.