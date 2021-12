Jäljelle jääneet osat Mäntymäen koulun viime kevään viidesluokkalaisten tekemistä tanssijoista on kerätty talteen ja pohdinnassa on tanssiteoksen korjaaminen.

Mäntymäen koulun viidesluokkalaiset tekivät viime keväänä puisen tanssijoiden teoksen, koska perinteisiä tansseja ei voinut leirikoulurahojen keräämistä varten järjestää. Loppuvuodesta teokselle kävi huonosta ja nyt loputkin on kerätty pois.

Lasten Gallträskin rannalle tekemän puisen teoksen hajottaminen harmittaa Kauniaisissa.

Mäntymäen koulun viidesluokkalaiset vanhempineen ovat jo vuosikymmenien ajan järjestäneet hyväntekeväisyystanssiaiset, joilla on kerätty rahaa kaikkien viitosluokkalaisten leirikoulua varten.

Korona-aikana tanssiaisia ei järjestetty, mutta tehtiin Letkajenkkaajien patsas osana Koko Grani tanssii -varainkeruukampanjaa.

Vanhemmat ja oppilaat tekivät yhdessä tanssijoista koostuvan letkajenkkapatsaan viime keväänä, ja se tuotiin Gallträskin rannalle viime huhtikuussa.

Puisten tanssijoiden tekemiseen innoitti kaupungin kunnossapidossa työskentelevän Niko Nordströmin puuveistokset, joita hän tekee on tehnyt kauniaislaisten iloksi.

Kauniaisissa asuva Carola Juselius harmistui monen muun tavoin siitä, että loppuvuodesta osa tanssijoista oli hajotettu.

Osa puu-ukoista oli hakattu kokonaan irti alustastaan ja osa jäljellä olevista oli päättömiä.

”Monet olivat ihan tyrmistyneitä”, Juselius kertoo. Hänen havaintojen mukaan ilkivalta järven tuntumassa on tänä vuonna lisääntynyt.

”Viime aikoina on ollut enemmän sotkemista. Ihan uusi koppikin rannassa oli sotkettu. Se on maalattu kyllä jo uudelleen, mutta se maksaa ja maalaamisessa on iso työ”, Juselius kertoo.

”Se on ikävää, kun monet ovat yrittäneet tehdä kaunista. Itsekin olen kiinnittänyt linnunpönttöjä.”

Tarja Koski oli yksi vanhemmista, joka oli mukana valmistelemassa oppilaiden kanssa teosta. Hän kertoo, että kävi lapsensa kanssa keräämässä teoksen jäljellä olevat osat talteen ja pohdinnassa on, korjatako vaiko ei teos.

”Saimme teoksella kerättyä varoja ja kivasti toteutettua leirikoulunkin. Syksyn aikana teoksesta alkoi irtoilemaan varmaan myös roudan takia osia, mikä on sitten varmaan hieman innoittanut rikkomaan sitä lisää”, Koski kertoo.

