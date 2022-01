Museoesineen ympärillä kuohuu Espoossa: Kiinteistöyhtiö haluaisi siirrättää Futuro-talon Weegee-talon etupihalle, mutta useat asiantuntijat säilyttäisivät sen nykyisellä paikallaan. Kerro mielipiteesi Futuro-talon paikasta äänestyksessä.

Espoon kaupungin oman näyttelykeskuksen Weegeen kunnossapidosta vastaava kiinteistöyhtiö haluaa siirtää Weegeen takana vuodesta 2012 sijainneen Futuro-talon näyttelykeskuksen etupihalle.

”Tavoite on, että tammikuun loppuun mennessä on tiedossa, onko se [siirtäminen] mahdollista”, toteaa Kiinteistöosakeyhtiö Weegeen toimitusjohtaja ja Espoon tilapalveluiden palvelutuotantopäällikkö Taneli Kalliokoski.

Siirtämisen selvittämisestä on päättänyt kaupungin omistaman ja veronmaksajien rahoilla toimivan kiinteistöyhtiön hallitus, jonka kokousten päätösasiakirjat eivät ole julkisia.

”Sen verran voin sanoa, että tausta-ajatuksena tässä on, että nyt Futuro jää piiloon. Se on näyttävimpiä rakennuksia, joita Espoossa on, joten se haluttaisiin maamerkiksi, jonka vierailijat näkevät ensimmäisenä saapuessaan Weegeelle.”

Weegeen hallitus on pyytänyt asiantuntijalausuntoja siirtämisestä tammikuun loppuun mennessä, ja Kalliokosken mukaan kiinteistöyhtiö käsittelee Futuron siirtämistä helmikuun kokouksessaan.

Kyseessä on arkkitehti Matti Suurosen muovista vuonna 1968 suunnittelema ja ensimmäinen sarjavalmisteinen Futuro-talo, lentävän lautasen näköinen asunto.

Talon suunnitelleelta Suuroselta mielipidettä siirrosta ei voi enää kysyä, sillä hän kuoli vuonna 2013. Monien HS:n haastattelemien kulttuuriasiantuntijoiden mukaan Futuro-taloa ei kuitenkaan tulisi siirtää yhtään mihinkään. Futuro-talo on avoinna yleisölle toukokuusta syyskuuhun.

”Futuroa ei missään nimessä pitäisi siirtää nykyiseltä paikaltaan talon etupihalle”, sanoo taidehistorioitsija ja Futuro-asiantuntija Marko Home, joka on myös toimittanut lausuntonsa Espoon kaupungille asiasta.

Hänestä on outoa, että kiinteistöpuoli haluaa kajota näyttely- ja museoesineeseen, jonka sijoituspaikka on aikanaan hyvin tarkkaan mietitty.

”Se on taidehistoriallinen objekti, eikä ole sama, miten sitä kohdellaan. Eihän kiinteistötoimi tule museoihinkaan määräämään näyttelyn ripustuksista, mikä on museotoimen sisältöä.”

Futuro näkyy sisälle Weegee -näyttelykeskukseen.

Home tietää, että Espoossa asunut Suuronen ilahtui tämän ensimmäisen sarjavalmisteisen Futuron konservoinnista ja sijoittamisesta rinteeseen Weegeen taakse juuri siten, että talon takana on pieni metsikkö.

”Futuron paikka on tarkkaan mietitty sekä visuaalisesta että käytännön näkökulmasta. Nykyisessä ympäristössään se pääsee oikeuksiinsa ja lähelle Suurosen alkuperäistä ideaa”, Home perustelee.

”Talo kärsii, jos se avataan lohkoiksi ja siirretään. Siksi on ollut periaate, että sitä ei lainata, vaikka sitä on kyllä vuosien varrella usein lainaan kysytty, muun muassa Venetsian arkkitehtuuribiennaaliin.”

Marko Home on huolissaan myös mahdollisesta Futuroon kohdistuvasta ilkivallasta, jos se siirretään suojattomampaan paikkaan. Jotta tämä voitaisiin estää, tarvittaisiin todennäköisesti lisää valvontaa. Kaikki tämä tietysti maksaa.

”Siirrolle ei ole mitään perusteita, kun kaikki on valmiina eikä mikään ole rikki. Onko Espoon kaupungin todella järkeä panna tällaiseen rahoja, kun olen ymmärtänyt, että rahasta on pikemminkin pulaa?”

” ”Futuro on herkkä museoesine.”

Espoon modernin taiteen museo Emma on yksi Weegee-talon toimijoista, ja Futuroa esitellään myös Emman opastuksissa. Myös Emman johtaja Pilvi Kalhama pitäisi Futuron nykyisellä paikallaan.

”Futuro on herkkä museoesine. Takapihalla se on paremmin suojassa ja valvottavissa kuin edessä”, perustelee Kalhama.

Kalhama huomauttaa, että näyttelykeskuksessa kävijöiden palvelupolku muuttuu, jos Futuron paikka vaihtuu. Käytännössä lipun oston jälkeen pitäisi palata taaksepäin, kun nyt Futuro tulee eteen osana näyttelyissä itsekseen kiertämistä tai opastuksien yhteydessä.

”Nyt lipun ostamisen jälkeen astutaan kaikkiin Weegee-talon sisältöihin. Talon toimintojen kannalta olisi eduksi, että Futuro säilyisi nykyisellä paikallaan.”

Fakta Futuro nro 001 Futuro nro 001 oli elokuusta 1968 marraskuuhun 2011 Matti Kuuslan omistuksessa Hirvensalmella. Talo oli aktiivikäytössä loma-asuntona 1960- ja 1970-luvuilla, mutta pääsi sen jälkeen pahasti rapistumaan. Näyttelykeskus WeeGee pelasti Futuro 001:n konservoitavaksi. Erkki Lappi ja hänen yrityksensä Ekin Muovi teki konservoinnin Pieksämäen Virtasalmella. Asiantuntijana toimi konservaattori Sami Supply. Marko Home toimi projektissa Futuron historian asiantuntijana. Kevällä 2012 Futuro 001 avattiin yleisölle WeeGeen takapihalla.

Futuro-talon Virtasalmella konservoinut Erkki Lappi sanoo, että talon palasteleminen siirtoa varten on mahdollista toteuttaa, mutta hänkään ei sitä pidä järkevänä.

Erkki Lappi puhuu pitkään siitä, että hänen 1990-luvulta saakka tuntema Suuronen suunnitteli talot alun perin metsäiseen miljööseen. ”Nykyinen sijainti siellä Weegeen rinteessä kuvastaa sitä alkuperäistä arkkitehtuuria asfalttipihaa paremmin.”

”Ainahan talo vähän kärsii purkamisesta”, Lappi toteaa. Lappi on hitsannut kiinnikkeet, joilla Futuro on kiinni betonijaloissa. Kun talo kiinnitettiin nykyiselle paikalleen, Lappi arvioi sen kestävän ainakin 50 vuotta. Sen suhteen ollaan vasta alkumatkalla, sillä keväällä tulee 10 vuotta talon avautumisesta yleisölle.

Futuron siirtämisestä aiheutuisi väistämättä myös kustannuksia. Lappi arvioi, että pelkästään siirtäminen maksaisi vähintään 100 000–150 000 euroa.

Erkki Lappi on huolissaan siitä, miten taloa kohdeltaisiin etupihalla, johon on vapaa kulku. ”Takapuolellahan on valvontakamerat ja aidat valmiina.”

Espoon kulttuuritalojen toiminnasta vastaava tapahtuma- ja kulttuuripäällikkö (vs.) Mari Hatakka toteaa, että sen jälkeen, kun tapahtuma- ja kulttuuripalvelut kuulivat kiinteistöyhtiön siirtoaikeista, he ovat pyytäneet kiinteistöyhtiötä kääntymään asiantuntijoiden puoleen.

”Siinä käsityksessä olen ollut, että se ihan hyvällä paikalla siellä, missä se nyt on. Tiedenaisena tapaan luottaa asiantuntijoihin”, Hatakka sanoo.