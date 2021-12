Kuitinmäessä sijaitsevista rappusista puuttuu laattoja, ja niistä osa on lohkeillut. Kun vielä lähellä oleva valaisin on rikki, varsinkin pimeällä portaissa on menty nurin.

Espoolainen Hannele Vuori, 69, teloi polvensa kaaduttuaan Olarin Kuitinmäessä huonokuntoisissa rappusissa kauppareissullaan muutama päivä ennen joulua.

Jalka nuljahti alta iltakuuden aikaan, kun rappuset eivät olleetkaan tasaiset, vaan betonissa olevat kolot pääsivät yllättämään postilaatikoilta päin kävelleen Vuoren. Polven iskeytyminen maahan, jossa oli terävää hiekoitushiekkaa, sai aikaan ruhjeen mutta ei onneksi pahempaa.

Vuori kaatui Kuitinmäessä Kuunkehrä-kadun vieressä olevissa portaissa, jotka kulkevat parkkipaikan suunnalta liikerakennukseen R-kioskin ja kappelin puoleisella reunalla.

Rappuset ovat Vuoren mukaan vaaralliset varsinkin pimeällä, sillä betoniportaiden reunoista on lohkeillut paloja. Tätä on vaikea havaita, koska Vuoren mukaan valaistus rappusten kohdalla on huono. Rappusten epätasaisuutta ei välttämättä huomaa silloinkaan, jos niiden päälle on satanut lunta.

Vuori ei tiettävästi ole ainoa, joka on kaatunut samoissa rapuissa.

”Juuri näin kaatumisen samaisissa rapuissa, nuorehko mies meni rappuja ylöspäin ja meni rähmälleen samassa kohdassa. Rappuset lumiset, joten et näe kohtaa, välinpitämätöntä, että asialle ei tehdä mitään”, kommentoitiin Facebookissa hänen kaatumisesta kertovan julkaisun yhteydessä.

Espoon katujen, torien ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito kuuluu kaupungille, mutta kiinteistön omistaja on vastuussa tonttiliittymästään sekä muista kunnossapitotöistä oman tonttinsa ja yleisen kadun rajalla.

HS soitti kaupungille ja kysyi, kuuluuko alue sille. Asiakaspalvelu selvitti katujen kunnossapitokartasta, että alue ei ole kaupungin vaan kiinteistöomistajan vastuulla. Omistaja on Kiinteistöosakeyhtiö Kuunsilta, jonka yhteystiedoiksi ilmoitetaan c/o Braleva Kiinteistöpalvelut.

Myös Vuori on kaatumisensa jälkeen yrittänyt selvittää, kenelle portaiden kunnossapito ja niiden valaiseminen kuuluu.

Vuori kertoo olleensa yhteydessä Bralevaan, josta taas häntä kehotettiin ottamaan yhteyttä Kotikatu-huoltoyhtiöön.

”Soitin eilen [tiistaina 28.12.] sinne Kotikatuun, mutta ei sieltä puhelimeen vastannut tiennyt, miksei sitä ole hoidettu. Hän kyllä lupasi soittaa uudelleen huoltomiehelle”, Vuori sanoo.

”Lamppuja ei ole vaihdettu, mutta tilanne on vähän parempi nyt, kun lumi valaisee. Miten näin keskeinen paikka Olarissa voi olla ihan pimeänä”, Vuori sanoi keskiviikkona päivällä.

"Portaista puuttuu betonilaattoja yhdestä kohtaa, ja toisista kohdista ne ovat murtuneet, että palasia puuttuu. Miksei sitä voi laittaa kuntoon?” Vuori kysyy.

Kotikatu-yhtiön operatiivinen johtaja Sakari Pietilä korostaa, että huoltosopimukseen kiinteistön omistavan yhtiön kanssa kuuluu talviaikaan portaiden käsilumityöt ja liukkauden torjunta.

”Ja sitten tämä portaiden rakenne itsessään on kiinteistön vastuulla eli kuuluu kiinteistöyhtiölle”, Pietilä sanoo.

Pietilän mukaan portaiden huonosta kunnosta on ollut puhetta huoltoyhtiön ja kiinteistönomistajan pihapalavereissa, mutta kiinteistönomistaja ei ole niitä korjannut.

”Meille kuuluu huolto ja teemme kyllä ylläpitokorjauksiakin, jos meiltä niitä pyydetään, mutta portaiden korjausta ei ole pyydetty.”

Pietilän mukaan portaat ovat kyseisessä paikassa kovilla, sillä jakeluautot tuovat liikekiinteistöön tavaraa ja niiden kuljettajat ovat laskeneet autojen perälaitaa portaisiin.

”Ne ovat kärsineet siitä. Ja olen kuullut, että jokin auto on joskus ajanut niistä portaista.”

Pietilä kertoo, että portaiden lähellä on yksi valaisin. Sen lampun vaihtaminen kuuluu Kotikatu-huoltoyhtiön huoltosopimukseen.

”Kotikadun henkilökunta on havainnut lampun vaihdon yhteydessä valaisimen vialliseksi, joten lampun vaihto ei tuo lisää valoa ennen kuin itse valaisin on kunnossa. Tieto valaisimen viallisuudesta on havainnon jälkeen välitetty omistajalle, jonka vastuulla on lampun korjauttaminen”, Pietilä toteaa.

Kuunsilta-kiinteistön hallituksen puheenjohtajan Matti Järveläisen mukaan taloyhtiö on sopinut huoltoyhtiön kanssa portaiden korjauksesta, mutta asiaa ei ole hoidettu.

Järveläinen kertoo, että kiinteistö on vaihtamassa huoltoyhtiötä Kotikadusta Olarin huoltoon 1. tammikuuta.

”Pahoittelen, jos siellä on jollekin sattunut jotakin”, Järveläinen sanoo.

Hänen mukaansa taloyhtiö kartoittaa uuden huoltoyhtiön kanssa heti tammikuussa, mitä portaille voi tehdä.

”Ne korjataan mahdollisimman pian. Ennen korjausta täytyy panna sinne varoituskyltti.”