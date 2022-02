Suositulla pulkkamäellä on kyseen­alainen kutsumanimi, joka saa laskijoiden mieli­kuvituksen lentämään Matin­kylässä – ”Se antaa väärän käsityksen”

Vaikka lempinimestä voisi päätellä muuta, Matinkylän pulkkamäki ei kätke alleen jätettä. Pulkkamäen alta löytyy kuitenkin pala Matinkylän historiaa.

Matinkylässä sijaitseva pulkkamäki on ollut suosittu jo vuosikymmeniä. Sen kutsumanimi herättää kysymyksiä.

Riemunkiljahdukset kantautuvat kauas Matinlahden puiston suunnalta. On talvinen arki-iltapäivä, ja joukko pieniä lapsia on juuri laskemassa viimeisiä laskuja pulkkamäessä.

Vaikka mäki ei ole jyrkemmästä päästä, siinä ehtii saada hyvät vauhdit. Tunnelma on suorastaan euforinen, kun kirkkaanvärisiin haalareihin pukeutuneet pienokaiset suhahtavat ohi.

Monet nyt jo lähemmäs keski-ikää ehtineet espoolaiset saattavat muistaa Matinkylässä sijaitsevan mäen jo omasta lapsuudestaan, sillä se on ollut käytössä pulkkamäkenä jo useita vuosikymmeniä.

Lähes yhtä vanha itse pulkkamäen kanssa on myös sen kutsumanimi: Matinkylän ”jätemäki”.

Nimi saa monen mielikuvituksen laukkaamaan. Voiko tuolta alta paljastua esimerkiksi vanhaa elektroniikkaromua tai kenties autonrenkaita?

Ympäristöstä huolestuneet voivat huokaista helpotuksesta, sillä mitään tällaista sinne ei ole tiettävästi piilotettu.

Espoon Lions Clubin Matinkylän-osaston jäsen Seppo Saarelainen kokeekin ”jätemäki” -sanan käytön turhauttavaksi. Kyseinen Lions-osasto on hoitanut mäkeä ympäröivää puistoa 1990-luvulta alkaen.

”Jätemäestä puhuminen kannattaisi lopettaa. Se antaa väärän käsityksen, ikään kuin se olisi vaarallinen. Jätesana sisältää ympäristöriskejä. Kyseessä ei ole jätemäki vaan täyttömäki”, hän sanoo.

Mäen alta ei toisin sanoen löydy vanhaa kaatopaikkaa. Pala Matinkylän historiaa sinne on kuitenkin haudattu.

Vuonna 1965 Matinkylän kartano myi 185 hehtaaria maata Helsingin Asuntokeskuskunta Hakalle, joka ryhtyi rakentamaan uutta Matinkylää. Projekti kasvoi nopeasti suuremmaksi kuin alun perin oli suunniteltu.

Helsingin Sanomien artikkelissa vuodelta 1996 kerrotaan, kuinka 100 000 kerrosneliön urakka paisui lopulta 450 000 kerrosneliömetrin suuruiseksi. Matinkylään suunniteltiin ensin 9 000 uutta asukasta, mutta asukastavoitteeksi tuli lopulta 35 000.

Rakentamisen myötä syntyi paljon ylijäämämaata, josta piti päästä eroon. Paikaksi valikoitui Koukkuniemen ja nykyisen Matinlahden koulun väliin jäävä alue.

Kun suurin osa uudesta lähiöstä valmistui 1980-luvulla, Matinlahden puiston alueelle laadittiin maisema- ja istutussuunnitelmat. Männyt, koivut ja muut puu- ja kasvilajit ovat vuosikymmenien ajan ehtineet kasvaa ja peittävät nyt alleen sinne kuljetetun maa-aineksen.

Espoon Lions Clubin Matinkylän-osasto on hoitanut puistoa vuodesta 1992 ja antoi sille myös Leijonapuisto -nimen. Puistosta käytetään tosin myös muun muassa nimeä Matinlahden puisto ja Rantapuisto. Espoon kartassa puiston nimi on Rantametsä.

Talvisin Leijonapuiston mäki on suosittu pulkkamäki. Kesäisin siellä voi nähdä muun muassa maastopyöräilijöitä. Mäen päällä on myös suosittu koirapuisto.

Uusien rakennushankkeiden myötä monet luonto- ja viheralueet ovat hävinneet Matinkylästä.

”Leijonapuisto ja siihen liittyvä viheralue on yksi suurimpia viheralueita, joita meillä vielä on ranta-alueella. Lähimmät löytyvät Toppelundista ja Finnoon puolelta”, sanoo Saarelainen.

Muun muassa tästä syystä alueelle toivotaan nyt kaupungin panostusta. Espoon Lions Clubin Matinkylän-osasto teki noin vuosi sitten Espoon kaupungille aloitteen, jossa se toivoo useita parannuksia alueelle. Aloitteen tavoitteena on muun muassa parantaa puiston saavutettavuutta sekä turvallisuutta.

Tällä hetkellä esimerkiksi pulkkamäen iltakäyttö on haastavaa puuttuvan valaistuksen takia. Espoon Lions Clubin Matinkylän-osasto toivookin, että mäki saisi valaistuksen. Myös kuntoportaita ehdotetaan puistoon.

”Lisäksi ajatus on ollut, että sinne mäen päälle voisi tehdä näköalatornin.”

Espoon kaupunki on käsitellyt Espoon Lions Clubin Matinkylän-osaston aloitteen ja suhtautuu useimpiin ehdotuksiin myönteisesti. Kuntoportaista on esimerkiksi Espoon kaupungilla jo laadittu ohjelma, ja Matinkylän täyttömäki on ohjelmassa mukana.

Toimenpiteitä on tarkoitus pohtia tarkemmin, kun alueelle laaditaan puiston yleissuunnitelma. Se tehdään tämän hetkisen arvion mukaan aikaisintaan 2025.

Pulkkamäki ei ole tällä hetkellä kaupungin ylläpitämä virallinen pulkkamäki. Siitä, tulisiko sen olla sellainen, keskustellaan mahdollisesti yleissuunnitelman yhteydessä.

Lähteenä on käytetty myös Espoon kaupungin Matinkylän ja Olarin kotikaupunkipolut -aineistoa.

